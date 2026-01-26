Яку сільгосптехніку купували українські аграрії у 2025 році (інфографіка) Сьогодні 21:30 — Аграрний ринок

Найпопулярнішими категоріями сільгосптехніки серед українських аграріїв у 2025 році були трактори, комбайни та мінітрактори.

Протягом 2025 року найбільше сільгосптехніки купували у Запорізькій області, а продавали — у Черкаській.

Про це свідчать результати дослідження, яке провів український маркетплейс Agro.ria

Географія купівлі та продажу техніки

За аналітичними даними, найбільше сільгосптехніки купували у Запорізькій (12,4%), Вінницькій (10,4%), Київській (7,2%), Волинській (6,8%) та Тернопільській (6,7%) областях.

Де найбільше купують сільгосптехніку, agro.ria.com

Натомість найбільша кількість продажів упродовж року припала на Черкаську (16,7%), Київську (10,5%), Вінницьку (6,6%) та Дніпропетровську (6,5%) області.

Де найбільше продають сільгосптехніку, agro.ria.com

Найпопулярніші категорії сільгосптехніки

Найпопулярнішими категоріями сільгосптехніки серед українських аграріїв у 2025 році стали трактори (40,4%), комбайни (17,6%) та мінітрактори (10,8%).

Найпопулярніші категорії сільгосптехніки, agro.ria.com

Популярні бренди

Серед українських виробників техніки за кількістю пошукових запитів лідирують Харківський тракторний завод (ХТЗ) та Велес-Агро.

Якщо ж говорити про усі бренди загалом, найчастіше користувачі шукали техніку John Deere, МТЗ та ХТЗ. Пік інтересу до сільгосптехніки припав на жовтень 2025 року.

За середньою ціною найдорожчою категорією залишаються комбайни, далі — обприскувачі та трактори. Якщо ж оцінювати максимальну вартість, у топі — комбайни, борони та трактори.

Найдоступнішою технікою серед 10 найпопулярніших категорій залишається мотоблок.

Вартість техніки у кожній категорії, agro.ria.com

