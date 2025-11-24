Майже 200 тисяч українців у США можуть лишитися без легального статусу — Reuters Сьогодні 18:00 — Світ

Десятки тисяч українців, які втекли до США від війни, опинилися у ситуації юридичної невизначеності. Адміністрація Дональда Трампа не може остаточно визначити подальшу долю гуманітарної програми, яка дала біженцям можливість жити і працювати у США.

Про це пише hromadske з посиланням на Reuters.

Внутрішні дані уряду США, з якими ознайомилося видання станом на 31 березня, свідчать, що через затримки з опрацюванням гуманітарної програми майже 200 тисяч українців можуть втратити свій легальний статус.

Гуманітарна програма, започаткована у квітні 2022 року, дала можливість майже 260 тисячам українців в’їхати до США на початковий період тривалістю 2 роки.

Reuters поспілкувалося з двома десятками українців, які втратили дозволи на роботу, а також свої робочі місця через затримки з опрацюванням заявок на поновлення статусу. Серед них є працівники технічних служб, дошкільна вчителька, фінансовий планувальник, дизайнер інтер’єрів і студент коледжу. Вони розповіли, що були змушені використовувати власні заощадження, шукати допомогу у громаді і позичати гроші, щоб утримувати себе, поки очікують рішення.

Деякі співрозмовники Reuters сказали, що бояться можливих арештів з боку імміграційних служб США. Ще шестеро українців вирішили залишити США і виїхали до Канади, країн Європи або Південної Америки, щоб не ризикувати потрапити у міграційне ув’язнення або бути висланими.

Призупинення програми і рішення суду

Адміністрація Дональда Трампа призупинила опрацювання заявок на оновлення гуманітарної програми у січні через міркування безпеки.

У травні федеральний суддя зобов’язав чиновників відновити опрацювання заявок. Однак дані уряду США, оприлюднені минулого тижня в межах судового позову, показали, що відтоді опрацьовано лише 1 900 заявок на поновлення статусу. Це становить незначну частину від усіх, у кого спливає строк дії статусу.

