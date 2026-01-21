Експорт української органічної продукції: скільки купує ЄС Сьогодні 14:36 — Аграрний ринок

Частка Європи у експорті української органічної продукції за 2024 рік складає 93%

Український органічний ринок залишається переважно експортно орієнтованим. Частка Європи у експорті української органічної продукції за 2024 рік складає 93%, країни Північної Америки купують 6% такої продукції, Азія — 2%.

Про це у заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький за результатами міжнародної конференції.

«Ми активно працюємо над розвитком внутрішнього споживання, але об’єктивно розуміємо, що саме експорт формуватиме основну частку ринку», — зазначив він.

Висоцький підкреслив, що Європейський Союз залишається ключовим ринком. Україна стабільно входить до топ-постачальників органічної продукції до ЄС, і уряд робить усе, щоб це лідерство зберегти.

Загалом 2024 року на зовнішні ринки Україна відправила 243 тис. т органічної продукції на $141 млн.

Протягом 2018−2024 років експорт органічної продукції до ЄС перевищував 170 тис. т. У номенклатурі — кукурудза, пшениця, соя, соняшник та продукти його переробки, пшоно, ягоди, мед тощо.

Читайте також Українські фермери можуть отримати $1500 допомоги

Вона передбачає надання громадянам грошової допомоги у $1500. Спеціальна програма спрямована на агровиробників, а саме малих фермерів у регіонах, що постраждали від бойових дій. Нагадаємо, що в Україні стартувала програма від Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) (Food and Agriculture Organization, FAO).Вона передбачає надання громадянам грошової допомоги у $1500. Спеціальна програма спрямована на агровиробників, а саме малих фермерів у регіонах, що постраждали від бойових дій.

Кому доступна програма

Програма орієнтована на фермерів, які обробляють від 10 до 150 гектарів землі та постраждали від війни.

Перевага надається господарствам, очолюваним жінками.

Для участі потрібно подати заявку через Державний аграрний реєстр (ДАР) до 31 січня 2026 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.