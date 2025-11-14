0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський підписав закон про збільшення допомоги при народженні дитини

Особисті фінанси
84
Зеленський підписав закон про збільшення допомоги при народженні дитини
Зеленський підписав закон про збільшення допомоги при народженні дитини
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає збільшення державної підтримки при народженні дитини та під час догляду за нею.
Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Новий розмір виплати при народженні дитини

З 1 січня 2026 року виплата при народженні дитини становитиме 50 тисяч гривень. Ця сума є одноразовою допомогою при народженні першої дитини та кожної наступної дитини.
Уряд очікує, що ці зміни посилять підтримку батьків і створять сучасні умови, які дозволять поєднувати материнство або батьківство з роботою.

Щомісячні виплати

Допомога на догляд за дитиною до одного року становитиме 7 000 грн на місяць. Для дитини з інвалідністю розмір цієї допомоги збільшений до 10 500 грн гривень на місяць.
Якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, батьки продовжують отримувати нинішні 860 грн і додатково 7 000 грн/міс до досягнення дитиною 1 року.

Додаткові програми підтримки

  • 8 000 грн — допомога для догляду за дитиною «єЯсла» у разі працевлаштування матері (у режимі повного робочого часу);
  • 8 000 грн — грошова виплата по догляду за дитиною «єСадок»;
  • 5 000 грн — одноразова грошова допомога учням перших класів «Пакунок школяра».
Нагадаємо, за відповідний законопроєкт Верховна Рада проголосувала 5 листопада.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems