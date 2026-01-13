0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Anthropic запустила ШІ для медицини

Технології&Авто
35
Anthropic запустила ШІ для медицини
Anthropic запустила ШІ для медицини
Anthropic повідомила про запуск ШІ-продуктів для медицини.
Компанія Anthropic представила Claude for Healthcare — набір інструментів для використання штучного інтелекту в медичних і страхових сервісах. Рішення орієнтоване на медичних провайдерів, страхові компанії та кінцевих користувачів і працює на інфраструктурі, що відповідає вимогам стандарту HIPAA.
Читайте також
Claude for Healthcare працює на моделі Claude Opus 4.5. За даними компанії, вона демонструє кращі результати в симульованих медичних і наукових завданнях та рідше припускається фактичних помилок порівняно з попередніми версіями. Anthropic позиціює продукт як інструмент для зменшення адміністративного навантаження на лікарів і спрощення доступу пацієнтів до медичної інформації.
Система має прямі інтеграції з галузевими базами даних, зокрема Centers for Medicare and Medicaid Services Coverage Database, класифікацією медичних кодів ICD-10, National Provider Identifier Registry та науковою бібліотекою PubMed. Це дозволяє автоматизувати пошук релевантної інформації та спростити підготовку документації.
Також Anthropic представила кастомізовані Agent Skills — інструменти для автоматизації попередніх авторизацій і створення застосунків на основі стандарту FHIR, який використовується для обміну медичними даними між системами.
За матеріалами:
vctr.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems