0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

13 найкращих європейських напрямків для зимової подорожі

Світ
45
13 найкращих європейських напрямків для зимової подорожі
13 найкращих європейських напрямків для зимової подорожі
Зима — не привід сидіти вдома. Європа взимку — це час, коли можна побачити знайомі місця в новому світлі: без натовпів, зі знижками на житло та з особливою атмосферою.
Експерти видання Lonely Planet розповідають про 13 напрямків, які чудово підходять для зимової мандрівки.

Каппадокія, Туреччина

Сніг і м’які туфові скелі створюють особливу, казкову атмосферу, а невеликі ціни та менша кількість туристів дають шанс спокійно дослідити підземне місто Каймакли, церкви у скелях і долину Іхлара без натовпів.
Читайте також
Вечір після прогулянок можна провести в готелі в печері, випивши чашку супу.
Якщо плануєте політ на повітряній кулі — залишайтеся трохи довше: взимку можливі скасування, і додатковий день підвищує шанси злетіти.

Фуертевентура, Канарські острови, Іспанія

Це один з небагатьох куточків Атлантики, де взимку можна застати справжнє море і сонце — навіть у січні тут буває близько 21 °C.
Вулканічні, майже марсіанські пейзажі острова — це неймовірна контрастна альтернатива класичному зимовому відпочинку.
Безлюдні пляжі, як-от Плайя-дель-Маторрал чи Кофете, дають відчути свободу та тишу далеко від натовпів.
Читайте також
Якщо хочете поєднати відпочинок зі здоров’ям — спробуйте йогу або медитацію просто біля океану.

Сноудонія (Ерірі), Уельс, Сполучене Королівство

Суміш гір, озер, водоспадів і стародавніх лісів створює драматичний зимовий пейзаж, який особливо вражає після першого снігу.
Це відмінне місце для зимових походів, хайкінгу або навіть рафтинґу та каякінгу — якщо готові до екстриму.
Після активного дня — проведіть вечір біля вогнища або у затишному шале, із видом на гори. І для досвідчених, і для новачків — Сноудонія має, що запропонувати.

Більбао, Іспанія

Навіть якщо взимку в місті прохолодно і дощить — Середземномор’я диктує свої правила: атмосфера тут залишається теплою, а енергія — живою.
Читайте також
Менше туристів означає нижчі ціни й більше шансів спокійно насолодитися містом.
Чудовий вибір для поціновувачів мистецтва: всесвітньо відомий Guggenheim Museum Bilbao, Музей образотворчих мистецтв, сучасні галереї й простори на зразок Azkuna Zentroa.
Прогулянки старим містом, закуски в пінчос-барах, неспішні вечори — ідеальне поєднання для міського відпочинку взимку.

Мадейра, Португалія

М’який клімат, океанські бризи та відсутність суворих зим — Мадейра пропонує комфортний відпочинок навіть у лютому.
Читайте також
Ідеальна погода для прогулянок «левадами» — старовинними іригаційними каналами, серед тропічної природи та з видом на океан. У столиці Фуншал — музика, колоритний ринок, канатна дорога на гору та тропічний сад, який цвіте цілий рік.
А можна зупинитися в затишному рибальському селі, насолоджуючись легким темпом життя й океанською тишею.

Лазурний берег, Франція

Відвідини Рив’єри взимку — це чарівна альтернатива гучному літньому сезону. Без натовпів, без спеки, але з тією самою красою: блакитні води, зелені пагорби, тиша на пляжах і затишок у містах.
Ви можете спокійно гуляти вузькими вуличками старого міста у Ніцці або звернути до гавані Монако, насолоджуючись блакиттю, архітектурою та морським повітрям.

Баварські Альпи, Німеччина

Зимові Альпи вражають: засніжені гори, замки, які нагадують казкові шато, і атмосфера, наче з історії. Відвідайте легендарний Нойшванштайн — він особливий взимку, під білою патиною снігу; або досліджуйте інші замки регіону, кожен зі своїм шармом.
Читайте також
Маленькі містечка, як-от Фюссен, з вузькими брукованими вуличками, пивними тавернами та теплом після дня на природі. Ідеально для романтичних або сімейних поїздок, коли хочеться об’єднати природу, історію та комфорт.

Санторіні, Греція

Зима на Санторіні — це спокій, майже повна відсутність туристів і шанс побачити острів «для себе». Вулиці в містах Ія чи Фіра майже порожні, вечорами — чудові заходи сонця, а кальдера — ніби для вас.
Температура м’яка, не спекотна, так що ідеально для прогулянок, споглядання краєвидів і роздумів.
Багато готелів працюють зі значними знижками, а пороми до материка все ще ходять — хоч рідше.

Алентежу, Португалія

Тихий винний регіон із пагорбистими ландшафтами, корковими лісами та традиційною архітектурою — чудове місце, щоб насолодитися зимою без суєти.
Читайте також
У місті Евора — собор, римський храм, середньовічні вулиці та чарівна атмосфера, яка змушує відчути історію. В околицях — виноробні, де можна дегустувати вина та скуштувати місцеву кухню в спокійній атмосфері.
Зимові краєвиди — м’які, ніжні, з блакитним небом та золотим світлом. Це ідеальна поїздка для любителів вина, природи та спокійного відпочинку.

Ліон, Франція

Ліон — гастрономічна столиця: ресторани, традиційні «бушони», місцеві ринки зі свіжими продуктами, булочні та шоколадні лавки.
Взимку місто перетворюється на затишне місце для гурманів: прогулянки старим містом, теплі кафе, смачна їжа та комфорт.
Читайте також
Ідеально для тих, хто хоче поєднати міські прогулянки з гастрономічним туром. Якщо захочете — за 1−2 години можна дістатися до гірськолижних курортів, додавши трохи екстриму до гастро-відпочинку.

Чінкве-Терре, Італія

П’ять рибальських сіл на скелях уздовж Лігурійського узбережжя — це справжня італійська мрія, яка виглядає особливо чарівно взимку: пастельні будиночки, море, хвилі і тиша. Замість натовпів — лише сама природа, море, сліди зимових штормів і спокій.
Деякі заклади можуть бути зачинені, але ті, що працюють — часто дешевші, ніж у сезон. Якщо жити у оселі з кухнею — можна готувати самому, придбавши продукти на місцевих ринках. Це чудовий варіант для тих, хто шукає море, природу і спокій.

Будапешт, Угорщина

Столиця, де зимові холоди не псують настрою: понад 120 гарячих джерел і термальних купалень — від ар-нуво до турецького стилю — гріють навіть найхолодніші дні.
Читайте також
Зручно переміститися між замком, річкою, старим містом і купальнями, насолоджуючись архітектурою та вогнями. Вночі місто оживає: руїн-бари, нічне життя, концерти або оперета — для кожного щось своє. Ідеальний вибір для тих, хто хоче поєднати прогулянки, архітектуру, культуру й релакс у воді.

Лапландія, Фінляндія

Справжня зимова казка: снігові ліси, замерзлі озера, пухнастий сніг і тиша, яку розриває лише шурхіт лиж чи санок. Найкращий час для полювання на північне сяйво — з лютого по квітень або з вересня по жовтень.
Катання на снігоступах, санях, снігоходах — для активних; вечори біля сауни або в затишному котеджі — для душі. А для дітей (і не лише) — атмосфера справжньої зимової магії, коли зима пахне свіжим снігом і пригодами.
За матеріалами:
visitworld.today
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems