Українські мігранти у Польщі сплачують більше податків, ніж отримують допомоги — Finance.ua

Українські мігранти у Польщі сплачують більше податків, ніж отримують допомоги Сьогодні 15:19 — Світ

Українські мігранти у Польщі сплачують більше податків, ніж отримують допомоги

Мігранти з України у 2024 році сприяли збільшенню надходжень до польського бюджету на 15,1 млрд злотих (майже 4 млрд доларів).

Про це повідомляє Bankier.pl із посиланням на дані Банку економіки Польщі (BGK).

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За оцінками експертів банку, українські мігранти значно перевищили суму отриманої соціальної допомоги у Польщі.

Зокрема, на кожен 1 злотий, отриманий українцями за програмою Сім’я 800 плюс, вони сплатили приблизно 5,4 злотих податків до держбюджету.

Станом на 2024 рік у Польщі проживає понад 2 мільйони українців, з яких близько мільйона прибули після початку повномасштабної війни у 2022 році.

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Нагадаємо, зайнятість громадян України в польських компаніях знижується. Однак дедалі більше українців у Польщі вирішують відкрити власний бізнес.

Українці найчастіше працюють на нижніх (45%) і середніх посадах (40%), рідше — на керівних посадах (9%).

85% українців у Польщі задоволені рівнем заробітної плати відносно їхньої кваліфікації. При цьому 70% опитаних зазначили, що їм вдається відкладати гроші щомісяця.

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