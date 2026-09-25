Підготовка документів заздалегідь може суттєво пришвидшити оформлення угоди з нерухомістю. Водночас одного стандартного пакета паперів може бути недостатньо — його склад залежить від обставин конкретної квартири та продавця.

Із посиланням на Dim. Ria розповідаємо, які документи потрібно підготувати продавцю та покупцю та у яких випадках можуть знадобитися додаткові папери.

Які документи потрібні для продажу квартири

Якщо власник планує продавати житло, варто заздалегідь з’ясувати, який пакет документів знадобиться саме для його ситуації. Для більшості угод є базовий перелік, однак він може відрізнятися залежно від способу набуття права власності, кількості власників, сімейного стану продавця та інших обставин.

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Підготовка документів ще до пошуку покупця допоможе уникнути затримок під час оформлення угоди. Потенційний покупець зможе швидше перевірити інформацію про квартиру, а нотаріус — провести необхідні перевірки в державних реєстрах.

Стандартний пакет документів продавця квартири

У більшості випадків основний пакет документів залишається незмінним. Частину з них готує власник, а окремі документи видають державні органи або уповноважені організації.

Документ Для чого потрібен Хто готує Паспорт або ID-картка Підтверджує особу продавця Продавець РНОКПП Для оформлення угоди та податкових процедур Продавець Документ, що підтверджує право власності Підтверджує законні підстави володіння квартирою Продавець Технічний паспорт Містить технічні характеристики квартиры Власник або уповноважена організація Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Дає змогу перевірити право власності та наявність обтяжень Нотаріус або власник (за потреби) Документи про сімейний стан Підтверджують необхідність або відсутність згоди другого з подружжя Продавець Звіт про оцінку квартири (якщо потрібен) Використовується у випадках, передбачених законодавством, коли потрібно встановити точну вартість Сертифікований оцінювач Документи щодо зареєстрованих осіб (за потреби) Можуть знадобитися залежно від умов угоди Власник або відповідний орган

Перед укладенням договору варто переконатися, що всі документи актуальні. Наприклад, якщо після перепланування квартири технічний паспорт не оновлювали, нотаріус може рекомендувати привести його у відповідність до фактичного стану.

Також потрібно перевірити правильність особистих даних у документах та їхню відповідність інформації в державних реєстрах.

Які документи підтверджують право власності

Один із ключових документів під час продажу квартири — документ, який підтверджує право власності. Залежно від ситуації це може бути:

договір купівлі-продажу;

договір дарування;

свідоцтво про право на спадщину;

договір міни;

рішення суду;

документи про приватизацію;

інший документ, на підставі якого виникло право власності.

При цьому нотаріус перевіряє не лише сам документ. Він також звіряє інформацію в державних реєстрах. Це дає змогу перевірити, чи належним чином зареєстроване право власності та чи немає щодо квартири заборон або інших обмежень, які можуть вплинути на оформлення угоди.

Іноді стандартного пакета документів недостатньо. Якщо квартира має особливий правовий статус або продається за специфічних умов, нотаріус може запросити додаткові документи.

Додаткові документи залежно від ситуації

Ситуація Який документ може знадобитися Що варто перевірити Квартира у спільній власності Документи співвласників Частки кожного власника Два або кілька власників Документи всіх співвласників або їхніх представників Повноваження на продаж Продаж частки Документи щодо дотримання прав інших співвласників Порядок відчуження частки Квартира придбана у шлюбі Нотаріально посвідчена згода другого з подружжя (якщо необхідно) Право власності Власником є неповнолітній Дозвіл органу опіки та піклування Захист майнових прав дитини Квартира отримана у спадщину Свідоцтво про право на спадщину Реєстрацію права власності Квартира подарована Договір дарування Підстави набуття права власності Приватизована квартира Документи про приватизацію Реєстрацію права власності Квартира перебуває в іпотеці Документи щодо іпотеки або згода кредитора Наявність обтяжень Продаж за довіреністю Нотаріально посвідчена довіреність Обсяг повноважень представника Кімната в комунальній квартирі чи гуртожитку Додаткові документи залежно від конкретної ситуації Особливості відчуження такого об'єкта

Як зазначає Dim. Ria, наявність таких обставин не обов’язково означає, що продаж квартири буде складнішим. Проте вони можуть вимагати додаткової перевірки документів або окремих погоджень. Тому повний перелік паперів краще погодити з нотаріусом ще до призначення дати укладення договору.

Які документи потрібні покупцю квартири

Порівняно з продавцем покупець зазвичай готує менший пакет документів. Це:

паспорт або ID-картка;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

документи про сімейний стан, якщо вони впливають на оформлення угоди;

нотаріально посвідчена згода другого з подружжя, якщо цього вимагає законодавство;

документи для банку — якщо квартира купується за кредитні кошти або за державною програмою;

інші документи, які може запросити нотаріус залежно від конкретної ситуації.

Попередній договір і договір купівлі-продажу

Якщо сторони поки не готові укладати основний договір, вони можуть оформити попередній договір купівлі-продажу.

У ньому зазвичай визначають:

предмет майбутньої угоди;

строк укладення основного договору;

домовлену вартість квартири;

порядок розрахунків;

відповідальність сторін у разі невиконання домовленостей.

Основний договір купівлі-продажу посвідчує нотаріус. Після його підписання та державної реєстрації покупець набуває права власності на квартиру.