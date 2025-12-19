Ветеранам надаватимуть по 2 га землі з новоствореного Резервного фонду Сьогодні 21:02 — Аграрний ринок

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт № 10027 щодо забезпечення реалізації права учасників бойових дій та сімей загиблих Захисників і Захисниць України на отримання земельних ділянок із державної та комунальної власності.

Про це повідомив народний депутат України, член аграрного комітету ВР Сергій Лабазюк у Telegram-каналі.

Що передбачає законопроєкт

Документ пропонує створення Резервного фонду сільськогосподарських земель. Його обсяг може становити до 20% площі всіх сільськогосподарських угідь, які перебували у постійному користуванні підприємств, установ та організацій, що підлягають приватизації.

Законопроєкт спрямований на формування окремого земельного ресурсу, з якого можуть надаватися ділянки визначеним категоріям громадян.

Кому планують передавати землю

Із Резервного фонду передбачається безоплатна передача у приватну власність земельних ділянок площею до 2 га.

Право на отримання таких ділянок матимуть учасники бойових дій відповідно до пунктів 19−25 частини 1 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також сім’ї загиблих або померлих Захисників і Захисниць України.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в 2025 році ринок сільгоспземель в Україні продовжував активне зростання, головним чином завдяки вступу на ринок юридичних осіб та стабілізації попиту в тилових регіонах. Загалом, у доларовому еквіваленті ціни зросли на 10−15% порівняно з 2024 роком.

Зміни середньої ціни за гектар в Україні відбувались помірно, але і відчутно:

Центральні та Західні області — 2,000 — 2,800 доларів (грудень 2024 року 1,800 — 2,500 доларів). Зростання +10−15%

Північні та Східні області — 1,200 — 1,800 доларів (грудень 2024 року 1,000 — 1,500 доларів). Помірне зростання/стагнація

Середня ціна по країні — 1,700 — 2,200 доларів (грудень 2024 року 1,500 — 2,000 доларів). Зростання +10%.

