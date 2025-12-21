Служба зайнятості: активність молоді у пошуку роботи зростає Сьогодні 18:26

Служба зайнятості: активність молоді у пошуку роботи зростає

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну різко зменшилася кількість молодих українців, які шукали роботу. Проте у 2025 році вперше спостерігається зростання пошукачів віком до 35 років.

Про це повідомили у Державній службі зайнятості.

Як змінювалася активність молоді на ринку праці у 2022−2024 роках:

2022 рік — скорочення більш ніж удвічі, порівняно з 2021 роком (з 652 тисяч у 2021 році до 302 тисяч),

2023 рік — падіння цього показника було майже таким же — в 1,8 разів (до 169 тисяч),

2024 рік — мінус ще 25 тисяч осіб.

У Службі зайнятості пояснюють зменшення кількості молодих працівників вимушеною еміграцією мільйонів українців за кордон через російську агресію.

Як зазначає міністр молоді та спорту Матвій Бідний, близько 1,7 мільйона молодих українців та українок виїхали з країни після початку великої війни.

Зростання активності у 2025 році

Цьогоріч вперше з 2022 року кількість звернень молоді до Служби зайнятості почала зростати — на близько 4 тисяч осіб у порівнянні з попереднім роком.

Найактивнішими стали мешканці Закарпатської області: в порівнянні з аналогічним періодом минулого року молодь на 37% активніше звертається до центрів зайнятості.

Цьогоріч Державна служба зайнятості надала послуги 150 тисячам молодих людей:

майже 73 тис. отримали роботу;

14,3 тис. проходили навчання;

2,1 тис. отримали ваучери;

4 тис. — фінансування на власні бізнес-проєкти в рамках програми «Власна справа».

Раніше Finance.ua писав , що в листопаді зростання кількості резюме становило в середньому 27% р/р, кількості вакансій — 9% р/р. Така динаміка послаблювала тиск на ринку праці.

Зокрема, зростання вакансій за найбільш затребуваними робочими спеціальностями становило 20% р/р,резюме — 57% (1,1 кандидат на посаду). Водночас вакансії в продажах і закупівлях скоротилися на 2%, а резюме зросли на 78% (2,7 кандидата на вакансію).

