Європейські країни з найвищими середніми зарплатами (інфографіка)

Світ
Які європейські країни платять найвищі зарплати
Які європейські країни платять найвищі зарплати, Фото: freepik
Середня річна зарплата у європейських країнах суттєво різниться залежно від регіону. Найвищі доходи отримують працівники у Західній та Північній Європі.
Про це повідомляє Visual Capitalist із посиланням на дані Євростату та ОЕСР

Країни з найвищою оплатою праці в Європі

Перше місце посідає Люксембург, де середня річна зарплата на повній зайнятості становить майже 83 тис. євро. Країна входить не лише до числа європейських, а й світових лідерів за рівнем оплати праці.
Високі доходи забезпечують розвинені сектори фінансів та ІТ, а також система автоматичної індексації зарплат відповідно до інфляції для підтримки купівельної спроможності.
На другому місці серед європейських країн з найвищою оплатою праці — Ісландія. Тут середній річний дохід становить понад 77 тис. євро.
Понад 70 тис. євро на рік заробляють у Швейцарії та Данії.
Тим часом Німеччина та Франція — дві найбільші економіки Європи — розташувалися в середині рейтингу. Середня річна зарплата за повну зайнятість там становить 53 791 євро та 43 790 євро відповідно.
ТОП-10 країн Європи за середньою зарплатою повного робочого дня:
  1. Люксембург — 82 969 євро;
  2. Ісландія — 77 189 євро;
  3. Швейцарія — 75 062 євро;
  4. Данія — 71 565 євро;
  5. Норвегія — 64 029 євро;
  6. Ірландія — 61 051 євро;
  7. Бельгія — 59 632 євро;
  8. Австрія — 58 600 євро;
  9. Нідерланди — 58 248 євро;
  10. Німеччина — 53 791 євро.
У країнах Південної Європи, таких як Іспанія, Італія та Португалія, середні зарплати становлять близько 30 тисяч євро на рік.
Які європейські країни платять найвищі зарплати
Які європейські країни платять найвищі зарплати, Інфографіка: Visual Capitalist
Найменшу середню річну зарплату в Європі отримують працівники у Болгарії — 15 387 євро.
До п’ятірки країн із найнижчими доходами входять також Греція, Угорщина, Словаччина та Румунія.
За словами аналітиків, варто враховувати, що країни з вищою заробітною платою мають вищу вартість життя. Натомість у державах із нижчими доходами часто нижча й вартість життя, що частково компенсує розрив у доходах.

У яких країнах Європи найвищі мінімальні зарплати

Як зазначалося раніше, у 2026 році близько 12,8 млн працівників у 22 країнах ЄС отримують мінімальну заробітну плату. Найменшу «мінімалку» отримають у Болгарії, а найвищу — у Люксембурзі. Серед країн, що претендують на вступ до ЄС, найнижчі показники мають Україна та Молдова.
