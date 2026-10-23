Де в Україні найдешевші квартири в новобудовах

Найдешевшу однокімнатну квартиру в новобудові серед досліджених міст України можна знайти за медіанною ціною близько 1,1 млн грн.

Із посиланням на статистику ЛУН розповідаємо, де ціни на квадраті метри б’ють рекорди, а де можна придбати найбільш бюджетне житло від забудовників.

Де найдорожчі новобудови, а де можна купити квартиру дешевше

За даними ЛУН, найвища медіанна стартова ціна квадратного метра в новобудовах зафіксована у Львові — 69,8 тис. грн. За рік вона збільшилася на 19%. На другому місці Київ із показником 65 тис. грн за кв. м, що на 18% більше, ніж торік.

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До міст із найвищими цінами також належать:

Чернівці — 54,5 тис. грн за кв. м (+30% за рік);

Вінниця — 54 тис. грн (+27%);

Ужгород — 53,8 тис. грн (+16%);

Івано-Франківськ — 47,3 тис. грн (+26%).

Найнижчі медіанні стартові ціни за квадратний метр залишаються в Запоріжжі — 24,1 тис. грн, Сумах — 26 тис. грн і Харкові — 28,6 тис. грн. За рік у Запоріжжі та Сумах ціни не змінилися, а в Харкові зросли лише на 1%. Таким чином, квадратний метр у найдорожчому місті — Львові — коштує майже втричі більше, ніж у Запоріжжі.

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Якщо ж оцінювати не вартість «квадрату», а загалом бюджет, необхідний для придбання квартири, різниця між містами також суттєва. За даними ЛУН, медіанна ціна найдешевшої однокімнатної квартири в новобудові становить:

Львів — 3,2 млн грн;

Київ — 2,9 млн грн;

Вінниця — 2,5 млн грн;

Ужгород — 2,3 млн грн;

Рівне та Дніпро — по 2,2 млн грн;

Харків — 1,3 млн грн;

Миколаїв, Запоріжжя та Суми — по 1,1 млн грн.

Ціни у містах

Ціни в областях

Окремою витратою під час купівлі квартири в новобудові може стати паркомісце. Найвищі медіанні стартові ціни серед представлених міст зафіксували в Полтаві — $28,1 тис., Києві — $23,5 тис. і Дніпрі — $20 тис. У Львові, попри найвищу вартість квадратного метра житла, медіанна ціна паркомісця становить $18 тис.

Найдешевше паркомісця коштують у Харкові — $7,3 тис., Луцьку — $11,9 тис. і Запоріжжі — $12,1 тис.

Як змінювалися ціни протягом останніх місяців

За останні пів року найбільше подорожчали новобудови в Черкасах — на 19%. У Тернополі ціни зросли на 14%, в Івано-Франківську та Чернігові — на 13%, а в Києві та Чернівцях — на 12%.

У Львові за цей період квадратний метр додав у ціні 8%, у Вінниці — 7%, в Одесі — 2%. Харків став єдиним містом, де зафіксували зниження вартості — на 1%. У Сумах і Запоріжжі ціни залишилися незмінними.

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У деяких містах значна частина річного подорожчання припала саме на останні шість місяців. Наприклад, у Черкасах ціна квадратного метра за рік зросла на 25%, причому 19% приросту припало на останні пів року. У Чернігові за цей період ціни додали 13% із загального річного зростання на 16%, а в Києві — 12% із 18%.

Де в Україні будують найбільше житла

За даними Держстату, у першому півріччі 2026 року в Україні розпочали будівництво 47 436 квартир і одноквартирних будинків.

Найбільше нового житла почали будувати в Київській області — 9 199 квартир і будинків. Однак це на 41% менше, ніж за перше півріччя 2025 року. У самому Києві показник скоротився на 65% — із 4 248 до 1 470. Зокрема, кількість квартир у багатоквартирних будинках, будівництво яких розпочали в столиці, зменшилася з 4 201 до 1 378.

Водночас у завершеному будівництві лідирує Київ. За даними ЛУН, із жовтня 2025 року до вересня 2026 року в столиці ввели в експлуатацію 11 810 квартир — на 4% менше, ніж за попередні чотири квартали.

В Одесі завершили будівництво 4 570 квартир, що на 14% менше за попередній період, у Львові — 4 410 квартир (-25%), а в Івано-Франківську обсяги скоротилися на 47%, до 2 800 квартир.

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В інших містах показники зросли. Кількість введених в експлуатацію квартир збільшилася на 52% в Ужгороді, на 58% у Луцьку та на 44% у Чернівцях. Найбільший відносний приріст зафіксували в Миколаєві (+542%, до 380 квартир), Житомирі (+463%, до 780) і Харкові (+305%, до 500). Проте в цих містах обсяги залишаються порівняно невеликими, тому значний відсоток зростання пояснюється низькою базою порівняння.

Кількість введених в експлуатацію квартир не варто ототожнювати з обсягом нового будівництва: цей показник залежить від того, коли завершують проєкти, розпочаті в попередні роки.

Найбільше нових пропозицій за кількістю квартир припадає на Львівську та Київську області. Від початку року у Львівській області на ринок вивели 9 385 майбутніх квартир, а продажі завершилися для 6 842 квартир. У Київській області ці показники становили 9 208 і 6 593 відповідно, в Івано-Франківській — 7 582 і 4 451.