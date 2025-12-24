0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Який регіон надав найбільше: надходження плати за землю зросли на 5,5 млрд грн

Казна та Політика
23
Який регіон надав найбільше: надходження плати за землю зросли на 5,5 млрд грн
Який регіон надав найбільше: надходження плати за землю зросли на 5,5 млрд грн
За 11 місяців поточного року до місцевих бюджетів надійшло 41,4 млрд грн плати за землю.
Цей показник на 15,3% перевищує результати аналогічного періоду минулого року. Приріст склав 5,5 млрд грн.
Про це пише Державна податкова служба України.
Читайте також
Основна частка надходжень забезпечена чотирма областями та столицею.

Найбільші суми до бюджетів перерахували платники

  • Дніпропетровщина — 7,3 млрд грн,
  • Київ поповнив бюджет на 5,9 млрд грн,
  • Одеська область — на 3,7 млрд грн,
  • Львівська область - на 2,9 млрд грн.
Водночас Податкова служба нагадує, що кожен власник землі або землекористувач має право перевірити правильність нарахованих сум.
У разі виявлення розбіжностей платники можуть звернутися до контролюючих органів для уточнення даних та перерахунку податкових зобов’язань.
Читайте також
Нагадаємо, в 2025 році ринок сільгоспземель в Україні продовжував активне зростання, головним чином завдяки вступу на ринок юридичних осіб та стабілізації попиту в тилових регіонах. Загалом, у доларовому еквіваленті ціни зросли на 10−15% порівняно з 2024 роком.

Як змінилися ціни

Зміни середньої ціни за гектар в Україні відбувались помірно, але і відчутно:
  • Центральні та Західні області — 2,000 — 2,800 доларів (грудень 2024 року 1,800 — 2,500 доларів). Зростання +10−15%
  • Північні та Східні області — 1,200 — 1,800 доларів (грудень 2024 року 1,000 — 1,500 доларів). Помірне зростання/стагнація
  • Середня ціна по країні — 1,700 — 2,200 доларів (грудень 2024 року 1,500 — 2,000 доларів). Зростання +10%.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
УНН
АгроринокРинок нерухомості
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems