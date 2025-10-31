Єврокомісія вимагає від Угорщини, Словаччини та Польщі скасувати обмеження на український експорт Сьогодні 20:29 — Світ

Після вступу у силу з 29 жовтня нової торговельної угоди з Україною Європейська комісія планує провести зустрічі з представниками Угорщини, Словаччини та Польщі, щоб переконати їх скасувати встановлені односторонні обмеження на експорт з України деяких видів аграрної продукції.

Про це заявив під час спілкування з пресою 31 жовтня в Брюсселі заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл.

ЄС вважає, що нова угода забезпечує баланс

ЄС хоче, щоб Угорщина, Словаччина та Польща скасували обмеження на експорт з України через те, що нова угода забезпечить збалансовані умови торгівлі.

«Щоб було цілком зрозуміло: цього тижня набрала чинності оновлена Угода про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі між ЄС та Україною (ПВЗВТ). Ми переконані, що оновлена ПВЗВТ забезпечує належний баланс між, з одного боку, наданням Україні життєво важливої економічної підтримки через сприятливі торговельні умови, а з іншого — надійним і належним захистом чутливих економічних секторів ЄС, зокрема окремих агропродовольчих секторів», — заявив він.

Він додав, що у ЄС вважають, що в новій угоді цей торговельний баланс досягнуто належним чином.

«Ми не вбачаємо жодних підстав для подовження заборон на експорт. Тепер розпочнемо діалог із зазначеними державами-членами, маючи на меті домогтися скасування цих заборон», — підкреслив речник Єврокомісії.

«Це — наш єдиний пріоритет на даному етапі», — додав він.

Можливі подальші кроки

Відповідаючи на питання щодо того, чи розглядає Єврокомісія питання примусу до скасування обмежень у судовому порядку, Олоф Гілл зауважив, що «ми розглядатимемо інші можливі варіанти дій лише у тому випадку, якщо ці переговори не призведуть до бажаного результату».

Позиція України

В Офісі президента України очікують на швидку та адекватну реакцію Єврокомісії у випадку продовження окремим країнами односторонніх обмежень на експорт української агропродукції.

Українська сторона наполягає, що принципи Єдиного ринку ЄС та положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС порушувати не можна за жодних обставин, і Україна залишає за собою вибір юридичних механізмів, яким чином на це реагувати.

Європейська правда За матеріалами:

