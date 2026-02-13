0 800 307 555
Потік українських біженців до ЄС не скоротиться найближчим часом — МВС ФРН

Особисті фінанси
Німецьке МВС не очікує, що найближчим часом кількість українських біженців значно зменшиться
Станом на початок 2026 року з Німеччини виїхали понад 471 тисяча українців, які прибули до країни після початку повномасштабної війни. Водночас загальна кількість осіб із тимчасовим захистом перевищує 1,15 мільйона.
Про це розповіло Міністерство внутрішніх справ ФРН у відповідь на запит Deutsche Welle.

Скільки українців виїхали з Німеччини

За даними МВС ФРН, станом на 31 січня 2026 року з країни виїхали понад 471 тисяча осіб, які прибули з України після 24 лютого 2022 року.
Водночас станом на 7 лютого 2026 року в Центральному реєстрі іноземців було зафіксовано 1,157 мільйона людей, які в’їхали до Німеччини через війну росії проти України та отримали тимчасовий захист. Серед них:
  • близько 672 тисяч жінок;
  • приблизно 484 тисячі чоловіків;
  • близько 305 тисяч неповнолітніх.
85 266 зареєстрованих осіб — це чоловіки віком від 18 до 26 років.

У ФРН не очікують значного зменшення кількості біженців

У МВС ФРН повідомили, що не мають даних щодо кількості громадян України, які в’їхали до країни у січні 2026 року. Це пов’язано з тим, що українці можуть в’їжджати до Німеччини без візи та перебувати на території країни до 90 днів.
Водночас у відомстві не очікують найближчим часом суттєвого скорочення кількості біженців, які прибувають до Європейського Союзу та Німеччини. Серед причин називають триваючі бойові дії та регулярні російські атаки.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що кількість первинних заявок на отримання притулку у Німеччині у 2025 році становила близько 113 тисяч, що вдвічі менше, ніж у 2024 році.
Європейська комісія почала розглядати питання репатріації Німеччиною польських працівників з-поза меж ЄС, незважаючи на наявність документів, що підтверджують їхнє легальне проживання та працевлаштування в Польщі.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НімеччинаУкраїнці в НімеччиніМігранти
