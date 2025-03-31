За що можуть оштрафувати при паркуванні авто в Польщі — Finance.ua

За що можуть оштрафувати при паркуванні авто в Польщі
З початку 2025 року в Польщі набирали чинності оновлені правила паркування. UAinKrakow.pl детально розповів про нововведення у правилах паркування в Польщі.
Про правила паркування в Польщі
Щоб уникнути непотрібних витрат на паркування, варто знати найбільш поширені помилки, які роблять водії. Однією з них є недотримання горизонтальної та вертикальної розмітки на парковці.
Особливу увагу варто звертати на нові зони обмеженого паркування та нові дорожні знаки, що вимагають більшої уважності.
Частою помилкою є паркування в місцях, де це заборонено, або на місцях, зарезервованих для конкретних груп осіб, наприклад, для людей з інвалідністю, без відповідного дозволу. Штраф за неправильне паркування може бути накладений і за паркування на тротуарах.
Водій має перевіряти позначення та правила паркування в конкретному місці та користуватись мобільними додатками для оплати паркування. Наприклад, у Кракові це можуть бути:
- anypark.pl
- cityparkapp.pl
- electronicparking.pl
- flowbird.pl
- mka.malopolska.pl
- mobilet.pl
- mpay.pl
- skycash.com
Важливо, що якщо у вас немає польського номера телефону, то можна скористатися лише додатками: anypark. pl, cityparkapp. pl, electronicparking. pl, mobilet. pl (реєстрація через email) та mpay.pl.
Штрафи при паркуванні у Польщі
Процедура накладення штрафу починається вже в момент неправильного паркування транспортного засобу. Міські варти мають право контролювати паркування, і якщо виявляють порушення, таке як паркування на місці для людей з інвалідністю без відповідного дозволу або зупинка в зоні, де заборонено зупинятися, може бути негайно накладено штраф за неправильне паркування.
Перелік порушень, за які водій може отримати штраф, описаний у ст. 49 Закону про дорожній рух. Штраф накладається за паркування:
- у місцях, що ускладнюють або перешкоджають в’їзду чи виїзду з гаража чи парковки;
- на відстані менше ніж 10 метрів від залізничного переїзду чи пішохідного переходу;
- у місцях, де це заборонено або на місцях для таксі, для людей з інвалідністю без відповідного дозволу;
- порушення заборони на зупинку в житлових зонах.
Цей закон також зазначає, що штраф за порушення заборони на зупинку (крім приватних паркувальних місць) може накладати лише поліція або міська варта.
Розмір штрафів за паркування
Штраф у розмірі 100 злотих отримає водій, який:
- паркується на тротуарі в місці, непризначеному для цього, або на тротуарі, не залишаючи пішоходам 1,5 метра вільного місця;
- порушує заборону на зупинку в місці, що знаходиться не менше 10 метрів від передньої частини знака заборони (автомобіль закриває знак);
- порушує заборону на зупинку на відстані менш як 15 метрів від знака зупинки або кінцевих точок острівця;
- зупиняє транспортний засіб на смузі між проїзними частинами або біля лівого краю дороги;
- паркується на велосипедних доріжках;
- ускладнює виїзд іншому водію, який мав правильно припаркований автомобіль;
- порушує заборону на зупинку в житловій зоні (паркує не в тому місці, де це дозволено);
- паркує автомобіль між знаками з однією рискою перед і за залізничним переїздом.
Штраф від 100 до 300 злотих можуть отримати:
- водії, які не дотримуються заборони зупинки на пішохідному переході або велосипедній доріжці;
- водії, які зупиняються в тунелі, на естакаді або мосту без технічної несправності;
- водії, які зупиняють свій автомобіль на відстані менш як 10 метрів від перехрестя або залізничного/трамвайного переїзду.
Максимальний штраф до 1200 злотих за неправильне паркування може бути накладений за використання підробленої паркувальної картки та паркування на місці для осіб з інвалідністю.
Водій, який отримав штраф від поліції за паркування в недозволеному місці, може також очікувати, що йому будуть нараховані штрафні бали. Кількість балів варіюється від 1 до 7.
На приватній парковці також можна отримати штраф, але зазвичай його накладають не поліція чи міська варта, а контролери парковки, які призначаються згідно з регламентом конкретного паркування. Вони мають право накладати на водія тільки грошові штрафи відповідно до правил, що діють на даній парковці.
Оскарження та апеляція штрафу за паркування
У випадку, якщо водій не згоден зі штрафом, він має право подати апеляцію та захищати свої права в суді. Для успішного оскарження водій має мати обґрунтування та докази, що підтверджують позицію водія, що у випадку паркування зазвичай вимагає наявності відповідної фотодокументації, відеофіксації або свідків. Ключовим кроком є збереження всіх доказів, які можуть бути корисними під час процедури оскарження.
Зазвичай у водія є 14 днів з моменту отримання штрафу для подачі апеляції. Пізніші спроби оскарження можуть бути відхилені через недотримання процедур. Важливо обґрунтувати штраф і вказати, що він був накладений несправедливо. Причинами можуть бути:
- нечіткі дорожні знаки;
- неправильно позначена паркувальна зона;
- авто було припарковане на короткий час.
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