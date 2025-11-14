Зеленський підписав закон про збільшення допомоги при народженні дитини Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Зеленський підписав закон про збільшення допомоги при народженні дитини

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає збільшення державної підтримки при народженні дитини та під час догляду за нею.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Новий розмір виплати при народженні дитини

З 1 січня 2026 року виплата при народженні дитини становитиме 50 тисяч гривень. Ця сума є одноразовою допомогою при народженні першої дитини та кожної наступної дитини.

Уряд очікує, що ці зміни посилять підтримку батьків і створять сучасні умови, які дозволять поєднувати материнство або батьківство з роботою.

Щомісячні виплати

Допомога на догляд за дитиною до одного року становитиме 7 000 грн на місяць. Для дитини з інвалідністю розмір цієї допомоги збільшений до 10 500 грн гривень на місяць.

Якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, батьки продовжують отримувати нинішні 860 грн і додатково 7 000 грн/міс до досягнення дитиною 1 року.

Додаткові програми підтримки

8 000 грн — допомога для догляду за дитиною «єЯсла» у разі працевлаштування матері (у режимі повного робочого часу);

8 000 грн — грошова виплата по догляду за дитиною «єСадок»;

5 000 грн — одноразова грошова допомога учням перших класів «Пакунок школяра».

Нагадаємо, за відповідний законопроєкт Верховна Рада проголосувала 5 листопада.

