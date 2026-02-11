ЄС готує перелік вимог до росії для мирної угоди щодо України Сьогодні 14:23 — Світ

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас заявила, що запропонує країнам ЄС перелік умов, які росія має виконати в межах можливого врегулювання війни проти України.

Про це вона повідомила у вівторок під час спілкування з журналістами у Брюсселі, передає Reuters.

За словами Каллас, переговори щодо припинення війни наразі відбуваються переважно за участі представників України, США та росії, тоді як європейські країни залучаються епізодично. Водночас у ЄС наголошують, що жодна мирна угода не може бути ухвалена без участі Європи.

Вона підкреслила, що умови врегулювання мають висуватися не Україні, яка вже зазнала значного тиску, а росії.

Перелік умов представлять найближчими днями

Каллас повідомила, що планує подати відповідні пропозиції урядам держав-членів ЄС найближчими днями. Серед можливих вимог вона назвала повернення всіх українських дітей, незаконно вивезених під час війни, а також обмеження військового потенціалу росії. Деталі інших пунктів наразі не розкриваються.

Європейські посадовці також зазначають, що ЄС має важелі впливу на росію. Зокрема, у країнах Євросоюзу заморожено близько 210 млрд євро російських активів, які можуть стати предметом переговорів у межах потенційного врегулювання.

У Євросоюзі також обговорюють можливість призначення спеціального представника для переговорів із росією. Водночас Каллас наголосила, що перед цим країни блоку мають узгодити спільну позицію та ключові вимоги до москви.

За її словами, визначення чітких умов є необхідним для досягнення стійкого та довгострокового миру.

