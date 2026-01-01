Доступ до фонтану Треві у Римі стане платним Сьогодні 07:15 — Світ

Доступ до фонтану Треві у Римі стане платним

Мер Риму Роберто Гуальтьєрі повідомив, що невдовзі доступ до знаменитого фонтану Треві у місті стане платним для туристів. За його словами, фонтан можна буде безплатно оглянути здалеку, але задля доступу ближче доведеться придбати квиток вартістю 2 євро.

Чому влада Риму запроваджує плату за доступ до фонтану Треві

«З 1 лютого ми вводимо платний квиток на шість об’єктів» в італійській столиці, зокрема фонтан Треві, сказав він. Вхід до інших п’яти об’єктів коштуватиме 5 євро.

Фонтан XVIII століття очолює список місць, яке відвідують туристи під час прогулянки Римом.

Загадування бажання та кидання монетки у фонтан стало настільки традиційним, що влада щотижня збирає з нього тисячі євро, які передає благодійній організації «Карітас».

Через популярність місця на площі часто збирається натовп, відтак стає важко розглянути фонтан.

За словами Гуальтьєрі, з 1 січня по 8 грудня площу перед фонтаном відвідали близько дев’яти мільйонів туристів — у середньому 30 000 осіб на добу.

Туристи стали мішенню для кишенькових злодіїв, і влади Риму роками обговорювала різноманітні способи врегулювання доступу до фонтану.

Мешканці Риму й надалі зможуть підходити до фонтану безплатно.

За оцінками мерії, доходи від квитків за доступ до фонтану можуть приносити до 6,5 млн євро на рік.

Це не вперше, коли італійська влада вводить тарифи на відвідування пам’ятників. Зокрема з 2023 року запроваджено плату за відвідування Пантеону, а торік Венеція запровадила плату за вхід для туристів у пікові періоди.

