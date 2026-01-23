Україна розподілила 100 тис. тонн квоти на експорт цукру до ЄС Вчора 21:33 — Аграрний ринок

Міністерство економіки розподілило обсяг тарифної квоти на експорт цукру до країн Європейського Союзу на 2026 рік.

Загальний обсяг квоти становить 100 тис. тонн і розподілений між 16 українськими виробниками.

Про це інформує пресслужба відомства.

Розподіл квоти здійснено пропорційно фактичним обсягам виробництва цукру кожним експортером за січень — грудень 2025 року.

Назва суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та обсяг квоти в тоннах:

ТзОВ «Радехівський цукор» — 32 595,7 т;

ТОВ «Цукроагропром» — 22 411,4 т;

ТОВ «ПК «Зоря Поділля» — 8 690,9 т;

ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» — 6 240,5 т;

ПрАТ «ПК «Поділля» — 5 943,9 т;

ПП «Агро-експрес-сервіс» — 4 172,2 т;

ТОВ «Старокостянтинівцукор» — 3 068,9 т;

ТОВ «Шамраївський цукор» — 2 884,0 т;

ТОВ «Шепетівкацукор" — 2 775,4 т;

ТОВ «Панда» — 2 580,7 т;

ТОВ «Сігнет-центр» — 1 963,2 т;

ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» — 1 679,9 т;

ТОВ «Краєвид» — 1 563,5 т;

ТОВ «Олександрійський цукровий завод» — 1 448,1 т;

ТОВ «Юзефо-Миколаївська АПК» — 1 057,5 т;

ТОВ «Призма-1» — 924,2 т.

«Це рішення сприятиме прозорому і пропорційному доступу вітчизняних виробників до ринку Європейського Союзу відповідно до їхніх виробничих потужностей у 2025 році», — підсумовує пресслужба.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.