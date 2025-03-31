За що можуть оштрафувати при паркуванні авто в Польщі — Finance.ua

За що можуть оштрафувати при паркуванні авто в Польщі Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

За що можуть оштрафувати при паркуванні авто в Польщі

З початку 2025 року в Польщі набирали чинності оновлені правила паркування. UAinKrakow.pl детально розповів про нововведення у правилах паркування в Польщі.

Про правила паркування в Польщі

Щоб уникнути непотрібних витрат на паркування, варто знати найбільш поширені помилки , які роблять водії. Однією з них є недотримання горизонтальної та вертикальної розмітки на парковці.

Особливу увагу варто звертати на нові зони обмеженого паркування та нові дорожні знаки, що вимагають більшої уважності.

Частою помилкою є паркування в місцях, де це заборонено, або на місцях, зарезервованих для конкретних груп осіб, наприклад, для людей з інвалідністю, без відповідного дозволу. Штраф за неправильне паркування може бути накладений і за паркування на тротуарах.

Водій має перевіряти позначення та правила паркування в конкретному місці та користуватись мобільними додатками для оплати паркування. Наприклад, у Кракові це можуть бути:

Важливо, що якщо у вас немає польського номера телефону, то можна скористатися лише додатками: anypark. pl, cityparkapp. pl, electronicparking. pl, mobilet. pl (реєстрація через email) та mpay.pl.

Штрафи при паркуванні у Польщі

Процедура накладення штрафу починається вже в момент неправильного паркування транспортного засобу. Міські варти мають право контролювати паркування, і якщо виявляють порушення, таке як паркування на місці для людей з інвалідністю без відповідного дозволу або зупинка в зоні, де заборонено зупинятися, може бути негайно накладено штраф за неправильне паркування.

Перелік порушень, за які водій може отримати штраф, описаний у ст. 49 Закону про дорожній рух . Штраф накладається за паркування:

у місцях, що ускладнюють або перешкоджають в’їзду чи виїзду з гаража чи парковки;

на відстані менше ніж 10 метрів від залізничного переїзду чи пішохідного переходу;

у місцях, де це заборонено або на місцях для таксі, для людей з інвалідністю без відповідного дозволу;

порушення заборони на зупинку в житлових зонах.

Цей закон також зазначає, що штраф за порушення заборони на зупинку (крім приватних паркувальних місць) може накладати лише поліція або міська варта.

Розмір штрафів за паркування

100 злотих Штраф у розмірі отримає водій, який:

паркується на тротуарі в місці, непризначеному для цього, або на тротуарі, не залишаючи пішоходам 1,5 метра вільного місця;

порушує заборону на зупинку в місці, що знаходиться не менше 10 метрів від передньої частини знака заборони (автомобіль закриває знак);

порушує заборону на зупинку на відстані менш як 15 метрів від знака зупинки або кінцевих точок острівця;

зупиняє транспортний засіб на смузі між проїзними частинами або біля лівого краю дороги;

паркується на велосипедних доріжках;

ускладнює виїзд іншому водію, який мав правильно припаркований автомобіль;

порушує заборону на зупинку в житловій зоні (паркує не в тому місці, де це дозволено);

паркує автомобіль між знаками з однією рискою перед і за залізничним переїздом.

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Штраф від 100 до 300 злотих можуть отримати:

водії, які не дотримуються заборони зупинки на пішохідному переході або велосипедній доріжці;

водії, які зупиняються в тунелі, на естакаді або мосту без технічної несправності;

водії, які зупиняють свій автомобіль на відстані менш як 10 метрів від перехрестя або залізничного/трамвайного переїзду.

Максимальний штраф до 1200 злотих за неправильне паркування може бути накладений за використання підробленої паркувальної картки та паркування на місці для осіб з інвалідністю.

Водій, який отримав штраф від поліції за паркування в недозволеному місці, може також очікувати, що йому будуть нараховані штрафні бали. Кількість балів варіюється від 1 до 7.

На приватній парковці також можна отримати штраф, але зазвичай його накладають не поліція чи міська варта, а контролери парковки, які призначаються згідно з регламентом конкретного паркування. Вони мають право накладати на водія тільки грошові штрафи відповідно до правил, що діють на даній парковці.

Оскарження та апеляція штрафу за паркування

У випадку, якщо водій не згоден зі штрафом, він має право подати апеляцію та захищати свої права в суді. Для успішного оскарження водій має мати обґрунтування та докази, що підтверджують позицію водія, що у випадку паркування зазвичай вимагає наявності відповідної фотодокументації, відеофіксації або свідків. Ключовим кроком є збереження всіх доказів, які можуть бути корисними під час процедури оскарження.

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Зазвичай у водія є 14 днів з моменту отримання штрафу для подачі апеляції. Пізніші спроби оскарження можуть бути відхилені через недотримання процедур. Важливо обґрунтувати штраф і вказати, що він був накладений несправедливо. Причинами можуть бути:

нечіткі дорожні знаки;

неправильно позначена паркувальна зона;

авто було припарковане на короткий час.

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