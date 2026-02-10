Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 10:03 — Валюта

Базовий сценарій на 9-13 лютого — фіксація курсу в межах відносного спокою з епізодичними короткочасними коливаннями.

Офіційний курс долара в перший робочий тиждень лютого показав помірну тенденцію до укріплення валюти США проти гривні з невеликими коливаннями. Підйом від початку тижня до 4 лютого відбувався стриманими темпами, після чого курс злегка відкоригувався вниз (5−6 лютого). У підсумку за тиждень курс зріс приблизно на 33 копійки, або 0,8%, середнє значення курсу за цей проміжок часу склало близько 43,06 грн/$.

Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Офіційний та готівковий курс

Офіційний курс Національного банку був таким:

2 лютого — 42,8113 грн/$;

3 лютого — 42,9697 грн/$;

4 лютого — 43,1928 грн/$;

5 лютого — 43,1695 грн/$;

6 лютого — 43,1405 грн/$.

Готівковий ринок протягом першого тижня лютого показав помірну динаміку навколо позначки 43 грн/$. Загалом купівля в касах банків трималася трохи нижче за цю межу, тоді як продаж залишався вище неї, відображаючи звичну у готівковому сегменті різницю між попитом і пропозицією.

Як це відбувалося:

понеділок купівля/продаж проходили на рівнях близько 42,70/43,25 грн/$. На початку тижня попит був відносно помірним, що дозволило касовим курсам залишатися збалансованими;

у вівторок-середу спостерігалося невелике підвищення обох котирувань: близько 42,86/43,42 грн/$, що свідчило про посилення попиту;

у четвер курси дещо знизилися до 42,82/43,36 грн/$;

наприкінці тижня, у п’ятницю, купівля опустилася ще трохи — до 42,65 грн/$, а продаж — до 43,30 грн/$, повернувши ринок ближче до початкових позицій.

Курс на міжбанку

Міжбанк у перший тиждень лютого показав помірну, але виразну динаміку з помітними внутрішньоденними коливаннями:

понеділок, 2 лютого, ринок стартував із найнижчої точки дня — 42,90 грн/$, але протягом сесії попит поступово підсилювався і торги закрилися на денному максимумі 43,13 грн/$, що вказує на зростання попиту впродовж дня;

у вівторок, 3 лютого, ранковий індикатор почався вже з 43,10 грн/$ (мінімум дня), ринок піднявся до пікового значення 43,31 грн/$, а закінчив день на 43,27 грн/$. Це був найдинамічніший день тижня за інтенсивністю рухів — внутрішньоденні коливання склали 21 копійку;

середа пройшла спокійніше: сесія відкрилася на 43,26 грн/$, але до закриття відбулася корекція до 43,09 грн/$;

четвер, 5 лютого, продемонстрував невеликі коливання навколо 43 грн: відкриття 43,11 грн/$, денний максимум 43,22 грн/$ і мінімум 43,08 грн/$, закриття 43,15 грн/$. День характеризувався відносною рівновагою між попитом і пропозицією;

п’ятниця завершила тиждень на 42,80 грн/$ — на рівні завершення попереднього тижня.

Обсяг чистих інтервенцій Нацбанку за підсумками першого лютневого тижня склав $794,25 млн, що 7% менше, ніж тижнем раніше — 26−30 січня інтервенції сягали $859,5 млн.

Прогноз на цей тиждень

Протягом другого тижня лютого ринок валют має залишатися помірним і утримуватися в межах звичного діапазону. Після січневих коливань учасники вже скоригували частину позицій, тож найближчі дні навряд чи принесуть різкий і тривалий рух — переважатимуть короткі сплески попиту чи пропозиції, які швидко компенсуватимуться інтервенціями або змінами ліквідності.

Головним зовнішнім фактором впливу на курс є, перш за все, позиція Федеральної резервної системи США. Останні сигнали від ФРС свідчать про обережний підхід: утримання ставки, що підтримує попит на долар у світових глобальних потоках. Ще один важливий зовнішній чинник — загальний стан міжнародного фінансування й ціна енергоносіїв. Стабільні або зростаючі надходження від міжнародних партнерів і високі ціни на деякі товари пом’якшують тиск на валюту, навпаки, затримки у надходженнях або різке збільшення витрат та імпорт можуть створити миттєвий попит на валюту.

Вирішальну роль у формуванні курсу продовжує відігравати Національний банк: його інтервенції, управління ліквідністю та нещодавнє рішення щодо пом’якшення монетарної політики. Після зниження облікової ставки регулятор має більше простору для пом’якшення політики, але водночас зберігає інструменти для стримування надмірного ослаблення гривні — і це зменшує ймовірність різкого та неконтрольованого руху. Крім того, рекордні або високі міжнародні резерви ($57,7 млрд станом на 1 лютого) дають НБУ буфер для операцій на ринку у разі потреби.

На міжбанку, ймовірно, спостерігатимуться короткочасні сплески попиту під час великих корпоративних або бюджетних платежів, коли компаніям потрібно терміново буде закривати імпортні платежі або балансувати касові графіки.

Тож резерви, міжнародні надходження, політика НБУ дозволяють утримувати курс у межах прийнятних коливань, але будь-який фактор — від зупинки допомоги до різкого зростання імпортних потреб — здатен швидко посилити тиск на гривню.

Базовий сценарій на 9−13 лютого — фіксація курсу в межах відносного спокою з епізодичними короткочасними коливаннями. Якщо ж з’являться несподівані негативні новини щодо фінансування або геополітики, ринок може відреагувати різким, але, швидше за все, короткочасним стрибком попиту. При стабільних зовнішніх надходженнях та помірній роботі НБУ курс залишиться під контролем.

