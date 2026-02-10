У Польщі вводиться в обіг нова монета (фото) Сьогодні 18:15 — Валюта

У Польщі вводиться в обіг нова монета (фото)

Національний банк Польщі введить в обіг нову колекційну золоту монету номіналом 100 злотих з 9 лютого. Вона входить до серії «Польські обігові банкноти».

Монета, яка від 9 лютого з’явиться в обігу, називається «Банкнота номіналом 100 злотих» (Banknot o nominale 100 zł), пише Іnpoland.net.pl

Вона виготовлена ​​із чистого золота 999 проби, має прямокутну форму, розміри 50,00×25,00 мм і важить 31,10 грама. Її випустили обмеженим тиражем 1500 штук. Монета представляє стилізоване зображення сучасної обігової банкноти номіналом 100 злотих.

На реверсі, в центрі, декоративний медальйон зображує портрет короля Владислава II Ягайла. На тлі написів видно елементи готичного орнаменту. Праворуч від портрета зображено овал з фрагментами корони, а під ним, на тлі готичного орнаменту, розетку. Під нею зображено орнамент та корону.

На аверсі, в центрі, зображено стилізоване зображення щита з орлом з надгробка короля Владислава II Ягайла. Біля його підніжжя знаходяться тевтонський шолом і плащ, а також два мечі. Ліворуч від щита зображено контур Тевтонського замку в Мальборку, а над ним — овал з фрагментами корони.

Обігові банкноти серії «Польські правителі» були введені в обіг 1 січня 1995 року, коли було проведено деномінацію злотого.

Ціна

Ціна монети становить 20 300 злотих брутто.

Її можна буде придбати у відділеннях Національного банку Польщі та в інтернет-магазині банку. Це четверта монета із серії «Польські обігові банкноти», запущеної Національним банком Польщі у 2023 році.

Наступні колекційні монети будуть випущені в обіг 11 березня. Того дня Національний банк Польщі введе в обіг золоту монету номіналом 500 злотих та срібну монету номіналом 10 злотих.

