росія готує масштабну економічну пропозицію США як частину мирних домовленостей — Bloomberg
Кремль підготував пропозиції щодо широкої економічної співпраці зі США, які передбачають, зокрема, можливе повернення росії до розрахунків у доларах.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням внутрішній російський документ, з яким ознайомилося агентство.
Меморандум підготовлено у 2026 році. У ньому визначено напрями, за якими, на думку російської сторони, економічні інтереси москви та Вашингтона можуть збігатися у разі укладення угоди про припинення війни проти України.
Що пропонує Кремль
Документ містить сім ключових напрямів потенційної співпраці між росією та США. Серед них спільні проєкти в енергетиці, доступ американських компаній до російського ринку та розширення інвестицій у сировинний сектор.
Зокрема, йдеться про:
- довгострокові контракти в авіаційній галузі для модернізації російського авіапарку із можливим залученням американських виробників;
- спільні проєкти у видобутку нафти та зрідженого природного газу, включно з офшорними родовищами та важковидобувними запасами;
- створення пільгових умов для повернення американських компаній на російський споживчий ринок;
- співпрацю у сфері ядерної енергетики, зокрема для проєктів, пов’язаних зі штучним інтелектом;
- повернення росії до доларової системи розрахунків, зокрема для російських енергетичних операцій;
- партнерство у видобутку критично важливої сировини, зокрема літію, міді, нікелю та платини;
- спільне просування викопного палива як альтернативи низьковуглецевим технологіям.
За даними Bloomberg, документ поширювався серед високопосадовців рф і відображає підхід Кремля до можливих економічних домовленостей як частини потенційної мирної угоди.
Повернення до долара
Ключовим елементом пропозицій є відновлення використання долара у міжнародних розрахунках, зокрема в енергетичній торгівлі. Такий крок означав би зміну курсу фінансової політики росії, яка після початку повномасштабної війни намагалася зменшити залежність від американської валюти.
У документі зазначається, що повернення до доларової системи могло б розширити можливості валютного ринку росії та зменшити волатильність платіжного балансу.
Для США, за оцінкою авторів меморандуму, це могло б зміцнити позиції долара як світової резервної валюти та вплинути на глобальні торговельні дисбаланси.
Водночас відновлення доларових операцій можливе лише за умови поступового пом’якшення санкцій, що раніше вже розглядалося у контексті потенційних мирних домовленостей.
«Пакет Дмітрієва»
Як раніше писав телеканал «Ми-Україна» з посиланням на Володимира Зеленського, існує ймовірність підписання документів між США і російською стороною. Ці домовленості президент назвав «пакетом Дмитрієва».
За його словами, обсяг «пакету економічного співробітництва між Америкою та росією» — близько 12 трильйонів доларів.
«Є також різні сигнали і в медіа, і не тільки, що там можуть бути також питання, які пов’язані з Україною. Наприклад, з нашим суверенітетом, з безпекою України. Ми чітко показуємо, що Україна не буде підтримувати навіть ймовірні такі домовленості сторін про нас без нас», — цитує Зеленського телеканал.
Поділитися новиною
Також за темою
росія готує масштабну економічну пропозицію США як частину мирних домовленостей — Bloomberg
З якими позиціями Україна входить у 2026 рік — Пишний
Чи доведеться Україні перейти з гривні на євро під час вступу до ЄС — пояснення регулятора
У Польщі вводиться в обіг нова монета (фото)
Українці в січні збільшили чисту купівлю валюти
Вартість долара може зрости до 45 грн. Аналітики переглянули свій прогноз курсу до кінця року