Середня зарплата в Польщі: у яких містах заробляють найбільше — Finance.ua
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Середня зарплата в Польщі: у яких містах заробляють найбільше

Особисті фінанси
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Середня зарплата в Польщі: у яких містах заробляють найбільше
Середня зарплата в Польщі: у яких містах заробляють найбільше
Головне статистичне управління Польщі (GUS) оприлюднило дані щодо середньої заробітної плати в країні за грудень 2024 року. Наприкінці року середній місячний заробіток брутто по країні склав 8821,25 злотих. Проте у великих містах показники суттєво вищі.
Найвищу середню зарплату зафіксовано в Кракові — 10 678,92 злотих. Це на 3,4% більше, ніж у листопаді, та на 9,6% більше, ніж у грудні 2023 року. Найбільше зростання спостерігалося у сферах культури, розваг і відпочинку (+44,2%) та нерухомості (+17,3%). Водночас у транспортній і складській галузях зарплати знизилися на 3%.
На другому місці — Гданськ, де середній заробіток склав 10 640,11 злотих. Тут найсуттєвіше зросли доходи у сфері нерухомості (+19,5%), тоді як у готельно-ресторанному секторі спостерігалося незначне зниження на 0,1%.
Третю позицію посідає Варшава з показником 10 456,10 злотих. У столиці також зросли зарплати в сфері нерухомості — на 17,7%.
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У листопаді 2024 року найвищу зарплату мали в Катовіце, проте вже в грудні вона знизилася до 9522,53 злотих. Це пояснюється тим, що річні премії в місті виплачувалися ще в листопаді.
Інші міста з високими середніми зарплатами у грудні 2024 року:
  • Вроцлав — 9432,95 злотих;
  • Познань — 9411,68 злотих;
  • Щецин — 9247,12 злотих.
Таким чином, мешканці міст-лідерів отримували значно вищі зарплати порівняно з середнім рівнем по країні, що свідчить про суттєві регіональні відмінності в рівні доходів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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