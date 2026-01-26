Яку сільгосптехніку купували українські аграрії у 2025 році (інфографіка)
Протягом 2025 року найбільше сільгосптехніки купували у Запорізькій області, а продавали — у Черкаській.
Про це свідчать результати дослідження, яке провів український маркетплейс Agro.ria.
Географія купівлі та продажу техніки
За аналітичними даними, найбільше сільгосптехніки купували у Запорізькій (12,4%), Вінницькій (10,4%), Київській (7,2%), Волинській (6,8%) та Тернопільській (6,7%) областях.
Натомість найбільша кількість продажів упродовж року припала на Черкаську (16,7%), Київську (10,5%), Вінницьку (6,6%) та Дніпропетровську (6,5%) області.
Найпопулярніші категорії сільгосптехніки
Найпопулярнішими категоріями сільгосптехніки серед українських аграріїв у 2025 році стали трактори (40,4%), комбайни (17,6%) та мінітрактори (10,8%).
Популярні бренди
Серед українських виробників техніки за кількістю пошукових запитів лідирують Харківський тракторний завод (ХТЗ) та Велес-Агро.
Якщо ж говорити про усі бренди загалом, найчастіше користувачі шукали техніку John Deere, МТЗ та ХТЗ. Пік інтересу до сільгосптехніки припав на жовтень 2025 року.
За середньою ціною найдорожчою категорією залишаються комбайни, далі — обприскувачі та трактори. Якщо ж оцінювати максимальну вартість, у топі — комбайни, борони та трактори.
Найдоступнішою технікою серед 10 найпопулярніших категорій залишається мотоблок.
