Польща не скасує односторонню заборону на імпорт із України чутливих агротоварів

Польща не скасує безстрокову заборону на імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника з огляду на набуття чинності оновленої торговельної угоди між Європейським Союзом та Україною.

Про це повідомило польське Міністерство сільського господарства і розвитку села.

«Нова угода не містить усі запропоновані Польщею положення, які мають мінімізувати потенційний негативний вплив українського імпорту на польське сільське господарство», — зазначається на офіційному сайті міністерства.

Мінсільгосп Польщі нагадав, що домігся встановлення сприятливих захисних правил для європейського ринку при оновленні торговельної угоди. Серед них, зокрема, збереження системи вхідних цін на імпорт фруктів та овочів з України; обмежений тарифними квотами безмитний імпорт чутливих товарів, таких як цукор, птиця та яйця. Для цукру, птиці та яєць буде застосовано принцип взаємності в торгівлі: квоти, які надаються ЄС на експорт на український ринок, збільшаться до рівня не нижче за квоти, що надаються Україні.

Крім того, буде запроваджено двостороннє захисне застереження, що дозволяє тимчасово відкликати тарифні пільги, надані в рамках угоди. Відповідно до вимог Польщі, це застереження може бути активоване і у разі порушення функціонування ринку на рівні окремої держави-члена.

