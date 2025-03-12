Середня зарплата в Польщі: у яких містах заробляють найбільше — Finance.ua

Середня зарплата в Польщі: у яких містах заробляють найбільше Сьогодні 12:05 — Особисті фінанси

Середня зарплата в Польщі: у яких містах заробляють найбільше

середній місячний заробіток брутто по країні склав 8821,25 злотих. Проте у великих містах показники суттєво вищі. Головне статистичне управління Польщі (GUS) оприлюднило дані щодо середньої заробітної плати в країні за грудень 2024 року. Наприкінці рокуПроте у великих містах показники суттєво вищі.

Найвищу середню зарплату зафіксовано в Кракові — 10 678,92 злотих. Це на 3,4% більше, ніж у листопаді, та на 9,6% більше, ніж у грудні 2023 року. Найбільше зростання спостерігалося у сферах культури, розваг і відпочинку (+44,2%) та нерухомості (+17,3%). Водночас у транспортній і складській галузях зарплати знизилися на 3%.

На другому місці — Гданськ, де середній заробіток склав 10 640,11 злотих. Тут найсуттєвіше зросли доходи у сфері нерухомості (+19,5%), тоді як у готельно-ресторанному секторі спостерігалося незначне зниження на 0,1%.

Третю позицію посідає Варшава з показником 10 456,10 злотих. У столиці також зросли зарплати в сфері нерухомості — на 17,7%.

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У листопаді 2024 року найвищу зарплату мали в Катовіце, проте вже в грудні вона знизилася до 9522,53 злотих. Це пояснюється тим, що річні премії в місті виплачувалися ще в листопаді.

Інші міста з високими середніми зарплатами у грудні 2024 року:

Вроцлав — 9432,95 злотих;

Познань — 9411,68 злотих;

Щецин — 9247,12 злотих.

Таким чином, мешканці міст-лідерів отримували значно вищі зарплати порівняно з середнім рівнем по країні, що свідчить про суттєві регіональні відмінності в рівні доходів.

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