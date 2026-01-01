0 800 307 555
Де у світі живе найбільше людей

Світ
71
Світ давно перестав бути «сільським», і більшість людей живуть у містах — і не просто у містах, а у величезних агломераціях, де рахунок іде на десятки мільйонів. Це не завжди столиці. І не завжди ті міста, які першими спадають на думку.
Про це пише Visualcapitalist.
За актуальними міжнародними оцінками, лідерство тримають Азія та Африка. Китай та Індія разом займають найбільшу частку в топ-30 міст, включаючи Шанхай, Гуанчжоу, Нью-Делі та Мумбаї.

Хто на першому місці

Найбільшим містом світу сьогодні вважається Джакарта в Індонезії. Якщо рахувати всю агломерацію, а не лише адміністративні межі, там живе близько 42 мільйонів людей. Це майже як населення цілої великої країни, стиснуте в одному урбаністичному місті.
Далі — Дака (Бангладеш). Тут понад 36 мільйонів мешканців, щільна забудова, постійний приплив людей із сільських районів.
І замикає трійку Токіо (Японія) — приблизно 33 мільйони людей. Попри демографічні проблеми Японії, столичний регіон усе ще гігантський.
Азія — у лідерах

У ТОП-30 найбільших міст світу більшість — азійські. Нью-Делі, Шанхай, Гуанчжоу, Маніла, Сеул. Кожне з них — це 20−30 мільйонів мешканців, якщо дивитися ширше, ніж просто центр міста.
Причини тут не складні та пов’язані з великим населенням цих країн. Плюс — швидка урбанізація, постійний переїзд людей у ​​пошуках роботи.

Мегаполіси на інших континентах

Втім, мегаполіси є не лише там. В Африці до світового топу входить Каїр — понад 25 мільйонів людей. У Південній Америці стабільно у лідерах тримається бразильський Сан-Паулу, де проживає близько 19 мільйонів.
У Північній Америці лідером залишається Мехіко — понад 17 мільйонів мешканців. У США до списку потрапляють Нью-Йорк і Лос-Анджелес. Вони поступаються азійським гігантам, але це все одно агломерації з десятками мільйонів людей, якщо врахувати передмістя.
За матеріалами:
Novyny.live
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
