8 бюджетних гірськолижних курортів Європи
Зимові подорожі традиційно асоціюються з високими цінами та переповненими курортами. Проте у Європі є низка локацій, де можна кататися на лижах з чудовим сервісом і водночас у межах невеликого бюджету. Ідеться не про «дешеві» курорти, а про ті, що забезпечують найкраще співвідношення вартості та якості — від Італії до Словенії та Словаччини.
Lonely Planet склав добірку доступних гірськолижних курортів Європи, які поєднують невисокі ціни та високий рівень сервісу.
Сестрієре, Італія — найкраще співвідношення ціни та якості
Один із найпопулярніших курортів регіону П’ємонт і частина знаменитої зони катання Via Lattea.
Це великий, сучасний та різноманітний курорт, але водночас доступніший за багато швейцарських і французьких аналогів.
Переваги Сестрієре:
- розгалужена система трас для всіх рівнів;
- хороша інфраструктура та сучасні підйомники;
- можливість знайти житло не в самому центрі, а в сусідніх селищах, значно зменшивши витрати.
Гран-Турмале, Франція — великий вибір маршрутів
Один з наймасштабніших лижних курортів Піренеїв, що об’єднує дві зони катання: Бареж та Луз-Сент-Совер. Курорт відомий м’яким кліматом, широкими трасами та фантастичними краєвидами.
Кому підійде:
- лижникам середнього рівня, які хочуть прогресувати;
- сім’ям із дітьми;
- тим, хто хоче кататися багато, але платити менше, ніж у великих Альпах.
Вогель, Словенія — ідеально для новачків
Розташований у серці Триглавського національного парку Вогель — один із найкращих варіантів для першого лижного відпочинку.
Чому саме Вогель:
- прості та безпечні траси;
- неймовірні краєвиди озера Бохінь;
- можливість поєднати катання зі спа, екскурсіями та термальними джерелами.
Це хороший варіант і для тих, хто подорожує автомобілем: дороги Словенії у чудовому стані, а вартість skipass нижча, ніж на багатьох альпійських курортах.
Ясна, Низькі Татри, Словаччина — найдешевші абонементи
Один із найбільших гірськолижних курортів Центральної Європи, відомий демократичними цінами.
Ясна пропонує:
- найдоступніші skipass серед великих європейських курортів;
- багато трас для прогресу;
- хороші можливості для freeride.
Орель, Франція — доступне проживання без втрати сервісу
Курорт розташований у знаменитому гірському районі Мор’єнн і відомий тим, що дозволяє заощадити на житлі без погіршення умов катання.
Плюси Ореля:
- великий вибір бюджетних апартаментів;
- зручні транспортні розв’язки;
- доступ до великої мережі трас.
Бардонекк’я, Італія — найкращий доступ до курорту
Розташована неподалік Турина Бардонекк’я — чудовий варіант для тих, хто хоче мінімізувати логістику.
Переваги:
- простий доїзд із великих міст;
- сучасні траси та спокійний рельєф;
- можливість кататися як новачкам, так і досвідченим лижникам.
Серр-Шевальє, Франція — гарантований сніг
Одна з найбільш «сніжних» долин французьких Альп. Серр-Шевальє має стабільні зимові умови та безпечні маршрути для різних рівнів.
Чому обирають Серр-Шевальє:
- високогірні зони з гарантованим снігом;
- великий вибір трас;
- багато варіантів для сімей.
Альпбах, Австрія — класичний альпійський шарм
Один із найкрасивіших гірськолижних курортів Австрії. Альпбах поєднує традиційні дерев’яні шале, затишні вулиці та якісні траси.
Кому підійде:
- сім’ям, які хочуть спокійного відпочинку;
- тим, хто цінує автентику;
- туристам, які хочуть хороший сервіс за помірну ціну.
Поділитися новиною
Також за темою
8 бюджетних гірськолижних курортів Європи
Експерти назвали найкращу країну для пенсіонерів
Німеччина посилює правила допомоги для безробітних
Три місця, де взимку відпочивають найбагатші люди світу
Elterngeld в Німеччині: як отримати виплати при народженні дитини
Дефіцит кадрів у Польщі: 15 професій, які будуть затребувані у 2026 році