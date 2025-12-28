Найкраще місто Європи для зустрічі Нового року 28.12.2025, 01:12 — Світ

Найкраще місто Європи для зустрічі Нового року

За версією видання Time Out, найкращим містом Європи для святкування Нового року став Мадрид, Іспанія.

Чому саме Мадрид

Тревел-журналістка та письменниця Дейна Каміллері Кларк, яка провела новорічну ніч у 10 різних європейських містах, назвала іспанську столицю беззаперечним фаворитом.

За її словами, у Мадриді Новий рік — це не просто кілька годин святкування, а вечірка на всю ніч. Опівніч тут — лише «розминка» перед довгими танцями, музикою та святковою атмосферою, що триває до самого ранку.

Приємний бонус — другий зворотний відлік о 1:00 ночі, коли Мадрид символічно святкує настання Нового року разом із Канарськими островами. Такий досвід можна отримати далеко не в кожному місті Європи.

За статистичними даними, ​​серед іноземних гостей Мадриду найбільше туристів приїжджає з США, Франції та Канади.

Де відбуваються головні святкування у Мадриді

Епіцентром новорічних подій традиційно стає площа Пуерта-дель-Соль. Саме тут збираються тисячі людей, щоб разом рахувати секунди до опівночі.

Водночас практично всі ресторани, бари та клуби міста організовують власні тематичні вечірки — від камерних святкувань до масштабних нічних рейвів. Тож кожен може обрати формат на свій смак.

Традиція, без якої не обійтися

Святкування Нового року в Мадриді — це не лише вечірки, а й давні традиції. Найвідоміша з них — Las doce uvas de la suerte, або 12 щасливих виноградин.

За іспанським звичаєм, рівно опівночі потрібно з’їсти одну виноградину з кожним ударом годинника, щоб забезпечити удачу на всі 12 місяців наступного року. Завдання не з легких, але саме в цьому й полягає частина святкового азарту.

Порада від Дейни Кларк: не відкладайте покупку винограду на останній момент, адже напередодні Нового року його розкуповують надзвичайно швидко.

Які ще міста стали найкращими для зустрічі нового року 2026:

Берлін, Німеччина посів друге місце — місто відоме своїми масштабними open-air вечірками та клубною культурою. Туристи з Великої Британії, Швейцарії, Південної Кореї та Японії полюбляють такі мандрівки.

Мілан, Італія опинився на третій сходинці рейтингу. Тут святкування більш стримані, з акцентом на гастрономію, концерти та класичні події, а не на танцювальну електронну музику. Новий рік в Італії полюбляють мандрівники з Великої Британії, Китаю та Японії.

