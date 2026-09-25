Які документи потрібні, щоб продати квартиру — перелік
Які документи потрібні для продажу квартири
Стандартний пакет документів продавця квартири
|Документ
|Для чого потрібен
|Хто готує
|Паспорт або ID-картка
|Підтверджує особу продавця
|Продавець
|РНОКПП
|Для оформлення угоди та податкових процедур
|Продавець
|Документ, що підтверджує право власності
|Підтверджує законні підстави володіння квартирою
|Продавець
|Технічний паспорт
|Містить технічні характеристики квартиры
|Власник або уповноважена організація
|Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
|Дає змогу перевірити право власності та наявність обтяжень
|Нотаріус або власник (за потреби)
|Документи про сімейний стан
|Підтверджують необхідність або відсутність згоди другого з подружжя
|Продавець
|Звіт про оцінку квартири (якщо потрібен)
|Використовується у випадках, передбачених законодавством, коли потрібно встановити точну вартість
|Сертифікований оцінювач
|Документи щодо зареєстрованих осіб (за потреби)
|Можуть знадобитися залежно від умов угоди
|Власник або відповідний орган
Які документи підтверджують право власності
- договір купівлі-продажу;
- договір дарування;
- свідоцтво про право на спадщину;
- договір міни;
- рішення суду;
- документи про приватизацію;
- інший документ, на підставі якого виникло право власності.
Додаткові документи залежно від ситуації
|Ситуація
|Який документ може знадобитися
|Що варто перевірити
|Квартира у спільній власності
|Документи співвласників
|Частки кожного власника
|Два або кілька власників
|Документи всіх співвласників або їхніх представників
|Повноваження на продаж
|Продаж частки
|Документи щодо дотримання прав інших співвласників
|Порядок відчуження частки
|Квартира придбана у шлюбі
|Нотаріально посвідчена згода другого з подружжя (якщо необхідно)
|Право власності
|Власником є неповнолітній
|Дозвіл органу опіки та піклування
|Захист майнових прав дитини
|Квартира отримана у спадщину
|Свідоцтво про право на спадщину
|Реєстрацію права власності
|Квартира подарована
|Договір дарування
|Підстави набуття права власності
|Приватизована квартира
|Документи про приватизацію
|Реєстрацію права власності
|Квартира перебуває в іпотеці
|Документи щодо іпотеки або згода кредитора
|Наявність обтяжень
|Продаж за довіреністю
|Нотаріально посвідчена довіреність
|Обсяг повноважень представника
|Кімната в комунальній квартирі чи гуртожитку
|Додаткові документи залежно від конкретної ситуації
|Особливості відчуження такого об'єкта
Які документи потрібні покупцю квартири
- паспорт або ID-картка;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- документи про сімейний стан, якщо вони впливають на оформлення угоди;
- нотаріально посвідчена згода другого з подружжя, якщо цього вимагає законодавство;
- документи для банку — якщо квартира купується за кредитні кошти або за державною програмою;
- інші документи, які може запросити нотаріус залежно від конкретної ситуації.
Попередній договір і договір купівлі-продажу
- предмет майбутньої угоди;
- строк укладення основного договору;
- домовлену вартість квартири;
- порядок розрахунків;
- відповідальність сторін у разі невиконання домовленостей.
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