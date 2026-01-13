Anthropic запустила ШІ для медицини Сьогодні 23:51 — Технології&Авто

Anthropic запустила ШІ для медицини

Anthropic повідомила про запуск ШІ-продуктів для медицини.

Компанія Anthropic представила Claude for Healthcare — набір інструментів для використання штучного інтелекту в медичних і страхових сервісах. Рішення орієнтоване на медичних провайдерів, страхові компанії та кінцевих користувачів і працює на інфраструктурі, що відповідає вимогам стандарту HIPAA.

Claude for Healthcare працює на моделі Claude Opus 4.5. За даними компанії, вона демонструє кращі результати в симульованих медичних і наукових завданнях та рідше припускається фактичних помилок порівняно з попередніми версіями. Anthropic позиціює продукт як інструмент для зменшення адміністративного навантаження на лікарів і спрощення доступу пацієнтів до медичної інформації.

Система має прямі інтеграції з галузевими базами даних, зокрема Centers for Medicare and Medicaid Services Coverage Database, класифікацією медичних кодів ICD-10, National Provider Identifier Registry та науковою бібліотекою PubMed. Це дозволяє автоматизувати пошук релевантної інформації та спростити підготовку документації.

Також Anthropic представила кастомізовані Agent Skills — інструменти для автоматизації попередніх авторизацій і створення застосунків на основі стандарту FHIR, який використовується для обміну медичними даними між системами.

