Скільки коштують квартири та будинки на вторинці в Україні у жовтні (інфографіка)

Найменше років повної місцевої зарплати потрібно для купівлі однокімнатної квартири в Запоріжжі

Восени 2026 року вторинний ринок житла в Україні демонструє різну динаміку: у більшості обласних центрів медіанні ціни квартир за рік зросли, однак темпи подорожчання суттєво відрізняються залежно від міста. Найдорожчими залишаються Львів, Київ та Ужгород.

Про це свідчить звіт ЛУН.

Де найдорожчі однокімнатні квартири

За даними ЛУН, у жовтні 2026 року найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку пропонують у Львові. Їхня медіанна ціна становить $75,5 тис., що на 14% більше, ніж рік тому.

На другому місці Ужгород із показником $68,5 тис. За рік ціни тут зросли на 12%. Київ посідає третю позицію: однокімнатні квартири в столиці коштують у середньому $67 тис. за медіанною ціною, а річне зростання становить лише 1%.

Медіанна ціна квартири на вторинці, Інфографіка: ЛУН

Якщо порівнювати темпи подорожчання, лідирують не найдорожчі міста. За рік у Луцьку однокімнатні квартири подорожчали на 30% до $62,7 тис. У Вінниці та Івано-Франківську ціни зросли на 24%, до $57 тис. та $48,8 тис. відповідно. У Тернополі приріст становив 21%, а медіанна ціна сягнула $51,7 тис.

На сході та півдні України житло коштує значно дешевше. У Харкові медіанна ціна однокімнатної квартири становить $24 тис., у Сумах $23,5 тис., у Миколаєві $21,9 тис., а в Запоріжжі $16,5 тис.

Двокімнатні квартири

У сегменті двокімнатних квартир Львів також випередив столицю. Медіанна ціна такого житла у Львові становить $108 тис., тоді як у Києві $98 тис. Ще восени 2025 року ситуація була протилежною: Київ посідав перше місце з показником $100 тис., а Львів був третім після Ужгорода.

Медіанна ціна квартири на вторинці, Інфографіка: ЛУН

За рік двокімнатні квартири у Львові подорожчали на 15%, тоді як у Києві подешевшали на 7%. Найбільше зниження столичних цін припало на останні шість місяців: за цей період медіанна вартість зменшилася на 12%.

Найвищі річні темпи зростання в цьому сегменті зафіксували в Івано-Франківську та Житомирі — по 19%. Медіанні ціни там сягнули $68 тис. та $66,9 тис. відповідно.

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У прифронтових містах ціни залишаються стриманішими. У Харкові медіанна вартість двокімнатної квартири становить $38 тис., у Сумах $34,5 тис., у Запоріжжі $24,5 тис. За рік у Харкові ціни зросли на 3%, у Запоріжжі на 7%, а в Сумах на 11%. У Дніпрі медіанна ціна двокімнатних квартир збільшилася на 5% до $46 тис.

Регіональний ціновий розрив у цьому сегменті також залишається значним: двокімнатні квартири у Львові за медіанною ціною приблизно у 4,4 раза дорожчі, ніж у Запоріжжі.

Трикімнатні квартири

На відміну від сегментів одно- та двокімнатного житла, серед трикімнатних квартир найдорожчим містом залишається Київ. Медіанна ціна тут становить $146 тис., хоча за рік вона знизилася на 3%, а за останні шість місяців на 9%.

Медіанна ціна квартири на вторинці, Інфографіка: ЛУН

Львів майже наздогнав столицю: трикімнатні квартири тут коштують за медіанною ціною $143 тис. За рік львівське житло в цьому сегменті подорожчало на 19%, тоді як у Києві ціни дещо знизилися. Унаслідок цього різниця між медіанними цінами трикімнатних квартир у двох містах скоротилася до $3 тис.

Третє місце за вартістю посідає Ужгород із показником $120 тис. Далі йдуть Чернівці ($109 тис.) та Вінниця ($92 тис.).

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Як і в інших сегментах квартир, найшвидше трикімнатне житло за рік дорожчало в західних і центральних регіонах. У Тернополі ціни зросли на 24%, у Черкасах на 16%, у Кропивницькому та Івано-Франківську на 14%, а у Вінниці на 13%.

В окремих містах вартість майже не змінилася. У Харкові трикімнатні квартири за рік залишилися на рівні $50 тис., у Дніпрі $60 тис., у Чернігові $59 тис. Натомість у Миколаєві медіанна ціна знизилася на 1% до $42 тис.

Найдешевші трикімнатні квартири пропонують у Запоріжжі, де їхня медіанна ціна становить $34,7 тис.

Приватні будинки

Найдорожчі будинки серед обласних центрів пропонують у Києві: медіанна ціна становить $225 тис. Львів майже наздогнав столицю, тут цей показник дорівнює $220 тис. На третьому місці Ужгород із медіанною ціною $170 тис. Далі йдуть Одеса ($160 тис.) та Чернівці ($145 тис.).

Медіанна ціна будинку на вторинці, Інфографіка: ЛУН

За межами обласних центрів житло коштує значно дешевше. Наприклад, медіанна ціна приватного будинку в Київській області становить $120 тис., у Львівській $98 тис., в Одеській $70 тис.

За рік медіанна вартість такого житла в Києві збільшилася на 13%, у Львові на 5%, а в Ужгороді на 3%. Водночас у Тернополі будинки подорожчали на 28%, у Житомирі на 23%, у Харкові на 21%.

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У деяких містах ціни на будинки за рік знизилися. Зокрема, у Дніпрі медіанна вартість упала на 5% до $52 тис., а в Чернігові на 10%, до $28,8 тис.

Якщо порівнювати не загальну вартість будинку, а ціну квадратного метра, рейтинг обласних центрів очолює Львів. Медіанна ціна становить $1370 за кв. м. Київ посідає друге місце з показником $1300 за кв. м, а Ужгород третє, із $1110 за кв. м.

Медіанна ціна будинку на вторинці, Інфографіка: ЛУН

За межами обласних центрів найдорожчий квадратний метр приватного будинку у Київській області, де він коштує близько $1000. Далі йдуть Вінницька область із показником $780 та Волинська $750 за кв. м. Ціни в цих областях навіть вищі, ніж у Львівській ($730) та Закарпатській ($620).

Скільки років потрібно працювати, щоб купити квартиру

Самі ціни на житло не показують, наскільки воно доступне для місцевих жителів. Щоб оцінити це, ЛУН спільно з Work.ua розраховують індекс доступності — кількість років, протягом яких потрібно відкладати всю місцеву медіанну зарплату, щоб придбати квартиру за медіанною ціною.

Станом на жовтень 2026 року найдорожчими відносно місцевих зарплат залишаються однокімнатні квартири у Львові та Луцьку. Для їх придбання потрібно відкласти суму, еквівалентну 8,7 річної зарплати. В Ужгороді цей показник становить 8,4 року, у Чернівцях 8,2, у Вінниці 7,8. У Києві для купівлі однокімнатної квартири потрібно 6,7 річної зарплати.

Медіанна ціна квартири на вторинці в роках заробітної плати, Інфографіка: ЛУН