Anthropic представила ШІ для роботи з файлами для звичайних користувачів

Стартап Anthropic був заснований вихідцями з OpenAI

Компанія Anthropic запустила попередню версію нового інструменту Claude Cowork — комп’ютерного ШІ-агента, призначеного не лише для програмістів, а й для широкого кола користувачів.

Що таке Claude Cowork і для кого він створений

Раніше Anthropic розвивала Claude Code — інструмент, який із 2024 року навчають працювати з комп’ютером так, як це робить людина.

Він став корисним насамперед для розробників, оскільки допомагав автоматизувати рутинні завдання з програмування.

Тепер компанія пропонує схожі можливості для звичайних користувачів у форматі Claude Cowork.

Claude Cowork позиціонують як «простий спосіб для будь-кого працювати з Claude, а не лише для розробників». Після того як користувач надає доступ до певної папки на комп’ютері, система може читати файли в ній, редагувати їх або створювати нові.

Як використовувати Claude Cowork

Anthropic наводить кілька прикладів використання. Зокрема, Claude Cowork може впорядкувати папку «Завантаження», перейменувавши файли так, щоб їх було легше розпізнати.

Також інструмент здатен перетворювати скриншоти чеків і рахунків у таблицю для обліку витрат.

Крім цього, Cowork може працювати з вебсайтами — за умови встановлення розширення Claude для браузера Chrome — та підключатися до сторонніх сервісів, наприклад Canva, через спеціальну систему інтеграцій.

У компанії пояснюють, що Cowork створений для максимально простого виконання нових завдань. Користувачеві не потрібно щоразу додавати контекст або вручну приводити результати роботи ШІ до потрібного формату. Також можна ставити кілька завдань підряд і дозволити Claude виконувати їх паралельно.

Ризики використання Claude Cowork

Водночас Anthropic визнає ризики. Компанія зазначає, що Claude не може читати чи змінювати файли без прямого дозволу користувача, але система здатна виконувати потенційно шкідливі дії — наприклад, видалити важливий файл або неправильно зрозуміти інструкцію. Тому користувачам радять давати максимально чіткі вказівки.

Anthropic не є першою компанією, яка пропонує подібного комп’ютерного агента. Наприклад, Microsoft уже кілька років активно просуває Copilot, однак його поширення залишається обмеженим.

Для Anthropic головним викликом буде переконати користувачів у практичній користі таких інструментів. У компанії розраховують, що популярність Claude Code серед програмістів може цьому посприяти.

Спочатку доступ до Claude Cowork мали лише користувачі дорогого тарифу Claude Max. З 16 січня компанія розширила доступ і для передплатників плану Claude Pro за 20 доларів на місяць. Щоб скористатися Cowork, потрібен комп’ютер Mac та встановлений застосунок Claude для macOS.

