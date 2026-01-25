0 800 307 555
укр
Rolls-Royce готує новий електричний Cullinan (фото)

Технології&Авто
97
Тестовий прототип Rolls-Royce Cullinan
Тестовий прототип Rolls-Royce Cullinan, Фото: Carscoops
Флагманський позашляховик Rolls-Royce готується змінити покоління. Хоча новий Cullinan зберігає знайомий силует і миттєво впізнається навіть під щільним камуфляжем, за класичними пропорціями ховаються значно глибші зміни — як у дизайні, так і в техніці. Прототипи вже помітили під час зимових випробувань у Скандинавії, і вони дають чіткий сигнал: Cullinan входить у нову еру бренду.
Про це пише Carscoops.

Еволюція стилю з натяком на Spectre

На перший погляд, новий Cullinan виглядає знайомо, але варто придивитися, і стає зрозуміло, що дизайн серйозно переробили.
Передня частина отримала розділену оптику, а решітка радіатора виглядає ширшою та масивнішою.
Прототип електричного Rolls-Royce Cullinan
Прототип електричного Rolls-Royce Cullinan, Фото: Carscoops
Нижній повітрозабірник за формою нагадує той, що вже використовується на електричному купе Spectre.
Далі по кузову — опукліший капот, чіткіша плечова лінія та оновлена «оранжерея» зі зміненими пропорціями вікон.
Прототип електричного Rolls-Royce Cullinan
Прототип електричного Rolls-Royce Cullinan, Фото: Carscoops
Нові дверні ручки тепер краще інтегровані в кузов і виглядають менш декоративними, ніж раніше.

Задня частина без компромісів

Корма також зазнала змін, хоча вони не впадають очі одразу. Вертикальні задні ліхтарі отримали нову графіку, двері багажника переробили, а номерний знак тепер розташований у бампері. Там же з’явилися горизонтальні відбивачі.
Задня частина Rolls-Royce Cullinan
Задня частина Rolls-Royce Cullinan, Фото: Carscoops
Але головною деталлю є повна відсутність вихлопних труб. Це не дизайнерська примха, а прямий натяк на ключову зміну в концепції моделі.

Повністю електричний Cullinan

За словами фотографів-шпигунів, новий Rolls-Royce Cullinan буде повністю електричним. І це логічний крок, адже бренд уже заявив про перехід на електротягу — першим серійним електромобілем став Spectre.
Прототип електричного Rolls-Royce Cullinan
Прототип електричного Rolls-Royce Cullinan, Фото: Carscoops
Очікується, що Cullinan другого покоління використає ту саму архітектуру розкоші, що й купе, але з адаптацією під більший і важчий кузов.
Для порівняння, Spectre оснащується батареєю на 102 кВт-год і двомоторною повнопривідною системою потужністю 584 к.с. та 900 Нм крутного моменту.
У версії Black Badge ці показники зростають до 659 к.с. і 1075 Нм. Цілком імовірно, що електричний Cullinan отримає ще більший акумулятор і потужність на рівні близько 600 к.с. або більше.

Прем’єра не скоро

Запуск нового Cullinan очікується не раніше 2028 року, тож подробиці ще довго залишатимуться під завісою таємниці.
Водночас це означає, що Bentley встигне раніше представити власний електричний кросовер і тимчасово випередити Rolls-Royce у сегменті ультралюксових EV-SUV.
За матеріалами:
Телеканал 24
Авто
Payment systems