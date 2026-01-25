У 2025 році понад 290 тисяч українців виїхали за кордон і не повернулись Сьогодні 10:21

290,3 тисячі громадян виїхали та не повернулись в Україну у 2025 році

За минулий рік 290,3 тис. громадян виїхали за межі України та не повернулися. Проте це у 1,5 раза менше, ніж у 2024 році. Загалом від початку повномасштабного вторгнення 3,1 млн українців офіційно виїхали з України.

Про це повідомляє «Опендатабот» з посиланням на дані Державної прикордонної служби України.

Хто і як часто перетинав кордон

За даними прикордонників, у 2025 році було здійснено понад 37 млн перетину кордону.

Кількість в’їздів та виїздів майже зрівнялася: 18,4 млн разів люди заїжджали в Україну і 18,7 млн разів — виїжджали з неї.

Більшість перетинів здійснили саме громадяни — 86% від загальної кількості.

Скільки людей виїхало та не повернулось в Україну, Інфографіка: Опендатабот

У 2025 році українці подорожували частіше, ніж у попередні роки: торік кордон перетинали близько 2,7 мільйона разів щомісяця. Для порівняння, раніше цей показник тримався на рівні 2,5 млн.

Скільки українців не повернулися

Водночас аналітики зазначають, попри зростання загальної інтенсивності поїздок, різниця між тими, хто виїхав, і тими, хто повернувся, зменшується.

«За рік з України виїхали 16,1 мільйона українців, а повернулися — 15,8 мільйона. Різниця — 290 тисяч громадян, які не повернулись. Це у 1,5 раза менше, ніж у 2024 році — тоді додому не повернулось майже 443 тисячі», — йдеться у дослідженні.

Загалом з 2022 року 3,1 млн українців офіційно залишили підконтрольну територію країни та не повернулися. При цьому 72% з них зробили це в перший рік повномасштабного вторгнення.

Коли біженці почнуть повертатися в Україну

До цього Finance.ua зазначав , що Національний банк прогнозує початок повернення біженців в Україну з 2027 року.

Передбачається, що у 2026 році відтік мігрантів триватиме схожими з цьогорічними темпами (близько 0,2 млн осіб), тоді як квітневий прогноз передбачав повернення 0,2 млн осіб.

Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі — 0,5 млн осіб).

