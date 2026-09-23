Інвестиції з невеликим стартовим капіталом: як заробляти на нерухомості без значної суми Сьогодні 09:50 — Нерухомість Як заробляти на нерухомості без значної суми

Нерухомість десятиліттями вважалася «народним» способом зберегти й примножити гроші, а порада звучала просто: купи квартиру і здавай в оренду. Проблема в тому, що ця порада розрахована на капітал, якого у більшості людей немає.

Придбання житла в Києві сьогодні починається від 40−70 тис. доларів, а реальна дохідність від здавання в оренду опустилася до 4−6% річних у валюті — з окупністю об’єкта на горизонті 12−15 років. Іншими словами, класична модель перетворилася з «безпрограшної» на довгу, в капіталомістку й низьколіквідну.

Хороша новина: щоб мати частку в дохідній нерухомості, більше не обов’язково володіти цілим об’єктом. За останні роки в Україні сформувалася низка форматів, які дають доступ до ринку нерухомості з бюджетом від кількох тисяч — а подекуди й кількох десятків — гривень. Розберемо, які саме, чим вони відрізняються від купівлі цілої квартири та як із невеликої суми поступово збудувати капітал.

Що зробити ще до першої інвестиції

Перш ніж обирати інструмент, варто закрити кілька організаційних питань, однакових для будь-якого формату.

Джерело коштів і фінансовий моніторинг. Операції від 400 тис. грн підпадають під обов’язковий фінансовий моніторинг, тож інвестор має бути готовий підтвердити походження коштів. Для невеликих сум це неактуально, але про поріг варто пам’ятати на перспективу.

Податки. Дохід від здавання нерухомості фізичною особою оподатковується за ставкою 18% ПДФО плюс військовий збір (його ставку наприкінці 2024 року підвищили до 5%).

Натомість дохід у вигляді дивідендів від інститутів спільного інвестування оподатковується за пільговою ставкою 9% ПДФО плюс військовий збір — це помітна різниця, яка часто робить колективні формати податково ефективнішими за пряму оренду.

Резерв ліквідності. Нерухомість у будь-якій формі — актив довгий і не такий, що зазвичай продається миттєво. Перед інвестуванням розумно тримати «подушку» на 3−6 місяців витрат окремо, щоб не довелося виходити з активу в невдалий момент.

Формати з низьким порогом входу

REIT-фонди та подібні структури

Найдоступніший на сьогодні спосіб. Юридично це, як правило, інститут спільного інвестування (закритий корпоративний фонд) під управлінням ліцензованої компанії з управління активами, який купує дохідну комерційну нерухомість — торгові центри, супермаркети, ресторани швидкого харчування, ритейл-парки — і розподіляє орендний дохід між власниками паїв.

Так, інвестор купує сертифікати фонду й бере участь у фінансовому результаті його роботи, не купуючи окрему квартиру чи приміщення.

Показовий приклад ринку — фонд S1 REIT . Тут поріг входу залежить від конкретного продукту: фонд S1 Plaza Позняки дає можливість почати інвестувати від 1 тис. грн (1 044,20 грн), а для нового портфельного фонду S1 ДНК мінімальна перша інвестиція становить 123 220 грн, наступні — від 1 тис. грн.

Якщо говорити про те, скільки реально можна заробити на інвестиціях у нерухомість із невеликою сумою та від чого найбільше залежатиме дохідність, то тут, як зазначають в S1 REIT, сума заробітку залежить від фонду, розміру інвестиції, фактичного орендного доходу, витрат, зміни вартості активу та строку інвестування.

«Наприклад, мінімальна інвестиція у фонд S1 Plaza Позняки становить 1 044,20 грн, а запланована дохідність — 10,4% річних у доларах США. Для інвестора з обмеженим бюджетом це можливість почати з доступної суми й поступово збільшувати інвестицію», — зазначають у компанії.

Пайові та колективні фонди новобудов

Окрема категорія — фонди операцій з нерухомістю (ФОН) та фонди фінансування будівництва (ФФБ), а також закриті фонди, орієнтовані на первинний ринок.

Тут інвестор фінансує будівництво в складі колективу й заробляє на різниці між ціною на етапі котловану та ціною готового об’єкта.

Поріг входу вищий, ніж у RIET-фондів, регулярного доходу зазвичай немає (заробіток формується як приріст на виході), а ризик підвищений і сильно залежить від надійності забудовника.

Апартаменти та окремі юніти

Проміжний варіант між часткою і цілою квартирою — купівля окремого юніту: смарт-квартири невеликої площі, номери в апарт-готелях чи кондо-готелях під управлінням оператора.

