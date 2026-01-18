«єЯсла»: як працюючим батькам оформити виплати на дитину Сьогодні 14:19 — Особисті фінанси

«єЯсла»: як працюючим батькам оформити виплати на дитину

З 1 січня 2026 року в Україні запрацювала державна програма «єЯсла», у рамках якої працюючі батьки можуть отримати щомісячну допомогу для догляду за дитиною.

Про це розповіли у Національній соціальній сервісній службі.

Хто може отримати допомогу

Кошти виплачуюються матері чи іншому законному представнику дитини віком від 1 до 3 років, який фактично доглядав за дитиною та вийшов на роботу на умовах повного робочого часу.

Компенсація не надається:

прийомним батькам;

батькам-вихователям:

патронатним вихователям;

представникам закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників.

Розмір допомоги

Якщо мати чи інший законний представник повертається до роботи після досягнення дитиною одного року, розмір щомісячної виплати становить 8 тис. гривень.

Сімʼям, які виховують дитину з інвалідністю, виплачують 12 тис. гривень щомісяця.

Кошти можуть бути використані на оплату:



послуг приватних закладів дошкільної освіти;

послуг фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб, які офіційно надають послуги догляду за дітьми;

платних послуг у комунальних і державних закладах дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства.

Кошти надходитимуть щомісячно на рахунок зі спеціальним режимом використання, до якого емітовано електронний платіжний засіб «Дія.Картка».

Як отримати виплату

Мати чи інший законний представник дитини повинні звернутися із заявою до найближчого відділення Пенсійного фонду України.

Із собою потрібно мати такі документи:

документ, що посвідчує особу;

РНОКПП заявника (за наявності);

свідоцтво про народження дитини;

копію або витяг з наказу про вихід заявника на роботу у режимі повного робочого часу.

Також подати документи можна з використанням сервісу «Дія.Шеринг», який дає змогу передавати цифрові копії документів без ксерокопій та сканування.

Новий розмір виплати при народженні дитини

Раніше Finance.ua писав , що з 1 січня 2026 року виплата при народженні дитини становить 50 тисяч гривень. Ця сума є одноразовою допомогою при народженні першої дитини та кожної наступної дитини.

Допомога на догляд за дитиною до одного року становитиме 7 000 грн на місяць. Для дитини з інвалідністю розмір цієї допомоги збільшений до 10 500 грн гривень на місяць.

