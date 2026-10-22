Скільки коштують квартири та будинки на вторинці в Україні у жовтні (інфографіка)

Восени 2026 року вторинний ринок житла в Україні демонструє різну динаміку: у більшості обласних центрів медіанні ціни квартир за рік зросли, однак темпи подорожчання суттєво відрізняються залежно від міста. Найдорожчими залишаються Львів, Київ та Ужгород.
За даними ЛУН, у жовтні 2026 року найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку пропонують у Львові. Їхня медіанна ціна становить $75,5 тис., що на 14% більше, ніж рік тому.
На другому місці Ужгород із показником $68,5 тис. За рік ціни тут зросли на 12%. Київ посідає третю позицію: однокімнатні квартири в столиці коштують у середньому $67 тис. за медіанною ціною, а річне зростання становить лише 1%.
Якщо порівнювати темпи подорожчання, лідирують не найдорожчі міста. За рік у Луцьку однокімнатні квартири подорожчали на 30% до $62,7 тис. У Вінниці та Івано-Франківську ціни зросли на 24%, до $57 тис. та $48,8 тис. відповідно. У Тернополі приріст становив 21%, а медіанна ціна сягнула $51,7 тис.
На сході та півдні України житло коштує значно дешевше. У Харкові медіанна ціна однокімнатної квартири становить $24 тис., у Сумах $23,5 тис., у Миколаєві $21,9 тис., а в Запоріжжі $16,5 тис.
Двокімнатні квартири
У сегменті двокімнатних квартир Львів також випередив столицю. Медіанна ціна такого житла у Львові становить $108 тис., тоді як у Києві $98 тис. Ще восени 2025 року ситуація була протилежною: Київ посідав перше місце з показником $100 тис., а Львів був третім після Ужгорода.
За рік двокімнатні квартири у Львові подорожчали на 15%, тоді як у Києві подешевшали на 7%. Найбільше зниження столичних цін припало на останні шість місяців: за цей період медіанна вартість зменшилася на 12%.
Найвищі річні темпи зростання в цьому сегменті зафіксували в Івано-Франківську та Житомирі — по 19%. Медіанні ціни там сягнули $68 тис. та $66,9 тис. відповідно.
У прифронтових містах ціни залишаються стриманішими. У Харкові медіанна вартість двокімнатної квартири становить $38 тис., у Сумах $34,5 тис., у Запоріжжі $24,5 тис. За рік у Харкові ціни зросли на 3%, у Запоріжжі на 7%, а в Сумах на 11%. У Дніпрі медіанна ціна двокімнатних квартир збільшилася на 5% до $46 тис.
Регіональний ціновий розрив у цьому сегменті також залишається значним: двокімнатні квартири у Львові за медіанною ціною приблизно у 4,4 раза дорожчі, ніж у Запоріжжі.
Трикімнатні квартири
На відміну від сегментів одно- та двокімнатного житла, серед трикімнатних квартир найдорожчим містом залишається Київ. Медіанна ціна тут становить $146 тис., хоча за рік вона знизилася на 3%, а за останні шість місяців на 9%.
Львів майже наздогнав столицю: трикімнатні квартири тут коштують за медіанною ціною $143 тис. За рік львівське житло в цьому сегменті подорожчало на 19%, тоді як у Києві ціни дещо знизилися. Унаслідок цього різниця між медіанними цінами трикімнатних квартир у двох містах скоротилася до $3 тис.
Третє місце за вартістю посідає Ужгород із показником $120 тис. Далі йдуть Чернівці ($109 тис.) та Вінниця ($92 тис.).
Як і в інших сегментах квартир, найшвидше трикімнатне житло за рік дорожчало в західних і центральних регіонах. У Тернополі ціни зросли на 24%, у Черкасах на 16%, у Кропивницькому та Івано-Франківську на 14%, а у Вінниці на 13%.
В окремих містах вартість майже не змінилася. У Харкові трикімнатні квартири за рік залишилися на рівні $50 тис., у Дніпрі $60 тис., у Чернігові $59 тис. Натомість у Миколаєві медіанна ціна знизилася на 1% до $42 тис.
Найдешевші трикімнатні квартири пропонують у Запоріжжі, де їхня медіанна ціна становить $34,7 тис.
Приватні будинки
Найдорожчі будинки серед обласних центрів пропонують у Києві: медіанна ціна становить $225 тис. Львів майже наздогнав столицю, тут цей показник дорівнює $220 тис. На третьому місці Ужгород із медіанною ціною $170 тис. Далі йдуть Одеса ($160 тис.) та Чернівці ($145 тис.).
За межами обласних центрів житло коштує значно дешевше. Наприклад, медіанна ціна приватного будинку в Київській області становить $120 тис., у Львівській $98 тис., в Одеській $70 тис.
За рік медіанна вартість такого житла в Києві збільшилася на 13%, у Львові на 5%, а в Ужгороді на 3%. Водночас у Тернополі будинки подорожчали на 28%, у Житомирі на 23%, у Харкові на 21%.
У деяких містах ціни на будинки за рік знизилися. Зокрема, у Дніпрі медіанна вартість упала на 5% до $52 тис., а в Чернігові на 10%, до $28,8 тис.
Якщо порівнювати не загальну вартість будинку, а ціну квадратного метра, рейтинг обласних центрів очолює Львів. Медіанна ціна становить $1370 за кв. м. Київ посідає друге місце з показником $1300 за кв. м, а Ужгород третє, із $1110 за кв. м.
За межами обласних центрів найдорожчий квадратний метр приватного будинку у Київській області, де він коштує близько $1000. Далі йдуть Вінницька область із показником $780 та Волинська $750 за кв. м. Ціни в цих областях навіть вищі, ніж у Львівській ($730) та Закарпатській ($620).
Скільки років потрібно працювати, щоб купити квартиру
Самі ціни на житло не показують, наскільки воно доступне для місцевих жителів. Щоб оцінити це, ЛУН спільно з Work.ua розраховують індекс доступності — кількість років, протягом яких потрібно відкладати всю місцеву медіанну зарплату, щоб придбати квартиру за медіанною ціною.
Станом на жовтень 2026 року найдорожчими відносно місцевих зарплат залишаються однокімнатні квартири у Львові та Луцьку. Для їх придбання потрібно відкласти суму, еквівалентну 8,7 річної зарплати. В Ужгороді цей показник становить 8,4 року, у Чернівцях 8,2, у Вінниці 7,8. У Києві для купівлі однокімнатної квартири потрібно 6,7 річної зарплати.
Найменше років повної місцевої зарплати потрібно для купівлі однокімнатної квартири в Запоріжжі — 2,5 року. У Миколаєві та Харкові цей показник становить по 3,3 року, у Сумах 3,9 року.