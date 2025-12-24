Який регіон надав найбільше: надходження плати за землю зросли на 5,5 млрд грн Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

Який регіон надав найбільше: надходження плати за землю зросли на 5,5 млрд грн

За 11 місяців поточного року до місцевих бюджетів надійшло 41,4 млрд грн плати за землю.

Цей показник на 15,3% перевищує результати аналогічного періоду минулого року. Приріст склав 5,5 млрд грн.

Про це пише Державна податкова служба України.

Основна частка надходжень забезпечена чотирма областями та столицею.

Найбільші суми до бюджетів перерахували платники

Дніпропетровщина — 7,3 млрд грн,

Київ поповнив бюджет на 5,9 млрд грн,

Одеська область — на 3,7 млрд грн,

Львівська область - на 2,9 млрд грн.

Водночас Податкова служба нагадує, що кожен власник землі або землекористувач має право перевірити правильність нарахованих сум.

У разі виявлення розбіжностей платники можуть звернутися до контролюючих органів для уточнення даних та перерахунку податкових зобов’язань.

Нагадаємо, в 2025 році ринок сільгоспземель в Україні продовжував активне зростання, головним чином завдяки вступу на ринок юридичних осіб та стабілізації попиту в тилових регіонах. Загалом, у доларовому еквіваленті ціни зросли на 10−15% порівняно з 2024 роком.

Як змінилися ціни

Зміни середньої ціни за гектар в Україні відбувались помірно, але і відчутно:

Центральні та Західні області — 2,000 — 2,800 доларів (грудень 2024 року 1,800 — 2,500 доларів). Зростання +10−15%

Північні та Східні області — 1,200 — 1,800 доларів (грудень 2024 року 1,000 — 1,500 доларів). Помірне зростання/стагнація

Середня ціна по країні — 1,700 — 2,200 доларів (грудень 2024 року 1,500 — 2,000 доларів). Зростання +10%.

УНН За матеріалами:

