8 бюджетних гірськолижних курортів Європи

Зимові подорожі традиційно асоціюються з високими цінами та переповненими курортами. Проте у Європі є низка локацій, де можна кататися на лижах з чудовим сервісом і водночас у межах невеликого бюджету. Ідеться не про «дешеві» курорти, а про ті, що забезпечують найкраще співвідношення вартості та якості — від Італії до Словенії та Словаччини.

Lonely Planet склав добірку доступних гірськолижних курортів Європи, які поєднують невисокі ціни та високий рівень сервісу.

Сестрієре, Італія — найкраще співвідношення ціни та якості

Один із найпопулярніших курортів регіону П’ємонт і частина знаменитої зони катання Via Lattea.

Це великий, сучасний та різноманітний курорт, але водночас доступніший за багато швейцарських і французьких аналогів.

Переваги Сестрієре:

розгалужена система трас для всіх рівнів;

хороша інфраструктура та сучасні підйомники;

можливість знайти житло не в самому центрі, а в сусідніх селищах, значно зменшивши витрати.

Гран-Турмале, Франція — великий вибір маршрутів

Один з наймасштабніших лижних курортів Піренеїв, що об’єднує дві зони катання: Бареж та Луз-Сент-Совер. Курорт відомий м’яким кліматом, широкими трасами та фантастичними краєвидами.

Кому підійде:

лижникам середнього рівня, які хочуть прогресувати;

сім’ям із дітьми;

тим, хто хоче кататися багато, але платити менше, ніж у великих Альпах.

Вогель, Словенія — ідеально для новачків

Розташований у серці Триглавського національного парку Вогель — один із найкращих варіантів для першого лижного відпочинку.

Чому саме Вогель:

прості та безпечні траси;

неймовірні краєвиди озера Бохінь;

можливість поєднати катання зі спа, екскурсіями та термальними джерелами.

Це хороший варіант і для тих, хто подорожує автомобілем: дороги Словенії у чудовому стані, а вартість skipass нижча, ніж на багатьох альпійських курортах.

Ясна, Низькі Татри, Словаччина — найдешевші абонементи

Один із найбільших гірськолижних курортів Центральної Європи, відомий демократичними цінами.

Ясна пропонує:

найдоступніші skipass серед великих європейських курортів;

багато трас для прогресу;

хороші можливості для freeride.

Орель, Франція — доступне проживання без втрати сервісу

Курорт розташований у знаменитому гірському районі Мор’єнн і відомий тим, що дозволяє заощадити на житлі без погіршення умов катання.

Плюси Ореля:

великий вибір бюджетних апартаментів;

зручні транспортні розв’язки;

доступ до великої мережі трас.

Бардонекк’я, Італія — найкращий доступ до курорту

Розташована неподалік Турина Бардонекк’я — чудовий варіант для тих, хто хоче мінімізувати логістику.

Переваги:

простий доїзд із великих міст;

сучасні траси та спокійний рельєф;

можливість кататися як новачкам, так і досвідченим лижникам.

Серр-Шевальє, Франція — гарантований сніг

Одна з найбільш «сніжних» долин французьких Альп. Серр-Шевальє має стабільні зимові умови та безпечні маршрути для різних рівнів.

Чому обирають Серр-Шевальє:

високогірні зони з гарантованим снігом;

великий вибір трас;

багато варіантів для сімей.

Альпбах, Австрія — класичний альпійський шарм

Один із найкрасивіших гірськолижних курортів Австрії. Альпбах поєднує традиційні дерев’яні шале, затишні вулиці та якісні траси.

Кому підійде:

сім’ям, які хочуть спокійного відпочинку;

тим, хто цінує автентику;

туристам, які хочуть хороший сервіс за помірну ціну.

