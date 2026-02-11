Термін служби старих суден у росії збільшать до 50 років 11.02.2026, 00:20 — Світ

Влада рф збирається збільшити термін служби річкових і морських суден із 40 до 50 років. Для цього міністерство транспорту країни-агресора внесло відповідні поправки до законопроєкту, що забороняє експлуатацію старих суден із 2030 року.

За словами обізнаного джерела, однією з причин такого рішення стало скорочення держфінансування програми пільгового лізингу цивільних суден на 2026−2028 роки майже вдвічі, до 134,85 млрд руб. ($1,75 млрд). Унаслідок цього кількість суден, які планують побудувати за цією програмою, зменшилася з 260 до 219, повідомляють The Moscow Times.

Також позначилися терміни побудови суден на російських верфях. У середньому один середньотоннажний корабель будують два роки, а великотоннажний — три. При цьому здача часто затримується на такі ж терміни. У підсумку більшість уже закладених суден верфі не встигнуть передати замовникам до 2030 року.

Заміна старого флоту

Раніше заступник міністра транспорту рф Олександр Пошивай говорив, що для заміни старого флоту потрібно оновити 1714 суден у найближчі чотири роки. Водночас, за попередніми оцінками, у 2025 році російські верфі передали замовникам 129 цивільних суден проти 131-го у 2024-му.

Спочатку законопроєкт про заборону експлуатації старих суден, розроблений з ініціативи Об’єднаної суднобудівельної корпорації (ОСК), припускав, що суднам, старшим 40 років, буде заборонено заходити до російських портів із 2030 року.

Водночас російські судна, старші за 30 років, повинні будуть проходити щорічний огляд, а іноземні того ж віку — раз на півроку. Одночасно з цим ОСК пропонувала масштабувати програму держпідтримки російських судновласників, стимулюючи їх оновлювати флот.

Видання з посиланням на експертів зазначає, що законопроєкт у первісному вигляді був «надмірно жорстким». Поки зберігається висока ключова ставка Центробанку рф, за якої фактично немає ринкового лізингу, а дефіцит держбюджету зростає, очевидно, що держава таку масштабну програму фінансування реалізувати не зможе.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.