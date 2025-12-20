0 800 307 555
За що штрафують туристів у різних країнах світу: найдивніші заборони

У багатьох країнах досі діють офіційні правила, які викликають подив і посмішку. При цьому за їх порушення можна отримати цілком реальний штраф.
Про це пише Seven Seas Worldwide.

З якими обмеженнями можна зіткнутися в різних куточках планети

Сінгапур

З початку 1990-х років у Сінгапурі діє сувора заборона на жувальну гумку. Її ввели після того, як місто буквально потонуло в липких слідах на тротуарах і в транспорті.
Продаж і ввезення звичайної жуйки заборонені досі. Виняток зроблено тільки для лікувальних і нікотинових варіантів, і то виключно за рецептом і через аптеки.

Австралія

У штаті Вікторія колись настільки серйозно ставилися до електробезпеки, що навіть замінити перегорілу лампочку мали право лише ліцензовані електрики.
Вважалося, що будь-яке втручання в освітлювальні прилади може бути небезпечним. Згодом правило пом’якшили, і сьогодні воно звучить як анекдот із минулого.

Швейцарія

Популярне твердження про те, що у Швейцарії заборонено змивати воду в туалеті після 22:00, виявилося міфом. Прямого закону не існує.
Однак у житлових будинках діють суворі правила тиші, тож мешканців справді просять уникати будь-яких гучних звуків уночі — навіть побутових.

Італія

У курортному містечку Іраклія поруч із Венецією туристам заборонено будувати пісочні замки. Місцева влада вважає, що такі споруди заважають вільному пересуванню пляжем.
А в місті Ебола (провінція Салерно) діє ще більш несподіване правило — заборона на поцілунки в автомобілі.
Причина звучить майже детективно: захоплені романтикою пари, на думку влади, стають легкою здобиччю для грабіжників. Штраф становить від 50 до 500 євро.

Таїланд

У Таїланді суворо заборонено наступати на банкноти. Річ у тім, що на них зображений монарх, а будь-яка неповага до його образу розцінюється як образа короля.
Наслідки можуть бути серйозними: від штрафів до кримінальної відповідальності.

Малайзія

З 2011 року в Малайзії діє заборона на носіння одягу жовтого кольору. Вона пов’язана з опозиційним рухом, який обрав цей відтінок своїм символом.
Під обмеження потрапили не тільки речі, а й аксесуари.
За матеріалами:
Фокус
