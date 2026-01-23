0 800 307 555
Україна розподілила 100 тис. тонн квоти на експорт цукру до ЄС

Міністерство економіки розподілило обсяг тарифної квоти на експорт цукру до країн Європейського Союзу на 2026 рік.
Загальний обсяг квоти становить 100 тис. тонн і розподілений між 16 українськими виробниками.
Про це інформує пресслужба відомства.
Розподіл квоти здійснено пропорційно фактичним обсягам виробництва цукру кожним експортером за січень — грудень 2025 року.
Назва суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та обсяг квоти в тоннах:
  • ТзОВ «Радехівський цукор» — 32 595,7 т;
  • ТОВ «Цукроагропром» — 22 411,4 т;
  • ТОВ «ПК «Зоря Поділля» — 8 690,9 т;
  • ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» — 6 240,5 т;
  • ПрАТ «ПК «Поділля» — 5 943,9 т;
  • ПП «Агро-експрес-сервіс» — 4 172,2 т;
  • ТОВ «Старокостянтинівцукор» — 3 068,9 т;
  • ТОВ «Шамраївський цукор» — 2 884,0 т;
  • ТОВ «Шепетівкацукор" — 2 775,4 т;
  • ТОВ «Панда» — 2 580,7 т;
  • ТОВ «Сігнет-центр» — 1 963,2 т;
  • ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» — 1 679,9 т;
  • ТОВ «Краєвид» — 1 563,5 т;
  • ТОВ «Олександрійський цукровий завод» — 1 448,1 т;
  • ТОВ «Юзефо-Миколаївська АПК» — 1 057,5 т;
  • ТОВ «Призма-1» — 924,2 т.
«Це рішення сприятиме прозорому і пропорційному доступу вітчизняних виробників до ринку Європейського Союзу відповідно до їхніх виробничих потужностей у 2025 році», — підсумовує пресслужба.
