Anthropic представила спеціальну версію ШІ Claude для оборонних і розвідувальних відомств — Finance.ua
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Anthropic представила спеціальну версію ШІ Claude для оборонних і розвідувальних відомств

Технології&Авто
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Anthropic представила спеціальну версію ШІ Claude для оборонних і розвідувальних відомств
Anthropic представила спеціальну версію ШІ Claude для оборонних і розвідувальних відомств
Компанія Anthropic оголосила про запуск Claude Gov — окремої лінійки своїх моделей штучного інтелекту, призначеної спеціально для оборонних та розвідувальних структур. За словами компанії, ці моделі вже використовуються в установах найвищого рівня національної безпеки США, хоча точні терміни й обсяги впровадження не розголошуються.
Claude Gov створений з урахуванням особливих потреб державних замовників — від аналізу загроз до обробки засекречених даних. На відміну від звичайних моделей Claude, версія для уряду має ослаблені обмеження. Вона, наприклад, не відмовляється працювати з конфіденційною інформацією, якої версії для споживачів зобов’язані уникати. Також Anthropic стверджує, що ці моделі краще орієнтуються в контекстах, пов’язаних з державною безпекою, і володіють глибшим розумінням мов і діалектів, важливих для нацбезпеки.
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Водночас використання ШІ державними структурами викликає побоювання з боку правозахисників, адже в минулому було зафіксовано зловживання технологіями — наприклад, упередженість у розпізнаванні облич або несправедливі рішення алгоритмів при розподілі соціальної допомоги.
Anthropic визнає ці ризики й заявляє, що дотримується суворої політики: її ШІ не можна використовувати для створення зброї чи ведення шкідливих кібероперацій. Водночас компанія передбачила контрактні винятки для обраних державних структур, де деякі обмеження можуть бути пом’якшені.
До речі, Claude Gov — це відповідь Anthropic на ChatGPT Gov від OpenAI, який з’явився у січні. Це також частина ширшого руху технологічних компаній до глибшої співпраці з державою, особливо в умовах нестабільного регулювання ШІ в США.
За матеріалами:
mezha.media
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