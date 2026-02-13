0 800 307 555
укр
Зовнішній держборг рф сягнув рекордної позначки

Світ
45
Державний зовнішній борг росії станом на 1 лютого 2026 досяг 61,97 млрд доларів — найвищий показник за останні 20 років.
Про це свідчать даних Мінфіну рф, повідомляє The Moscow Times.

Динаміка боргу росії

Станом на 1 січня 2006 року він становив 76,5 млрд доларів, але вже до 2007-го знизився до 52 млрд доларів і в наступні роки не перевищував позначки 60 млрд доларів.
Банк росії оцінював сукупний зовнішній борг країни на 1 січня 2026 року в 319,8 млрд доларів. За даними регулятора, за рік він зріс на 30 млрд доларів, або на 10,4%. На це вплинула переоцінка зобов’язань через зміцнення рубля.
Крім зовнішнього держборгу, уряд має внутрішній борг. За 2023−25 ​​роки він збільшився на 13 трлн руб. і досяг позначки 38,5 трлн руб.
У 2026 році влада планує зайняти ще 3,98 трлн руб., у 2027-му — 3,79 трлн, а в 2028-му — 4,57 трлн. Таким чином, за три роки загальний внутрішній держборг має збільшитися на 15,2 трлн руб., до 53,7 трлн руб.
Уряду доводиться нарощувати держборг, щоб залатати бюджет, дефіцит якого в 2025 перевищив початковий план в 5 разів і склав 5,7 трлн руб.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Держборг
