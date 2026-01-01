Рейтинг найбезпечніших країн Європи
У Європі останніми роками стало значно складніше почуватись безпечно: в туристичних центрах зростає кількість кишенькових крадіжок, частішають інциденти на вокзалах і в метро. Саме тому важливо ретельно обирати напрямок для подорожі, щоб можна було розслабитися і не думати весь час, чи ваш телефон і гаманець ще з вами.
Тривожним туристам варто звернути увагу на ті країни Європи, які офіційно визнані найбезпечнішими. Дослідження на цю тему провів ресурс HelloSafe.
Які країни Європи є найбезпечнішими
1. Ісландія — індекс безпеки становить 92,4 зі 100 балів
Ісландія — це найбезпечніша країна Європи і загалом світу. Більшість громадян цієї країни законослухняні. Посадові злочини — величезна рідкість. Їх засуджують і на урядовому рівні, і в особистому спілкуванні.
Рівень злочинності тут надзвичайно низький, а соціальна довіра — висока. Тут буквально можна залишити немовля спати на вулиці і його ніхто не викраде.
2. Швейцарія — 91,1 бала
Оскільки громадяни Швейцарії мають високі доходи, то й стимулів для злочинності у них немає.
Політичний нейтралітет і децентралізований уряд допомагають громадам оперативно вирішувати проблеми ще до їхнього загострення.
3. Норвегія — 90,85 бала
На відміну від сусідньої Швеції, останніми роками зріс рівень злочинності із застосуванням вогнепальної зброї, Норвегія залишається безпечним оазисом.
У Норвегії однаково безпечно і в жвавому Осло, і в перспективному Бергені, і в маленьких мальовничих скандинавських поселеннях.
4. Фінляндія — 90,6 бала
У Фінляндії діти ходять у школу самі, а втрачені гаманці повертають з усіма грошима, які були всередині. Добросовісні стосунки лежать в основі менталітету фінів. Вулиці тут добре освітлюються, а поліція ефективно реагує на будь-яку загрозу.
5. Данія — 89,95 бала
Як пише CNN, головною причиною високо рівня безпеки країни є імміграційна політика. Данський уряд запровадив заходи для запобігання нелегальним іммігрантам. Серед них є активна боротьба з утворенням «гетто», посилення правил розгляду заяв про надання притулку, репатріація іноземних злочинців тощо.
