«Зроблено в Україні»: Мінекономіки перерахувало 86,3 млн грн компенсації вартості української агротехніки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України перерахувало 86,3 млн грн за листопадовими заявками агровиробників у межах програми часткової компенсації 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання.

Програма є складовою політики розвитку виробників «Зроблено в Україні».

У листопаді 2025 року аграрії подали 401 заявку на компенсацію вартості 771 одиниці сільськогосподарської техніки та обладнання українського виробництва. Загальна вартість придбаної техніки склала 414,2 млн грн. Держава компенсувала 86,3 млн грн.

Серед придбаної аграріями техніки — ґрунтообробна, посівна техніка, жниварки, зерноочисне та елеваторне устаткування, зерносушарки, конвеєри, автомобільні ваги та інше сучасне обладнання українського виробництва. Це продукція 38 українських машинобудівних підприємств з усіх регіонів країни.

«Програма компенсації 25% вартості української агротехніки є однією з найбільш масових серед інструментів політики „Зроблено в Україні“. Протягом поточного етапу програми з грудня 2024 року аграрії вже придбали понад 8,4 тисячі одиниць с/г техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Це додаткові замовлення для українських машинобудівних підприємств і кошти, які залишаються в економіці України — через заробітні плати, податки та інвестиції у виробництво», — зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Нагадаємо, в грудні Мінекономіки всьоме розширило перелік агротехніки та обладнання, які можна придбати з компенсацією 25%. Наразі в ньому вже 14 425 позицій від 166 українських виробників.

