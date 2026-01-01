0 800 307 555
Подорожі у 2026 році стануть дорожчими: як зекономити туристам
У 2026 році туристам слід готуватися до зростання витрат на відпочинок. Згідно з прогнозом експертів туристичного порталу Fodor’s, підвищення цін очікується через низку факторів, включно з геополітичною напруженістю та посиленням податкового тиску на туристичні потоки.

Ключові причини зростання цін

Дорожча авіація та паливо

Обмеження повітряного простору в деяких регіонах через геополітику призводить до довших маршрутів та, відповідно, до вищих цін на пальне.
Водночас бюджетні авіакомпанії втрачають свої переваги через зростання вартості робочої сили та підвищення аеропортових зборів, що робить перельоти дорожчими загалом.

Зростання туристичних податків

Туристичні напрямки продовжують підвищувати податки для гостей, намагаючись боротися з проблемою надмірного туризму.
Очікується, що Венеція наступного року знову братиме плату з одноденних туристів за в’їзд до міста.
Единбург затвердив туристичний податок у розмірі до 5% на проживання, який буде запроваджено з липня 2026 року.
Норвезькі муніципалітети також можуть стягувати 3%-й збір із пасажирів круїзних суден та гостей, які зупиняються на ніч.
Пасажири круїзних суден сплачуватимуть збір за висадку в деяких портах Греції залежно від сезону — на Санторіні та Міконосі він становить до 20 євро.

Екологічні та прогресивні податки

Сінгапур наступного року стягуватиме з пасажирів збір за екологічно чисте авіаційне паливо у розмірі $32 із особи.
Японія схвалила прогресивне підвищення податку (до 900%) на проживання у Кіото, яке набуде чинності у березні.
Як заощадити на подорожах у 2026 році:
  1. Проявляйте гнучкість: обирайте спочатку тип поїздки («гірськолижний», «пляжний»), а потім підбирайте місце, яке відповідає вашому бюджету.
  2. Мандрівка у міжсезоння: уникайте пікових туристичних сезонів, коли ціни найвищі.
  3. Мінімізуйте витрати на житло та їжу: по можливості зупиняйтеся у друзів чи родичів та готуйте їжу самостійно.
  4. Подорожуйте з легким багажем: намагайтеся брати небагато речей, щоб уникнути додаткових зборів за перевезення багажу.
