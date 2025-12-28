13 найкращих європейських напрямків для зимової подорожі Сьогодні 14:22 — Світ

13 найкращих європейських напрямків для зимової подорожі

Зима — не привід сидіти вдома. Європа взимку — це час, коли можна побачити знайомі місця в новому світлі: без натовпів, зі знижками на житло та з особливою атмосферою.

Експерти видання Lonely Planet розповідають про 13 напрямків, які чудово підходять для зимової мандрівки.

Каппадокія, Туреччина

Сніг і м’які туфові скелі створюють особливу, казкову атмосферу, а невеликі ціни та менша кількість туристів дають шанс спокійно дослідити підземне місто Каймакли, церкви у скелях і долину Іхлара без натовпів.

Вечір після прогулянок можна провести в готелі в печері, випивши чашку супу.

Якщо плануєте політ на повітряній кулі — залишайтеся трохи довше: взимку можливі скасування, і додатковий день підвищує шанси злетіти.

Фуертевентура, Канарські острови, Іспанія

Це один з небагатьох куточків Атлантики, де взимку можна застати справжнє море і сонце — навіть у січні тут буває близько 21 °C.

Вулканічні, майже марсіанські пейзажі острова — це неймовірна контрастна альтернатива класичному зимовому відпочинку.

Безлюдні пляжі, як-от Плайя-дель-Маторрал чи Кофете, дають відчути свободу та тишу далеко від натовпів.

Якщо хочете поєднати відпочинок зі здоров’ям — спробуйте йогу або медитацію просто біля океану.

Сноудонія (Ерірі), Уельс, Сполучене Королівство

Суміш гір, озер, водоспадів і стародавніх лісів створює драматичний зимовий пейзаж, який особливо вражає після першого снігу.

Це відмінне місце для зимових походів, хайкінгу або навіть рафтинґу та каякінгу — якщо готові до екстриму.

Після активного дня — проведіть вечір біля вогнища або у затишному шале, із видом на гори. І для досвідчених, і для новачків — Сноудонія має, що запропонувати.

Більбао, Іспанія

Навіть якщо взимку в місті прохолодно і дощить — Середземномор’я диктує свої правила: атмосфера тут залишається теплою, а енергія — живою.

Менше туристів означає нижчі ціни й більше шансів спокійно насолодитися містом.

Чудовий вибір для поціновувачів мистецтва: всесвітньо відомий Guggenheim Museum Bilbao, Музей образотворчих мистецтв, сучасні галереї й простори на зразок Azkuna Zentroa.

Прогулянки старим містом, закуски в пінчос-барах, неспішні вечори — ідеальне поєднання для міського відпочинку взимку.

Мадейра, Португалія

М’який клімат, океанські бризи та відсутність суворих зим — Мадейра пропонує комфортний відпочинок навіть у лютому.

Ідеальна погода для прогулянок «левадами» — старовинними іригаційними каналами, серед тропічної природи та з видом на океан. У столиці Фуншал — музика, колоритний ринок, канатна дорога на гору та тропічний сад, який цвіте цілий рік.

А можна зупинитися в затишному рибальському селі, насолоджуючись легким темпом життя й океанською тишею.

Лазурний берег, Франція

Відвідини Рив’єри взимку — це чарівна альтернатива гучному літньому сезону. Без натовпів, без спеки, але з тією самою красою: блакитні води, зелені пагорби, тиша на пляжах і затишок у містах.

Ви можете спокійно гуляти вузькими вуличками старого міста у Ніцці або звернути до гавані Монако, насолоджуючись блакиттю, архітектурою та морським повітрям.

Баварські Альпи, Німеччина

Зимові Альпи вражають: засніжені гори, замки, які нагадують казкові шато, і атмосфера, наче з історії. Відвідайте легендарний Нойшванштайн — він особливий взимку, під білою патиною снігу; або досліджуйте інші замки регіону, кожен зі своїм шармом.

Маленькі містечка, як-от Фюссен, з вузькими брукованими вуличками, пивними тавернами та теплом після дня на природі. Ідеально для романтичних або сімейних поїздок, коли хочеться об’єднати природу, історію та комфорт.

Санторіні, Греція

Зима на Санторіні — це спокій, майже повна відсутність туристів і шанс побачити острів «для себе». Вулиці в містах Ія чи Фіра майже порожні, вечорами — чудові заходи сонця, а кальдера — ніби для вас.

Температура м’яка, не спекотна, так що ідеально для прогулянок, споглядання краєвидів і роздумів.

Багато готелів працюють зі значними знижками, а пороми до материка все ще ходять — хоч рідше.

Алентежу, Португалія

Тихий винний регіон із пагорбистими ландшафтами, корковими лісами та традиційною архітектурою — чудове місце, щоб насолодитися зимою без суєти.

У місті Евора — собор, римський храм, середньовічні вулиці та чарівна атмосфера, яка змушує відчути історію. В околицях — виноробні, де можна дегустувати вина та скуштувати місцеву кухню в спокійній атмосфері.

Зимові краєвиди — м’які, ніжні, з блакитним небом та золотим світлом. Це ідеальна поїздка для любителів вина, природи та спокійного відпочинку.

Ліон, Франція

Ліон — гастрономічна столиця: ресторани, традиційні «бушони», місцеві ринки зі свіжими продуктами, булочні та шоколадні лавки.

Взимку місто перетворюється на затишне місце для гурманів: прогулянки старим містом, теплі кафе, смачна їжа та комфорт.

Ідеально для тих, хто хоче поєднати міські прогулянки з гастрономічним туром. Якщо захочете — за 1−2 години можна дістатися до гірськолижних курортів, додавши трохи екстриму до гастро-відпочинку.

Чінкве-Терре, Італія

П’ять рибальських сіл на скелях уздовж Лігурійського узбережжя — це справжня італійська мрія, яка виглядає особливо чарівно взимку: пастельні будиночки, море, хвилі і тиша. Замість натовпів — лише сама природа, море, сліди зимових штормів і спокій.

Деякі заклади можуть бути зачинені, але ті, що працюють — часто дешевші, ніж у сезон. Якщо жити у оселі з кухнею — можна готувати самому, придбавши продукти на місцевих ринках. Це чудовий варіант для тих, хто шукає море, природу і спокій.

Будапешт, Угорщина

Столиця, де зимові холоди не псують настрою: понад 120 гарячих джерел і термальних купалень — від ар-нуво до турецького стилю — гріють навіть найхолодніші дні.

Зручно переміститися між замком, річкою, старим містом і купальнями, насолоджуючись архітектурою та вогнями. Вночі місто оживає: руїн-бари, нічне життя, концерти або оперета — для кожного щось своє. Ідеальний вибір для тих, хто хоче поєднати прогулянки, архітектуру, культуру й релакс у воді.

Лапландія, Фінляндія

Справжня зимова казка: снігові ліси, замерзлі озера, пухнастий сніг і тиша, яку розриває лише шурхіт лиж чи санок. Найкращий час для полювання на північне сяйво — з лютого по квітень або з вересня по жовтень.

Катання на снігоступах, санях, снігоходах — для активних; вечори біля сауни або в затишному котеджі — для душі. А для дітей (і не лише) — атмосфера справжньої зимової магії, коли зима пахне свіжим снігом і пригодами.

