Найкраще місто Європи для зустрічі Нового року

Світ
27
Найкраще місто Європи для зустрічі Нового року
Найкраще місто Європи для зустрічі Нового року
За версією видання Time Out, найкращим містом Європи для святкування Нового року став Мадрид, Іспанія.

Чому саме Мадрид

Тревел-журналістка та письменниця Дейна Каміллері Кларк, яка провела новорічну ніч у 10 різних європейських містах, назвала іспанську столицю беззаперечним фаворитом.
За її словами, у Мадриді Новий рік — це не просто кілька годин святкування, а вечірка на всю ніч. Опівніч тут — лише «розминка» перед довгими танцями, музикою та святковою атмосферою, що триває до самого ранку.
Приємний бонус — другий зворотний відлік о 1:00 ночі, коли Мадрид символічно святкує настання Нового року разом із Канарськими островами. Такий досвід можна отримати далеко не в кожному місті Європи.
За статистичними даними, ​​серед іноземних гостей Мадриду найбільше туристів приїжджає з США, Франції та Канади.

Де відбуваються головні святкування у Мадриді

Епіцентром новорічних подій традиційно стає площа Пуерта-дель-Соль. Саме тут збираються тисячі людей, щоб разом рахувати секунди до опівночі.
Водночас практично всі ресторани, бари та клуби міста організовують власні тематичні вечірки — від камерних святкувань до масштабних нічних рейвів. Тож кожен може обрати формат на свій смак.

Традиція, без якої не обійтися

Святкування Нового року в Мадриді — це не лише вечірки, а й давні традиції. Найвідоміша з них — Las doce uvas de la suerte, або 12 щасливих виноградин.
За іспанським звичаєм, рівно опівночі потрібно з’їсти одну виноградину з кожним ударом годинника, щоб забезпечити удачу на всі 12 місяців наступного року. Завдання не з легких, але саме в цьому й полягає частина святкового азарту.
Порада від Дейни Кларк: не відкладайте покупку винограду на останній момент, адже напередодні Нового року його розкуповують надзвичайно швидко.
Які ще міста стали найкращими для зустрічі нового року 2026:
  • Берлін, Німеччина посів друге місце — місто відоме своїми масштабними open-air вечірками та клубною культурою. Туристи з Великої Британії, Швейцарії, Південної Кореї та Японії полюбляють такі мандрівки.
  • Мілан, Італія опинився на третій сходинці рейтингу. Тут святкування більш стримані, з акцентом на гастрономію, концерти та класичні події, а не на танцювальну електронну музику. Новий рік в Італії полюбляють мандрівники з Великої Британії, Китаю та Японії.
