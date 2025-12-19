0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ветеранам надаватимуть по 2 га землі з новоствореного Резервного фонду

Аграрний ринок
37
Ветеранам надаватимуть по 2 га землі з новоствореного Резервного фонду
Ветеранам надаватимуть по 2 га землі з новоствореного Резервного фонду
Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт № 10027 щодо забезпечення реалізації права учасників бойових дій та сімей загиблих Захисників і Захисниць України на отримання земельних ділянок із державної та комунальної власності.
Про це повідомив народний депутат України, член аграрного комітету ВР Сергій Лабазюк у Telegram-каналі.

Що передбачає законопроєкт

Документ пропонує створення Резервного фонду сільськогосподарських земель. Його обсяг може становити до 20% площі всіх сільськогосподарських угідь, які перебували у постійному користуванні підприємств, установ та організацій, що підлягають приватизації.
Законопроєкт спрямований на формування окремого земельного ресурсу, з якого можуть надаватися ділянки визначеним категоріям громадян.

Кому планують передавати землю

Із Резервного фонду передбачається безоплатна передача у приватну власність земельних ділянок площею до 2 га.
Право на отримання таких ділянок матимуть учасники бойових дій відповідно до пунктів 19−25 частини 1 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також сім’ї загиблих або померлих Захисників і Захисниць України.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в 2025 році ринок сільгоспземель в Україні продовжував активне зростання, головним чином завдяки вступу на ринок юридичних осіб та стабілізації попиту в тилових регіонах. Загалом, у доларовому еквіваленті ціни зросли на 10−15% порівняно з 2024 роком.
Зміни середньої ціни за гектар в Україні відбувались помірно, але і відчутно:
  • Центральні та Західні області — 2,000 — 2,800 доларів (грудень 2024 року 1,800 — 2,500 доларів). Зростання +10−15%
  • Північні та Східні області — 1,200 — 1,800 доларів (грудень 2024 року 1,000 — 1,500 доларів). Помірне зростання/стагнація
  • Середня ціна по країні — 1,700 — 2,200 доларів (грудень 2024 року 1,500 — 2,000 доларів). Зростання +10%.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems