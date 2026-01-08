OpenAI представила ChatGPT Health для роботи з медичними даними Сьогодні 22:11 — Технології&Авто

OpenAI представила ChatGPT Health для роботи з медичними даними

Компанія OpenAI оголосила про запуск нової функції ChatGPT Health, яка орієнтована на сферу охорони здоров’я. Сервіс дозволяє користувачам аналізувати результати медичних тестів, готуватися до прийомів у лікаря та отримувати поради щодо харчування й фізичних навантажень.

ChatGPT Health може інтегруватися з електронними медичними записами, фітнес-браслетами та додатками для контролю здоров’я, такими як Apple Health та MyFitnessPal. Система також підтримує завантаження медичних фото та файлів для їх аналізу, а також введення індивідуальних інструкцій для кращого розуміння користувача.

За даними OpenAI, щотижня понад 230 мільйонів людей звертаються до ChatGPT із питаннями про здоров’я та самопочуття. Для розробки нової функції компанія протягом двох років консультувалася з більш ніж 260 лікарями із 60 країн, щоб безпечно запустити окремий підрозділ Health.

Водночас OpenAI підкреслює, що сервіс не призначений для постановки діагнозів, а має надавати корисну інформацію та допомагати користувачам краще орієнтуватися у власних даних.

Особливу увагу приділено конфіденційності: розмови, пов’язані зі здоров’ям, будуть відокремлені від інших частин застосунку ChatGPT. Сервіс працює з багаторівневим шифруванням і має окремий простір із посиленим захистом даних.

Крім цього, інформація з ChatGPT Health за замовчуванням не використовується для навчання базових моделей ChatGPT. Також якщо користувач починає обговорювати питання здоров’я у звичайному інтерфейсі застосунку, система запропонує перенести діалог у спеціальний розділ.

Представники компанії наголошують, що ChatGPT Health створений як доповнення до роботи лікарів, а не як заміна їхніх рішень.

Фіджі Сімо, генеральна директорка OpenAI з напрямку застосунків, наголосила, що лікарі часто не мають достатньо часу для детального пояснення пацієнтам їхнього стану. За її словами, штучний інтелект може допомогти заповнити цю прогалину, оскільки не має таких обмежень у часі та ресурсах.

Запуск функції наразі відбувається у форматі бета-тестування з попереднім списком очікування. Доступ до нього отримають користувачі планів Free, Go, Plus та Pro поза межами Європейської економічної зони, Швейцарії та Великої Британії. Інтеграція з медичними записами та окремими додатками наразі доступна лише у США. У найближчі тижні сервіс стане доступним для всіх користувачів ChatGPT.

