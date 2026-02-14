Європейські країни з найвищими середніми зарплатами (інфографіка)
Середня річна зарплата у європейських країнах суттєво різниться залежно від регіону. Найвищі доходи отримують працівники у Західній та Північній Європі.
Про це повідомляє Visual Capitalist із посиланням на дані Євростату та ОЕСР
Країни з найвищою оплатою праці в Європі
Перше місце посідає Люксембург, де середня річна зарплата на повній зайнятості становить майже 83 тис. євро. Країна входить не лише до числа європейських, а й світових лідерів за рівнем оплати праці.
Високі доходи забезпечують розвинені сектори фінансів та ІТ, а також система автоматичної індексації зарплат відповідно до інфляції для підтримки купівельної спроможності.
На другому місці серед європейських країн з найвищою оплатою праці — Ісландія. Тут середній річний дохід становить понад 77 тис. євро.
Понад 70 тис. євро на рік заробляють у Швейцарії та Данії.
Тим часом Німеччина та Франція — дві найбільші економіки Європи — розташувалися в середині рейтингу. Середня річна зарплата за повну зайнятість там становить 53 791 євро та 43 790 євро відповідно.
ТОП-10 країн Європи за середньою зарплатою повного робочого дня:
- Люксембург — 82 969 євро;
- Ісландія — 77 189 євро;
- Швейцарія — 75 062 євро;
- Данія — 71 565 євро;
- Норвегія — 64 029 євро;
- Ірландія — 61 051 євро;
- Бельгія — 59 632 євро;
- Австрія — 58 600 євро;
- Нідерланди — 58 248 євро;
- Німеччина — 53 791 євро.
У країнах Південної Європи, таких як Іспанія, Італія та Португалія, середні зарплати становлять близько 30 тисяч євро на рік.
Найменшу середню річну зарплату в Європі отримують працівники у Болгарії — 15 387 євро.
До п’ятірки країн із найнижчими доходами входять також Греція, Угорщина, Словаччина та Румунія.
За словами аналітиків, варто враховувати, що країни з вищою заробітною платою мають вищу вартість життя. Натомість у державах із нижчими доходами часто нижча й вартість життя, що частково компенсує розрив у доходах.
У яких країнах Європи найвищі мінімальні зарплати
Як зазначалося раніше, у 2026 році близько 12,8 млн працівників у 22 країнах ЄС отримують мінімальну заробітну плату. Найменшу «мінімалку» отримають у Болгарії, а найвищу — у Люксембурзі. Серед країн, що претендують на вступ до ЄС, найнижчі показники мають Україна та Молдова.
