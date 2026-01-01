Де найдорожчий продуктовий кошик у Європі Сьогодні 16:04 — Світ

Де найдорожчий продуктовий кошик у Європі

Ціни на продукти в Європі демонструють значний розкид, згідно з останніми даними Євростату за 2024 рік. Для порівняння використовується Індекс рівня цін, де середня вартість продовольчого кошика в усьому Євросоюзі приймається за 100 умовних одиниць.

Про це повідомляє Euronews.

Продукти харчування становлять у середньому 11,9% витрат домогосподарств у ЄС, але в деяких країнах, приміром Румунія, ця частка сягає 20%.

Швейцарія залишається найдорожчою країною в Європі за вартістю продуктів: ціни там на 61,1% вищі, ніж у середньому по ЄС, що відповідає умовній вартості 161,1 євро за стандартний кошик.

За Швейцарією йдуть ще дві країни Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) — Ісландія (146,3 євро) та Норвегія (130,6 євро).

Серед країн-членів ЄС найвищий рівень цін зафіксовано у Люксембурзі (125,7 євро), де продукти дорожчі на 25,7% порівняно із середнім показником.

Де харчуватися найдешевше

Найнижча вартість продуктів серед 36 європейських держав — у Північній Македонії (73 євро), що на 27% дешевше, ніж у середньому по ЄС.

А в межах Євросоюзу найдешевше харчуватися у Румунії (74,6 євро), де ціни на продукти на 25,4% нижчі за середньоєвропейські.

До країн із помітно дешевшими продуктами також належать:

Туреччина — 75,7 євро;

Боснія і Герцеговина — 82,5 євро;

Чорногорія — 82,6 євро;

Болгарія — 87,1 євро.

Сербія та Албанія також залишаються нижче середньоєвропейського рівня.

У Західній Європі ціни зазвичай вищі. Наприклад, ціни на продукти мінімум на 10% вищі за середні по ЄС у Данії, Ірландії, Франції, Австрії та на Мальті.

Серед «великої четвірки» ЄС ціни вищі за середні в Італії та Німеччині, тоді як Іспанія (94,6 євро) на 5,4% дешевша за середній показник по блоку.

За матеріалами:

