0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Майже 200 тисяч українців у США можуть лишитися без легального статусу — Reuters

Світ
166
Десятки тисяч українців, які втекли до США від війни, опинилися у ситуації юридичної невизначеності. Адміністрація Дональда Трампа не може остаточно визначити подальшу долю гуманітарної програми, яка дала біженцям можливість жити і працювати у США.
Про це пише hromadske з посиланням на Reuters.
Внутрішні дані уряду США, з якими ознайомилося видання станом на 31 березня, свідчать, що через затримки з опрацюванням гуманітарної програми майже 200 тисяч українців можуть втратити свій легальний статус.
Гуманітарна програма, започаткована у квітні 2022 року, дала можливість майже 260 тисячам українців в’їхати до США на початковий період тривалістю 2 роки.
Читайте також
Reuters поспілкувалося з двома десятками українців, які втратили дозволи на роботу, а також свої робочі місця через затримки з опрацюванням заявок на поновлення статусу. Серед них є працівники технічних служб, дошкільна вчителька, фінансовий планувальник, дизайнер інтер’єрів і студент коледжу. Вони розповіли, що були змушені використовувати власні заощадження, шукати допомогу у громаді і позичати гроші, щоб утримувати себе, поки очікують рішення.
Деякі співрозмовники Reuters сказали, що бояться можливих арештів з боку імміграційних служб США. Ще шестеро українців вирішили залишити США і виїхали до Канади, країн Європи або Південної Америки, щоб не ризикувати потрапити у міграційне ув’язнення або бути висланими.

Призупинення програми і рішення суду

Адміністрація Дональда Трампа призупинила опрацювання заявок на оновлення гуманітарної програми у січні через міркування безпеки.
У травні федеральний суддя зобов’язав чиновників відновити опрацювання заявок. Однак дані уряду США, оприлюднені минулого тижня в межах судового позову, показали, що відтоді опрацьовано лише 1 900 заявок на поновлення статусу. Це становить незначну частину від усіх, у кого спливає строк дії статусу.
За матеріалами:
hromadske
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems