0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

8 бюджетних гірськолижних курортів Європи

Світ
10
8 бюджетних гірськолижних курортів Європи
8 бюджетних гірськолижних курортів Європи
Зимові подорожі традиційно асоціюються з високими цінами та переповненими курортами. Проте у Європі є низка локацій, де можна кататися на лижах з чудовим сервісом і водночас у межах невеликого бюджету. Ідеться не про «дешеві» курорти, а про ті, що забезпечують найкраще співвідношення вартості та якості — від Італії до Словенії та Словаччини.
Lonely Planet склав добірку доступних гірськолижних курортів Європи, які поєднують невисокі ціни та високий рівень сервісу.

Сестрієре, Італія — найкраще співвідношення ціни та якості

Один із найпопулярніших курортів регіону П’ємонт і частина знаменитої зони катання Via Lattea.
Це великий, сучасний та різноманітний курорт, але водночас доступніший за багато швейцарських і французьких аналогів.
Переваги Сестрієре:
  • розгалужена система трас для всіх рівнів;
  • хороша інфраструктура та сучасні підйомники;
  • можливість знайти житло не в самому центрі, а в сусідніх селищах, значно зменшивши витрати.

Гран-Турмале, Франція — великий вибір маршрутів

Один з наймасштабніших лижних курортів Піренеїв, що об’єднує дві зони катання: Бареж та Луз-Сент-Совер. Курорт відомий м’яким кліматом, широкими трасами та фантастичними краєвидами.
Кому підійде:
  • лижникам середнього рівня, які хочуть прогресувати;
  • сім’ям із дітьми;
  • тим, хто хоче кататися багато, але платити менше, ніж у великих Альпах.

Вогель, Словенія — ідеально для новачків

Розташований у серці Триглавського національного парку Вогель — один із найкращих варіантів для першого лижного відпочинку.
Чому саме Вогель:
  • прості та безпечні траси;
  • неймовірні краєвиди озера Бохінь;
  • можливість поєднати катання зі спа, екскурсіями та термальними джерелами.
Це хороший варіант і для тих, хто подорожує автомобілем: дороги Словенії у чудовому стані, а вартість skipass нижча, ніж на багатьох альпійських курортах.

Ясна, Низькі Татри, Словаччина — найдешевші абонементи

Один із найбільших гірськолижних курортів Центральної Європи, відомий демократичними цінами.
Ясна пропонує:
  • найдоступніші skipass серед великих європейських курортів;
  • багато трас для прогресу;
  • хороші можливості для freeride.

Орель, Франція — доступне проживання без втрати сервісу

Курорт розташований у знаменитому гірському районі Мор’єнн і відомий тим, що дозволяє заощадити на житлі без погіршення умов катання.
Плюси Ореля:
  • великий вибір бюджетних апартаментів;
  • зручні транспортні розв’язки;
  • доступ до великої мережі трас.

Бардонекк’я, Італія — найкращий доступ до курорту

Розташована неподалік Турина Бардонекк’я — чудовий варіант для тих, хто хоче мінімізувати логістику.
Переваги:
  • простий доїзд із великих міст;
  • сучасні траси та спокійний рельєф;
  • можливість кататися як новачкам, так і досвідченим лижникам.

Серр-Шевальє, Франція — гарантований сніг

Одна з найбільш «сніжних» долин французьких Альп. Серр-Шевальє має стабільні зимові умови та безпечні маршрути для різних рівнів.
Чому обирають Серр-Шевальє:
  • високогірні зони з гарантованим снігом;
  • великий вибір трас;
  • багато варіантів для сімей.

Альпбах, Австрія — класичний альпійський шарм

Один із найкрасивіших гірськолижних курортів Австрії. Альпбах поєднує традиційні дерев’яні шале, затишні вулиці та якісні траси.
Кому підійде:
  • сім’ям, які хочуть спокійного відпочинку;
  • тим, хто цінує автентику;
  • туристам, які хочуть хороший сервіс за помірну ціну.
За матеріалами:
visitukraine.today
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems