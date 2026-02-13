росія готує масштабну економічну пропозицію США як частину мирних домовленостей — Bloomberg Сьогодні 10:03 — Валюта

Пункт обміну валют у москві, www.bloomberg.com

Кремль підготував пропозиції щодо широкої економічної співпраці зі США, які передбачають, зокрема, можливе повернення росії до розрахунків у доларах.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням внутрішній російський документ, з яким ознайомилося агентство.

Меморандум підготовлено у 2026 році. У ньому визначено напрями, за якими, на думку російської сторони, економічні інтереси москви та Вашингтона можуть збігатися у разі укладення угоди про припинення війни проти України.

Що пропонує Кремль

Документ містить сім ключових напрямів потенційної співпраці між росією та США. Серед них спільні проєкти в енергетиці, доступ американських компаній до російського ринку та розширення інвестицій у сировинний сектор.

Зокрема, йдеться про:

довгострокові контракти в авіаційній галузі для модернізації російського авіапарку із можливим залученням американських виробників;

спільні проєкти у видобутку нафти та зрідженого природного газу, включно з офшорними родовищами та важковидобувними запасами;

створення пільгових умов для повернення американських компаній на російський споживчий ринок;

співпрацю у сфері ядерної енергетики, зокрема для проєктів, пов’язаних зі штучним інтелектом;

повернення росії до доларової системи розрахунків, зокрема для російських енергетичних операцій;



партнерство у видобутку критично важливої сировини, зокрема літію, міді, нікелю та платини;

спільне просування викопного палива як альтернативи низьковуглецевим технологіям.

За даними Bloomberg, документ поширювався серед високопосадовців рф і відображає підхід Кремля до можливих економічних домовленостей як частини потенційної мирної угоди.

Повернення до долара

Ключовим елементом пропозицій є відновлення використання долара у міжнародних розрахунках, зокрема в енергетичній торгівлі. Такий крок означав би зміну курсу фінансової політики росії, яка після початку повномасштабної війни намагалася зменшити залежність від американської валюти.

У документі зазначається, що повернення до доларової системи могло б розширити можливості валютного ринку росії та зменшити волатильність платіжного балансу.

Для США, за оцінкою авторів меморандуму, це могло б зміцнити позиції долара як світової резервної валюти та вплинути на глобальні торговельні дисбаланси.

Водночас відновлення доларових операцій можливе лише за умови поступового пом’якшення санкцій, що раніше вже розглядалося у контексті потенційних мирних домовленостей.

«Пакет Дмітрієва»

Як раніше писав телеканал «Ми-Україна» з посиланням на Володимира Зеленського, існує ймовірність підписання документів між США і російською стороною. Ці домовленості президент назвав «пакетом Дмитрієва».

За його словами, обсяг «пакету економічного співробітництва між Америкою та росією» — близько 12 трильйонів доларів.

«Є також різні сигнали і в медіа, і не тільки, що там можуть бути також питання, які пов’язані з Україною. Наприклад, з нашим суверенітетом, з безпекою України. Ми чітко показуємо, що Україна не буде підтримувати навіть ймовірні такі домовленості сторін про нас без нас», — цитує Зеленського телеканал.

