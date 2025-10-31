Трамп скоротив квоту на прийом біженців до 7,5 тисячі. Це найнижчий рівень за 40 років Сьогодні 21:29 — Світ

Трамп скоротив квоту на прийом біженців до 7,5 тисячі. Це найнижчий рівень за 40 років

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про суттєве скорочення кількості біженців, яких країна прийматиме у 2026 фінансовому році. Квоту зменшено зі 125 тисяч, встановлених за президентства Джо Байдена, до 7,5 тисячі осіб.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Хто в пріоритеті

Уряд пояснив рішення «гуманітарними міркуваннями» та «національними інтересами». Зазначається, що більшість тих, кого прийматимуть у США, становитимуть білі південноафриканці — африканери, яких адміністрація вважає жертвами дискримінації.

Водночас інші групи біженців, зокрема афганці, які раніше співпрацювали з американськими військовими, цього року здебільшого не матимуть змоги отримати притулок у США.

Рішення викликало різку реакцію правозахисних та гуманітарних організацій. Президентка організації Global Refuge Кріш О’Мара Віньяраджа заявила, що нова політика «не просто знижує ліміт прийому біженців, а й підриває моральний авторитет США».

Президент Міжнародного проєкту допомоги біженцям Шаріф Алі назвав дії Трампа «черговою політизацією гуманітарної програми».

«Надаючи пріоритет африканерам, адміністрація фактично забороняє в’їзд тисячам біженців, які вже пройшли перевірку та були схвалені для переселення», — підкреслив він.

Протягом свого попереднього терміну Дональд Трамп уже неодноразово скорочував кількість біженців. У 2020 році ліміт становив 15 тисяч, а цього разу — у п’ять разів менше, що є мінімальним показником за понад 40 років існування програми прийому біженців у США.

