Необанки для підприємців: що важливо знати перед відкриттям бізнес-рахунку
В Україні необанки почали активно розвиватися з 2017 року. Це фінтех-проєкти, які надають банківські або платіжні послуги без фізичних відділень, а обслуговування вкладників відбувається через мобільний застосунок або онлайн-платформи.
На що звернути увагу підприємцю
Українські необанки не є «окремими банками, а працюють на базі класичного банку-партнера, який і є фактичним надавачем послуг. Саме партнерський банк відкриває рахунки, проводить операції та несе відповідальність у межах законодавства.
Зазвичай необанки пропонують підприємцям картки, депозити, бюджетування, кешбек, мобільну аналітику, швидкі перекази й консультації в месенджерах.
Чи захищені кошти підприємців
Необанки мають власні сайти, додатки, брендинг та рекламу. Це може створити враження, що необанк — окрема фінансова установа, яка є учасником системи гарантування вкладів. Насправді учасником Фонду гарантування вкладів є лише банк-партнер.
Гарантії Фонду поширюються на вклади всіх фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців.
Це означає, що якщо ви — фізична особа-підприємець або фізична особа, яка не займається підприємницькою діяльністю — Фонд гарантує ваші вклади.
При цьому кошти юридичних осіб (які не є ФОП) поки що не підлягають гарантуванню.
Які суми компенсує Фонд:
- у період воєнного стану — гарантується 100% суми, незалежно від розміру.
- Через три місяці після його завершення — максимальна сума відшкодування становитиме 600 000 грн на одного вкладника в одному банку.
Як перевірити, з яким банком працює необанк
Перед відкриттям рахунку перевірте:
- інформацію про банк-партнер на сайті необанку або в службі підтримки;
- в договорі з установою має бути чітко зазначено назву банку, а не лише бренд необанку;
- у Довідці про систему гарантування вкладів, з якою Вас мають ознайомити, також має бути вказано банк з яким ви укладаєте договір.
- на сайті Фонду перевірте, чи є цей банк учасником системи гарантування.