Поріг нижчий, ніж у повноцінної квартири (часто від 15−30 тис. доларів), а операційне управління бере на себе оператор.

Утім, до заявлених операторами цифр дохідності варто ставитися з увагою: реальний чистий результат зазвичай нижчий за рекламний після врахування простоїв, комісій та амортизації.

Поступове накопичення капіталу під власний об’єкт

Нарешті, найконсервативніший шлях — не входити в нерухомість одразу, а накопичувати капітал у ліквідних інструментах, поступово рухаючись до купівлі власного об’єкта.

Восени 2026 року середні ставки за гривневими депозитами перебувають у діапазоні 13,5−16% річних (акційні пропозиції — до 17,5%) за облікової ставки НБУ 16%; альтернатива — облігації внутрішньої державної позики. Важливо розуміти: депозит чи ОВДП — це не інвестиційна стратегія, а інструмент накопичення й «паркування» коштів. Вони зберігають капітал і дають передбачуваний відсоток, але не створюють довгострокового зростання вартості активу.

Порівняння інструментів

Формат Мінімальний вхід Потенційна дохідність Ліквідність Строк Ризик Регулярний дохід Участь в управлінні REIT-фонди Від 1 тис. грн – кілька тис. грн ~8–10 % у валюті Середня (викуп паю за регламентом) від 1 року помірний так, щомісяця немає (пасивно) Фонд новобудов (ФОН/ФФБ, КІФ) Від кількох десятків тис. грн Приріст на виході Низька–середня 1–3 роки підвищений зазвичай - ні низька Частка в дохідній нерухомості Від ~2–5 тис. доларів ~5–9 % Низька 3–5+ років підвищений (партнерський) так середня–висока Апартамент / окремий юніт Від ~15–30 тис. доларів ~7–10 % (заявлена) Низька 3–7 років підвищений так низька–середня Накопичення (депозит / ОВДП) Від ~1 тис. грн 13,5–16 % грн Висока Гнучкий низький так (відсотки) повна Ціла квартира під оренду (для контрасту) Від ~40–70 тис. доларів 4–6 % у валюті Дуже низька Окупність 12–15 років помірний так повна

Логіка таблиці проста: чим нижчий поріг входу й вища пасивність, тим менша участь інвестора в управлінні — і навпаки.

REIT-фонди дають доступ до нерухомості з мінімальною сумою й нульовим клопотом. Частка чи власний об’єкт дають контроль і потенційно вищу віддачу, але вимагають капіталу, часу й толерантності до ризику. Та інвестору важливо дивитися не лише на сам відсоток, а й на те, з чого він формується.

Модельні приклади: як формується дохід та скільки реально можна заробити

Візьмемо умовний стартовий капітал Н = 100 тис. грн і подивимося, як він працює в різних сценаріях.

Сценарій 1: REIT-фонд із виведенням доходу. За дохідності близько 10% річних у валютному еквіваленті капітал приносить приблизно 10 тис. грн на рік, або в середньому близько 830 грн на місяць до оподаткування.

Після пільгового податку на дивіденди (9% ПДФО + військовий збір) «на руки» залишається орієнтовно 8 500−8 700 грн на рік. Дохід невеликий, але повністю пасивний і регулярний.

Сценарій 2: той самий REIT-фонд, але з реінвестуванням. Якщо не виводити дохід, а щомісяця докуповувати паї, вмикається складний відсоток. За тієї ж умовної дохідності 10% капітал зростає так:

Горизонт Капітал (реінвестування ~10 %) Приріст 1 рік ~110 тис. грн +10 тис. 3 роки ~133 100 грн +33 100 5 років ~161 тис. грн +61 тис. 10 років ~259 400 грн +159 400 15 років ~417 700 грн +317 700

Різниця між виведенням і реінвестуванням наочна: за 10 років проста виплата дала б сумарно близько 100 тис. грн доходу, тоді як реінвестування додає до капіталу понад 159 тис. грн — і далі розрив лише зростає, бо відсотки починають нараховуватися на відсотки.

Сценарій 3: комбінована стратегія накопичення. Якщо мета — власний об’єкт, розумно поєднати два потоки: тримати ядро капіталу в ліквідному інструменті (депозит/ОВДП) і паралельно нарощувати позицію в REIT-фонді, спрямовуючи його дохід назад в інвестицію. Так капітал росте швидше, ніж на самому лише депозиті, а частина коштів залишається ліквідною на випадок появи цікавого об’єкта.

