Європейські країни з найвищими середніми зарплатами (інфографіка)

Які європейські країни платять найвищі зарплати, Фото: freepik

Середня річна зарплата у європейських країнах суттєво різниться залежно від регіону. Найвищі доходи отримують працівники у Західній та Північній Європі.

Про це повідомляє Visual Capitalist із посиланням на дані Євростату та ОЕСР

Країни з найвищою оплатою праці в Європі

Перше місце посідає Люксембург, де середня річна зарплата на повній зайнятості становить майже 83 тис. євро. Країна входить не лише до числа європейських, а й світових лідерів за рівнем оплати праці.

Високі доходи забезпечують розвинені сектори фінансів та ІТ, а також система автоматичної індексації зарплат відповідно до інфляції для підтримки купівельної спроможності.

На другому місці серед європейських країн з найвищою оплатою праці — Ісландія. Тут середній річний дохід становить понад 77 тис. євро.

Понад 70 тис. євро на рік заробляють у Швейцарії та Данії.



Тим часом Німеччина та Франція — дві найбільші економіки Європи — розташувалися в середині рейтингу. Середня річна зарплата за повну зайнятість там становить 53 791 євро та 43 790 євро відповідно.

ТОП-10 країн Європи за середньою зарплатою повного робочого дня:

Люксембург — 82 969 євро; Ісландія — 77 189 євро; Швейцарія — 75 062 євро; Данія — 71 565 євро; Норвегія — 64 029 євро; Ірландія — 61 051 євро; Бельгія — 59 632 євро; Австрія — 58 600 євро; Нідерланди — 58 248 євро; Німеччина — 53 791 євро.

У країнах Південної Європи, таких як Іспанія, Італія та Португалія, середні зарплати становлять близько 30 тисяч євро на рік.

Які європейські країни платять найвищі зарплати, Інфографіка: Visual Capitalist

Найменшу середню річну зарплату в Європі отримують працівники у Болгарії — 15 387 євро.

До п’ятірки країн із найнижчими доходами входять також Греція, Угорщина, Словаччина та Румунія.

За словами аналітиків, варто враховувати, що країни з вищою заробітною платою мають вищу вартість життя. Натомість у державах із нижчими доходами часто нижча й вартість життя, що частково компенсує розрив у доходах.

У яких країнах Європи найвищі мінімальні зарплати

