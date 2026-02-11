0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС готує перелік вимог до росії для мирної угоди щодо України

Світ
36
Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас
Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас
Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас заявила, що запропонує країнам ЄС перелік умов, які росія має виконати в межах можливого врегулювання війни проти України.
Про це вона повідомила у вівторок під час спілкування з журналістами у Брюсселі, передає Reuters.
За словами Каллас, переговори щодо припинення війни наразі відбуваються переважно за участі представників України, США та росії, тоді як європейські країни залучаються епізодично. Водночас у ЄС наголошують, що жодна мирна угода не може бути ухвалена без участі Європи.
Вона підкреслила, що умови врегулювання мають висуватися не Україні, яка вже зазнала значного тиску, а росії.

Перелік умов представлять найближчими днями

Каллас повідомила, що планує подати відповідні пропозиції урядам держав-членів ЄС найближчими днями. Серед можливих вимог вона назвала повернення всіх українських дітей, незаконно вивезених під час війни, а також обмеження військового потенціалу росії. Деталі інших пунктів наразі не розкриваються.
Європейські посадовці також зазначають, що ЄС має важелі впливу на росію. Зокрема, у країнах Євросоюзу заморожено близько 210 млрд євро російських активів, які можуть стати предметом переговорів у межах потенційного врегулювання.
У Євросоюзі також обговорюють можливість призначення спеціального представника для переговорів із росією. Водночас Каллас наголосила, що перед цим країни блоку мають узгодити спільну позицію та ключові вимоги до москви.
За її словами, визначення чітких умов є необхідним для досягнення стійкого та довгострокового миру.
За матеріалами:
Finance.ua
ЄСКаллас
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems