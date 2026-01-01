Необанки для підприємців: що важливо знати перед відкриттям бізнес-рахунку Сьогодні 15:22 — Особисті фінанси

Необанки для підприємців: що важливо знати перед відкриттям бізнес-рахунку

В Україні необанки почали активно розвиватися з 2017 року. Це фінтех-проєкти, які надають банківські або платіжні послуги без фізичних відділень, а обслуговування вкладників відбувається через мобільний застосунок або онлайн-платформи.

На що звернути увагу підприємцю

Українські необанки не є «окремими банками, а працюють на базі класичного банку-партнера, який і є фактичним надавачем послуг. Саме партнерський банк відкриває рахунки, проводить операції та несе відповідальність у межах законодавства.

Зазвичай необанки пропонують підприємцям картки, депозити, бюджетування, кешбек, мобільну аналітику, швидкі перекази й консультації в месенджерах.

Чи захищені кошти підприємців

Необанки мають власні сайти, додатки, брендинг та рекламу. Це може створити враження, що необанк — окрема фінансова установа, яка є учасником системи гарантування вкладів. Насправді учасником Фонду гарантування вкладів є лише банк-партнер.

Гарантії Фонду поширюються на вклади всіх фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців.

Це означає, що якщо ви — фізична особа-підприємець або фізична особа, яка не займається підприємницькою діяльністю — Фонд гарантує ваші вклади.

При цьому кошти юридичних осіб (які не є ФОП) поки що не підлягають гарантуванню.

Які суми компенсує Фонд:

у період воєнного стану — гарантується 100% суми, незалежно від розміру.

Через три місяці після його завершення — максимальна сума відшкодування становитиме 600 000 грн на одного вкладника в одному банку.

Як перевірити, з яким банком працює необанк

Перед відкриттям рахунку перевірте:

інформацію про банк-партнер на сайті необанку або в службі підтримки;

в договорі з установою має бути чітко зазначено назву банку, а не лише бренд необанку;

у Довідці про систему гарантування вкладів, з якою Вас мають ознайомити, також має бути вказано банк з яким ви укладаєте договір.

на сайті Фонду перевірте, чи є цей банк учасником системи гарантування.

