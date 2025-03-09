У Польщі зросла вартість квартир: де житло найдорожче та найдешевше — Finance.ua

У Польщі зросла вартість квартир: де житло найдорожче та найдешевше
У Польщі середня вартість квадратного метра у квартирі — 14,5 тисячі злотих. Уже традиційно найдорожче помешкання продають у Варшаві.
Про те, в яких містах Польщі ціни на житло найвищі, а в яких — найнижчі, розповідає «Телеканал 24» з посиланням на Rynek Pierwotny.
Скільки коштує житло у Польщі
Станом на початок березня середня ціна за квадратний метр житла у Польщі становить 14 507 злотих, тобто понад 148 тисяч гривень. Це на 7% більше, ніж було рік тому.
У середньому, квартира в Польщі коштує 764 280 злотих (7 мільйонів 831 тисяча гривень).
Найдорожче житло коштує у таких містах:
- Варшава — 17 733 злотих (181,7 тисячі гривень) за квадратний метр;
- Гданськ — 16 879 злотих (172,9 тисячі гривень);
- Краків — 16 503 злотих (169,1 тисячі гривень);
- Вроцлав — 14 793 злотих (151 565,5 тисячі гривень).
Найдешевші квартири можна знайти в таких містах:
- Бидгощ — квадрат коштує 10 597 злотих (108,5 тисячі гривень);
- Жешув — 11 166 злотих (114,4 тисячі гривень);
- Ольштин — 11 377 злотих (116,6 тисячі гривень);
- Білосток — 11 379 злотих (116,6 тисячі гривень);
- Кельце — 11 418 злотих (117 тисяч гривень);
- Лодзь — 11 478 злотих (117,6 тисячі гривень);
- Люблін — 11 484 злотих (117,7 тисячі гривень).
Серед 14 найбільших міст Польщі немає такого, в якому б ціна на квартиру була дешевша, ніж в Україні.
За даними порталу ЛУН, квадрат житла вторинного ринку найдорожчий у Києві та Львові і становить 2 000 доларів (82,9 тисячі гривень), на первинці — 53,5 — 55,6 тисячі гривень.
Що буде далі з цінами на нерухомість у Польщі
Експерти зазначають, що важко точно спрогнозувати, що буде з ринком нерухомості Польщі далі. Однак найбільші реалістичними є два варіанти.
Перший — уповільнення зростання цін на квартири відразу після тривалого періоду високих ставок. Через певне затишшя на ринку забудовники можуть знижувати ціни на квартири.
Другий варіант — це ще більш динамічне зростання цін на житло в Польщі через державну підтримку та постійний дефіцит житла на внутрішньому ринку — особливо це стосується мегаполісів.
Нагадаємо, рік тому на купівлю житла, в середньому, знадобився б заробіток за 9,1 років, а майже два роки тому — за 8,5 років.
У Києві спостерігається найнижче відношення середньої зарплати до середньої вартості 1-кімнатної квартири за весь період спостереження: таке житло можна купити за суму середнього заробітку за 8 років. На купівлю 2-кімнатної квартири знадобиться заробіток за 12,8 років, а 3-кімнатної — за 18,6 років.
Finance.ua прагне бути корисним, тому ми запустили опитування, щоб краще розуміти ваші інтереси, цілі та вподобання у контенті.
Пройти опитування
Поділитися новиною