Після купівлі квартири новий власник може виявити заборгованість за комунальні послуги, накопичену попереднім господарем. Іноді постачальники відмовляються відкривати новий особовий рахунок, вимагають сплатити чужий борг або погрожують відключенням послуг. Однак українське законодавство не передбачає автоматичного переходу такої заборгованості до покупця.

Експерти Асоціації платників податків Україн и пояснили, у яких випадках новий власник не відповідає за старі борги та як захистити свої права.

Хто має сплачувати борги за комунальні послуги

Відповідно до статей 509, 510, 520 і 521 Цивільного кодексу України, грошове зобов’язання має виконувати боржник. Перевести борг на іншу особу можна за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом.

Як пояснюють фахівці, сам факт купівлі квартири не робить нового власника відповідальним за заборгованість попереднього господаря. За загальним правилом, платити за послуги повинен споживач, якому їх надавали в період виникнення боргу.

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Цей підхід підтверджує і судова практика. У справах № 201/11406/20 та № 201/1807/21 Верховний Суд зазначив, що новий власник не зобов’язаний погашати борги попереднього власника, якщо не взяв на себе такого обов’язку, а договір купівлі-продажу не передбачає переведення боргу.

Також суд наголосив, що договори про надання комунальних послуг не обтяжують нерухомість. Тому виконавець послуг може бути зобов’язаний виключити з особового рахунку нового власника заборгованість, нараховану попередньому споживачу.

Коли покупець може взяти на себе чужий борг

Під час укладення договору купівлі-продажу сторони можуть домовитися про компенсацію наявної заборгованості або врахувати її суму у вартості квартири. Проте така домовленість між продавцем і покупцем сама по собі не означає, що новий власник стає боржником перед комунальним підприємством.

Як зазначають експерти Асоціації платників податків України, для переведення боргу перед виконавцем послуг за загальним правилом потрібна згода кредитора, якщо спеціальний закон не встановлює іншого.

Отже, важливо розрізняти домовленість між продавцем і покупцем щодо компенсації витрат та офіційне переведення боргу перед постачальником послуг.

Чи можуть відключити комунальні послуги через стару заборгованість

Припинення або обмеження надання комунальних послуг регулюється спеціальними законами та умовами договорів із постачальниками.

Якщо новий власник сплачує поточні рахунки й не має власної заборгованості, застосування до нього санкцій виключно через борг попереднього господаря суперечить загальним принципам цивільного законодавства.

У такій ситуації власник може письмово вимагати від виконавця послуг усунути порушення. Якщо врегулювати питання не вдається, він має право звернутися до суду.

Як перевірити квартиру перед купівлею

Фахівці радять заздалегідь перевіряти розрахунки за житлово-комунальні послуги. Перед укладенням договору покупцеві варто:

попросити продавця надати довідки про відсутність заборгованості перед постачальниками послуг, ОСББ або управителем;

перевірити останні квитанції про оплату;

з’ясувати, чи є судові спори щодо стягнення комунальних боргів;

передбачити в договорі гарантії продавця щодо відсутності заборгованості та порядок компенсації, якщо борги виявлять після купівлі.