Новорічний стіл-2026: у скільки обійдуться продукти для свята (інфографіка)

За підрахунками, святкове меню на Новий рік для родини з чотирьох осіб цьогоріч обійдеться у близько 3980 грн. Це на 10,7% дорожче, ніж торік.

Про це повідомив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко.

Розрахунки зроблено за середніми цінами супермаркетів України станом на середину грудня 2025 року. Йдеться про традиційний набір страв для середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні й кондитерські вироби, алкогольні та безалкогольні напої.

Вартість новорічного столу

Салати, м’ясо та молочка

Салат «Олів'є» (3 кг продуктів за традиційною рецептурою) у 2026 році обійдеться у 406,87 грн, що на 5,8% більше, ніж під час святкування Нового 2025 року. Найдорожчим інгредієнтом стала ковбаса — 180 грн за 0,5 кг, що на 12,5% дорожче залежно від виробника. Водночас овочі суттєво подешевшали.

Завдяки здешевленню овочів вартість салату «Оселедець під шубою» (1,570 кг продуктів) становитиме 174,83 грн, що лише на 4,0% більше, ніж торік (168,20 грн). Основну частку вартості формує філе оселедця — 135 грн за 0,5 кг (+13,4%).

За рік витрати на м’ясні продукти зросли на 23%:

350 г сирокопченої ковбаси «Брауншвейзька» коштуватимуть 410 грн (+22%),

0,5 кг запеченого бекону — 276 грн (+21%),

1 кг свіжого свинячого битка — 339 грн (+15%).

Найбільше подорожчало м’ясо птиці, хоча воно й далі залишається найдешевшим серед м’ясних продуктів: 1 кг курячого філе коштує в середньому 244 грн (+40%). Загалом 2,850 кг м’ясних продуктів на святковий стіл обійдуться у 1269 грн.

Традиційний оселедець (0,5 кг філе) коштуватиме 135 грн.

Молочні продукти також додали в ціні:

твердий сир (300 г) обійдеться у 176 грн (+19%),

вершкове масло (200 г) — у 118 грн (+14%).

Батон білого хліба коштуватиме 35 грн (+25%), а шоколадні цукерки — близько 326 грн за 1 кг (+16%).

Овочі та фрукти

Середня вартість овочів на новорічному столі складе 473 грн, що на 5% менше, ніж торік. Картопля (2 кг) коштує 29 грн (-58%), печериці (1 кг) — 140 грн (-11%), солодкий перець (0,5 кг) — 128 грн (+29%), свіжі огірки (0,5 кг) — 49 грн (-11%), помідори (1 кг) — 127 грн (+6%).

Фрукти обійдуться приблизно у 200 грн, що на 22% дешевше, ніж минулого року. За 2 кг мандаринів доведеться заплатити 116 грн, 1 кг бананів коштує в середньому 62 грн, один лимон (200 г) — 22 грн.

Напої

Із напоїв пляшка шампанського «Артемівське» (0,75 л) обійдеться у 239 грн (+14%), бренді «Шабо» 5-річної витримки (0,5 л) — у 278 грн (+6%).

Безалкогольні напої коштуватимуть 149 грн (+34%): сік «Наш Сік» мультивітамін (950 мл) — 61,90 грн (+57%), «Кока-кола» (1,75 л) — 60,80 грн (+26%), мінеральна вода «Моршинська» (1,5 л) — 26,38 грн (+14%).

Таким чином, бюджетний варіант новорічного столу у 2026 році становитиме 3980 грн, що на 10,7% більше, ніж торік.

Делікатеси

Окремо науковці підрахували вартість столу з делікатесами. За баночку червоної ікри (100 г) у середньому доведеться заплатити 469 грн, а за 180 г червоної риби — 344 грн. Додаткові витрати складуть близько 813 грн, а загальна сума новорічного столу з делікатесами — 4793 грн (+10,6%).

Чому зросли ціни

За словами Юрія Лупенка, зростання вартості новорічного столу є прямим наслідком воєнних дій — значних фінансових і матеріальних втрат української економіки та домогосподарств, скорочення виробництва, дефіциту й здорожчання пального, перебоїв і ускладнень у внутрішньому переміщенні продукції. Особливо гостро це відчувається в зонах бойових дій, тимчасової окупації та регіонах із великою кількістю переселенців.

Крім того, на тлі повномасштабного вторгнення рф додатковими чинниками подорожчання стали скорочення виробництва, зростання тарифів на електроенергію та підвищення цін на енергоносії. Водночас аграріям у 2025 році вдалося зібрати рекордні врожаї овочів, що позитивно вплинуло на їхню вартість для споживачів.