У S1 REIT наводять приклад: якщо ви інвестор-початківець з обмеженим бюджетом і розглядаєте варіант із накопиченням коштів на купівлю об’єкта чи пошуком способів зайти в нерухомість уже зараз, то ці підходи можна поєднувати, але спочатку потрібно визначити мету й строк: людина накопичує на власне житло до певної дати чи формує інвестиційний капітал на роки?

«Якщо людина хоче в майбутньому купити квартиру, але поки немає потрібної повної суми, частину коштів вона може інвестувати у фонд дохідної нерухомості. Так вона почне інвестувати вже зараз від 1 тис. грн, зможе поступово збільшувати вкладення й отримувати дивіденди. Водночас важливо не вкладати останні гроші: мають бути кошти на базові потреби та „фінансова подушка“. Коли з’явиться можливість купити квартиру, вибір залежатиме від мети. Якщо це житло для себе, купівля вирішує особисту потребу», — зазначають в S1 REIT.

У компанії додали, що за невеликого бюджету варто насамперед порівнювати інструменти колективного інвестування в нерухомість (REIT) або окремі невеликі об’єкти — наприклад, паркомісця чи комори. Перший варіант дозволяє придбати сертифікати фонду замість цілого приміщення. Другий дає пряме володіння конкретним майном, але потребує самостійно оцінити попит, організувати оренду й утримувати об’єкт.

«Це різні рівні бюджету: можливість придбати сертифікати приблизно за тисячу гривень не означає, що за таку саму суму можна купити паркомісце чи комору», — стверджують у S1 REIT.

Щодо того, скільки реально можна заробити, то тут ми взяли за приклад фонди S1 Plaza Позняки та S1 ДНК.

Як зазначають в S1 REIT, за результатами серпня за фондом S1 Plaza Позняки нараховано 1,01 грн дивідендів на один сертифікат. За фактом, для власника десяти сертифікатів це 10,10 грн нарахованих дивідендів до оподаткування за відповідний місяць. У фонді наголосили, що їхня фактична дохідність від початку продажу (за IRR) склала 19,0% - у гривні, що є досить непоганим результатом.

Щодо S1 ДНК, то його цільова дохідність становитиме 9% річних у доларах США та формується з двох складових: квартири в чинному прибутковому будинку S1 ВДНГ генерують орендний дохід і створюють основу для регулярних дивідендів, а активи в S1 Obolon на фінальній стадії девелопменту працюють на зростання вартості інвестиції.

Отже, скільки заробить інвестор, вклавши мінімальну суму? Сукупний дохід за рік складе приблизно 11 тис. грн, що у середньомісячному еквіваленті близько 1 тис. грн.

«Невелике вкладення варто сприймати передусім як початок формування капіталу. Для збільшення доходу важливі регулярні поповнення та, якщо це відповідає вашим цілям як інвестора, — реінвестування виплат», — наголосили в S1 REIT.

Типові помилки

Найпоширеніша помилка — концентрація капіталу в одному об’єкті: якщо всі кошти вкладено в одну квартиру, будь-який простій, конфлікт з орендарем або локальне зниження цін безпосередньо впливає на весь інвестиційний портфель. Колективні формати інвестування частково знижують цей ризик завдяки диверсифікації активів усередині фонду.

В S1 REIT зазначають, що диверсифікувати інвестиції доцільно навіть за обмеженого бюджету, особливо якщо йдеться про весь доступний інвестиційний капітал людини.

«Кошти можна розподіляти між різними інструментами — наприклад, частину інвестувати в житлову нерухомість, а частину — у комерційну, або поєднувати фонди нерухомості з ОВДП. Якщо один об’єкт приноситиме менше доходу, ніж очікувалося, результат усього портфеля не залежатиме лише від нього. Такий розподіл допомагає не „класти весь капітал в один кошик“».

Друга — сприйняття депозиту чи ОВДП як стратегії, а не як інструмента накопичення й збереження. Вони не створюють довгострокового зростання і на довгому горизонті програють інфляції активів.

Третя — ігнорування податків і реальних витрат: заявлена дохідність оренди чи апартаментів майже завжди вища за фактичну чисту, коли врахувати простої, комісії, ремонти та податки.

Четверта — емоційні рішення й відсутність горизонту: нерухомість у будь-якій формі — актив довгий, і вхід у неї з коротким горизонтом або з наміром «швидко перепродати» найчастіше розчаровує.

П’ята — найменша ціна входу не обов’язково означає найкращу інвестицію. Як наголосили в S1 REIT, важливо перевірити, у що саме вкладаються кошти, звідки формується дохід, які є витрати та як можна вийти з інвестиції. Окреме питання — коли почнуться виплати: актив уже працює чи ще потребує будівництва, ремонту та пошуку орендарів?