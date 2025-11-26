ТОП-5 країн, де найбільше обманюють туристів напередодні 2026 року (інфографіка, приклади) Сьогодні 19:33 — Світ

Всім знайоме це відчуття, коли витрачаєте місяці на заощадження грошей та на планування маршруту, а потім відчуваєте себе ходячим гаманцем.

Видання видання Travel off Path наводить кілька країн, де найбільше полюють за вашими гаманцями.

Напередодні 2026 року звіти мандрівників вказують на 5 країн, де це досягає рекордного рівня.

Єгипет

Від вірусних попереджень у соціальних мережах до форумів досвідчених мандрівників, консенсус протягом 2025 року був одностайним: Єгипет є безперечним місцем номер один на планеті для шахрайства серед туристів.

Читайте також Туризм в Україні цього року приніс на третину більше, ніж торік

Йдеться не лише про торг, а й про пастку. Переслідування на великих об’єктах, таких як Гіза, відомі своєю інтенсивністю: зазирачі фізично блокують ваш шлях, стрибають у ваше таксі або кричать на вас за те, що ви йдете в «неправильному» напрямку (який насправді є правильним).

Шахрайство: «Заручник верблюда» — це класичний випадок. Ви домовляєтеся про низьку ціну за фотографію або коротку поїздку. Як тільки ви опинитеся високо на верблюді або в пустелі, водій відмовиться вас підвести, якщо ви не заплатите величезні «чайові» (часто 50 або 100 доларів США).

«Заручник верблюда» — це класичний випадок. Ви домовляєтеся про низьку ціну за фотографію або коротку поїздку. Як тільки ви опинитеся високо на верблюді або в пустелі, водій відмовиться вас підвести, якщо ви не заплатите величезні «чайові» (часто 50 або 100 доларів США). Пастка: «Безкоштовні» подарунки. Якщо продавець дає вам жука-скарабея або папірус «на щастя», не торкайтеся його. Щойно він торкнеться вашої шкіри, він вимагатиме оплати та влаштує сцену, якщо ви відмовитеся.

Франція

Париж — найвідвідуваніше місто на Землі, що робить його місцем для Супербоулу шахраїв. На відміну від агресивних зазирачів у Єгипті, шахраї тут спритні, театральні та діють у командах. Вони покладаються на реквізит та відволікаючі фактори.

Шахрайство: «Браслет дружби» в Сакре-Кер. Чоловіки швидко перехоплять вас, пропонуючи «безкоштовний» «браслет дружби» та просячи зав’язати його на зап’ястя. Після того, як ви його прикріпите, вони наполегливо вимагатимуть 20 євро.

«Браслет дружби» в Сакре-Кер. Чоловіки швидко перехоплять вас, пропонуючи «безкоштовний» «браслет дружби» та просячи зав’язати його на зап’ястя. Після того, як ви його прикріпите, вони наполегливо вимагатимуть 20 євро. Пастка: трюк із «золотим кільцем». Людина проходить повз вас, «знаходить» на землі золоте кільце (це дешева латунь) і пропонує його вам як талісман. Потім вона просить грошей на обід. Це відчуття провини, розраховане на те, щоб використати вашу ввічливість.

Індія

«Індія — не для початківців». Це кліше, бо це правда. Шахрайство тут витончене і часто стосується саме тих людей, яким ви повинні довіряти: водіїв таксі та «чиновників».

Шахрайство: «Офіційне туристичне бюро». Ваш водій таксі або тук-тука зупиниться посеред подорожі та скаже вам, що ваш готель закрито, дорога закрита через протест або ваше бронювання недійсне. Вас відвезуть до фальшивого «Урядового туристичного бюро», де «посадовець» спробує продати вам абсолютно новий маршрут за завищеною ціною.

«Офіційне туристичне бюро». Ваш водій таксі або тук-тука зупиниться посеред подорожі та скаже вам, що ваш готель закрито, дорога закрита через протест або ваше бронювання недійсне. Вас відвезуть до фальшивого «Урядового туристичного бюро», де «посадовець» спробує продати вам абсолютно новий маршрут за завищеною ціною. Пастка: величезна кількість зазивалів може виснажувати. Це створює відчуття ізоляції, коли мандрівники відчувають, що не можуть нікому довіряти.

Читайте також Де найбільші доходи від туризму в ЄС та у світі (інфографіка)

Туреччина

Турецька гостинність легендарна, але в таких туристичних центрах, як Султанахмет і Таксим, ця репутація використовується як зброя. Шахрайство тут — це соціальна інженерія у найвищому прояві.

Шахрайство: «Давай вип’ємо». Привітний місцевий житель (часто добре одягнений і бездоганно розмовляє англійською) підходить до чоловіка-мандрівника, який подорожує сам. Вони починають розмову та пропонують піти до певного бару випити пива. Ви йдете, випиваєте пару напоїв, і приходить рахунок на сотні євро. Якщо ви відмовляєтеся платити, з’являються великі викидайли, щоб супроводжувати вас до банкомата.

«Давай вип’ємо». Привітний місцевий житель (часто добре одягнений і бездоганно розмовляє англійською) підходить до чоловіка-мандрівника, який подорожує сам. Вони починають розмову та пропонують піти до певного бару випити пива. Ви йдете, випиваєте пару напоїв, і приходить рахунок на сотні євро. Якщо ви відмовляєтеся платити, з’являються великі викидайли, щоб супроводжувати вас до банкомата. Пастка: завищення цін на таксі є поширеним явищем. Водії обмінюють рахунки (стверджуючи, що ви дали їм 50 доларів замість 500) або просто відмовляються користуватися лічильником.

Таїланд

Таїланд — це «країна посмішок», але на Пхукеті та в Бангкоку за посмішкою часто ховається шахрайство. Шахрайство тут є опортуністичним і спрямоване на мандрівників, коли вони намагаються розважитися.

Шахрайство: «Мафія гідроциклів». Ви орендуєте гідроцикл на годину. Коли ви повертаєтеся, оператор вказує на вже існуючу подряпину на корпусі та вимагає 1000 доларів за збитки. «Поліція» (яка часто бере участь у цій афері) погрожуватиме вам заарештувати, якщо ви не заплатите.

«Мафія гідроциклів». Ви орендуєте гідроцикл на годину. Коли ви повертаєтеся, оператор вказує на вже існуючу подряпину на корпусі та вимагає 1000 доларів за збитки. «Поліція» (яка часто бере участь у цій афері) погрожуватиме вам заарештувати, якщо ви не заплатите. Пастка: «Великий палац закрито». Водії тук-туків, які чекають біля храмів, наполягатимуть, що місце закрите на «буддійське свято» або «прибирання», і запропонують відвезти вас до іншого (з комісійними) магазину коштовностей.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.