Скільки треба річних зарплат, щоб купити квартиру в Києві, Львові та Одесі в лютому 2025 (інфографіка) — Finance.ua

Скільки треба річних зарплат, щоб купити квартиру в Києві, Львові та Одесі в лютому 2025 (інфографіка) Сьогодні 09:00 — Нерухомість

Скільки треба річних зарплат, щоб купити квартиру в Києві, Львові та Одесі в лютому 2025 (інфографіка)

Рік тому на купівлю житла, в середньому, знадобився б заробіток за 9,1 років, а майже два роки тому — за 8,5 років.

Про це пише ЛУН

Експерти показали, як змінювалась середня ціна квартири на вторинці в роках заробітної плати від травня 2023 року.

Вартість квартир у річних зарплатах в Києві

Зараз в Києві спостерігається найнижче відношення середньої зарплати до середньої вартості 1-кімнатної квартири за весь період спостереження: таке житло можна купити за суму середнього заробітку за 8 років. А найвище було зафіксоване у вересні 2023 — 9,8 річних з/п за 1-кімнатну квартиру.

Щодо столичних 2-кімнатних квартир, то в середньому, на купівлю такого житла зараз знадобиться заробіток за 12,8 років. Найвищий показник був зафіксований у вересні 2023 року, 2-кімнатна квартира тоді коштувала 15,2 річних столичних зарплат. А найнижчий — у травні 2024, коли двушку в столиці можна було придбати за суму заробітку за 12,3 роки.

Середня вартість 3-кімнатної квартири в Києві в лютому 2024 року дорівнює середньому заробітку за 18,6 років. Найнижче співвідношення було зафіксоване у травні 2024 року — 17,7 річних зарплат, а найвище у вересні 2023 — 22,2 річних зарплат.

Вартість квартир у річних зарплатах у Львові

В лютому 2025 року на купівлю 1-кімнатної квартири доведеться витратити, в середньому, 9,2 місцевих річних зарплати, на купівлю 2-кімнатної — заробіток за 13 років, а на купівлю 3-кімнатної — за 16,6 років.

Як і в столиці, деякий спад співвідношення середньої вартості квартири до середньої зарплати було зафіксоване у травні 2024 року. Але якщо в Києві на початку минулорічного періоду блекаутів вартість квартири в кількості середніх зарплат впала до історичного мінімуму, то у Львові вона була трохи вищою, ніж зараз.

Зокрема, в травні минулого року вартість 1-кімнатної коштувала суму заробітку за 9,3 роки, 2-кімнатна — за 13,7 років, а 3-кімнатна — за 16,7 років.

Вартість квартир у річних зарплатах в Одесі

В Одесі в лютому 2025 року теж фіксується зниження співвідношення середньої зарплати до середньої вартості житла.

Однокімнатна коштує суму заробітку за 6,1 років, 2-кімнатна — за 9,2 роки, а 3-кімнатна — за 12 років. В травні 2024 року середня вартість 1-кімнатної дорівнювала місцевому заробітку за 6,2 роки, 2-кімнатної — за 9,2 роки, а 3-кімнатної — за 12,3 роки.

Інші міста

Найнижча вартість нерухомості в роках заробітної плати традіційно зберігається в прифронтових регіонах країни: Херсоні, Запоріжжі, Харкові та Дніпрі.

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