У 2025 році більшість компаній підвищили зарплати працівникам
Попри всі виклики, 91% компаній підвищили зарплати співробітникам у 2025-му. Половина підняла оплату всім без винятку, решта — вибірково, враховуючи результати роботи або роль у команді.
Бенефіти
За словами фахівців, роботодавці розуміють: щоб залучити людей, недостатньо лише зарплати.
Найпопулярніші додаткові опції у вакансіях 2025 року:
- бонуси та премії (22%),
- безкоштовне навчання (17%),
- знижки співробітникам (10%),
- регулярний перегляд зарплат (10%),
- корпоративні заходи (8%),
- медичне страхування (7%).
Зазначається, 92% роботодавців або вже запланували підвищення зарплат у 2026 році (54%), або серйозно про це думають (38%).
Як змінювались зарплати українців в 2025 році
Раніше Finance.ua писав, що у 2025 році зарплатна динаміка в Україні залишається змішаною. Бізнес демонструє прагнення утримати конкурентоспроможний рівень оплати праці.
У той же час переважна більшість працівників говорить, що розмір зарплати у 2025 році не змінився порівняно з минулим роком, а якщо врахувати високий рівень інфляції, номінальна вартість фінансової компенсації навіть зменшилася.
- Лише третина опитаних спеціалістів зазначила, що у 2025 році вони стали отримувати вищу зарплату.
- З них найбільша частка (15%) відчули збільшення зарплати менше, ніж на 10%.
- Кожен десятий опитаний став отримувати зарплату більше на 11−20%.
- Значне зростання (на 31% і більше, на 41% і більше) отримали лише кожен сотий опитаний.
- 15% фахівців стикнулися зі скороченням зарплат. І це більше, ніж у минулому році, на 3%.
