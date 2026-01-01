У 2025 році більшість компаній підвищили зарплати працівникам Сьогодні 10:16 — Особисті фінанси

У 2025 році більшість компаній підвищили зарплати працівникам

Попри всі виклики, 91% компаній підвищили зарплати співробітникам у 2025-му. Половина підняла оплату всім без винятку, решта — вибірково, враховуючи результати роботи або роль у команді.

Про це розповідає budni.robota.ua.

Бенефіти

За словами фахівців, роботодавці розуміють: щоб залучити людей, недостатньо лише зарплати.

Найпопулярніші додаткові опції у вакансіях 2025 року:

бонуси та премії (22%),

безкоштовне навчання (17%),

знижки співробітникам (10%),

регулярний перегляд зарплат (10%),

корпоративні заходи (8%),

медичне страхування (7%).

Зазначається, 92% роботодавців або вже запланували підвищення зарплат у 2026 році (54%), або серйозно про це думають (38%).

Як змінювались зарплати українців в 2025 році

Раніше Finance.ua писав , що у 2025 році зарплатна динаміка в Україні залишається змішаною. Бізнес демонструє прагнення утримати конкурентоспроможний рівень оплати праці.

У той же час переважна більшість працівників говорить, що розмір зарплати у 2025 році не змінився порівняно з минулим роком, а якщо врахувати високий рівень інфляції, номінальна вартість фінансової компенсації навіть зменшилася.

Лише третина опитаних спеціалістів зазначила, що у 2025 році вони стали отримувати вищу зарплату.

З них найбільша частка (15%) відчули збільшення зарплати менше, ніж на 10%.

Кожен десятий опитаний став отримувати зарплату більше на 11−20%.

Значне зростання (на 31% і більше, на 41% і більше) отримали лише кожен сотий опитаний.

15% фахівців стикнулися зі скороченням зарплат. І це більше, ніж у минулому році, на 3%.

